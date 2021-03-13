Кто нуждается в защите

О законе и о том, кто из свидетелей попадает под его действие, рассказал Виталий Цауня, врио начальника полиции Норильского отдела МВД.

Под грифом «Секретно»

Федеральный закон № 119 «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» вступил в силу 20 августа 2004 года. Под действие этого закона попадают: судьи; потерпевшие; очевидцы и свидетели преступления; сотрудники, которые расследуют уголовное дело, — следователи, дознаватели. А также специалисты и эксперты, понятые и переводчики и так далее. Любой гражданин, независимо от пола, гражданства, вероисповедания, расы, профессии, социального статуса, может быть свидетелем и участником уголовного судопроизводства. Применяются меры госзащиты и в отношении свидетелей, которые находятся в местах лишения свободы. В защите нуждаются не только обычные граждане, но и те, кто совершил преступления, например, участвовал в разбойных нападениях в составе группы, и сейчас готовы давать показания, но боятся.

Меры, обеспечивающие безопасность свидетелей, можно разбить на несколько категорий. Первая предполагает охрану жилища, имущества и самого свидетеля — ему могут быть выданы средства оповещения об опасности, средства связи и индивидуальной защиты. Также в эту категорию попадают мероприятия по обеспечению конфиденциальности полученной информации о свидетеле.

Во вторую категорию мер безопасности входят: смена места жительства, выдача новых документов, перемена места работы или учёбы, а также изменение внешности. В эту же группу попадают все мероприятия по обеспечению безопасности свидетелей, заключённых под стражу.

В Норильске чаще всего используют мероприятия по сохранению конфиденциальности свидетеля и информации о нём. Например, ведётся засекреченный допрос — то есть без расшифровки персональных данных свидетеля. Даже когда судья допрашивает свидетеля, он может оставаться невидимым для подозреваемых, может искусственно меняться ещё и голос. Материалы допросов также зашифровываются, им присваивается код секретности, который предполагает ограниченный доступ к информации. Так что утечка информации о свидетелях преступления исключена.

Чтобы обеспечить защиту свидетелей на государственном уровне, в главном управлении МВД края была создана оперативно–разыскная часть по обеспечению госзащиты. В Норильске из числа сотрудников уголовного розыска создана группа, в должностные обязанности сотрудников которой входит работа по организации применения мер государственной защиты. Охрану и защиту свидетелей обеспечивают бойцы СОБР.

– Программа защиты свидетелей применяется только в тех случаях, когда есть реальная угроза жизни, здоровью и имуществу участника уголовного судопроизводства. Степень опасности оценивают сотрудники полиции, — поясняет Виталий Цауня. — Ситуация, когда супруги разводятся и жена опасается мести, не попадает под действие программы защиты свидетелей. В такой ситуации сотрудниками полиции будут предприниматься профилактические меры, чтобы супруг не избил свою бывшую жену или не повредил совместно нажитое имущество. Но необходимо заявление. Мнение же о том, что полицейские начинают искать виновного только тогда, когда для одного из участников конфликта уже наступили плачевные последствия, ошибочно. Напомню, что в своей работе мы руководствуемся Законом «О полиции». Если действия сотрудников выходят за рамки этого закона, то это рассматривается как превышение должностных полномочий — статья 286 УК РФ, которая предусматривает наказание — лишение свободы на срок до четырёх лет.

Ценность свидетеля

Свидетели преступления молчат из–за страха расправы. А также наказания за то, что они когда–то промолчали. Сегодня, например, оперативники работают над раскрытием преступления 20–летней давности. Полицейские уже давно вышли на свидетеля этого преступления, но сотрудничать с полицией он пока отказывается. Молчит он потому, что 20 лет назад ничего не рассказал полицейским.

– В этой ситуации человека нельзя привлечь к уголовной ответственности, так как у нас в стране существует презумпция невиновности, — говорит Виталий Цауня. — Этот принцип уголовного судопроизводства заключается в том, что человек считается невиновным до тех пор, пока его вина в совершении или сокрытии преступления не будет доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда. С другой стороны, нужно понимать, что молчание может стоить жизни кому–то ещё, так как безнаказанность порождает новые преступления.

Полиция — одна из немногих государственных структур, которая работает с анонимными звонками и сообщениями. Особенно тщательно отрабатывается и проверяется информация, в которой говорится о возможной угрозе жизни человека. Любой поступающий в дежурную часть полиции звонок или сообщение записываются и регистрируются, и неважно, представился ли звонящий дежурному. Более того, сотрудник полиции спрашивает у абонента, готов ли он назваться или желает сохранить анонимность. После завершения дежурных суток все поступившие звонки прослушиваются руководителем. В зависимости от содержания сообщения распределяются между отделами, которые проводят по ним проверку. Отрабатываются даже такие незначительные, на первый взгляд, сообщения, как, например, жалобы на шум в соседской квартире. Наряд выезжает на указанный адрес, и, как показывает практика, чаще всего этот визит бывает своевременным.

Сообщение о возможном преступлении или правонарушении можно оставить на официальном сайте норильского отдела МВД: норильск.24.мвд.рф.

Первый шаг к своей защите

Даже если человек не становится участником программы защиты свидетелей, он может рассчитывать на помощь полицейских. Особенно в ситуациях, связанных с так называемыми бытовыми преступлениями. Но стоит понимать, что полиция работает по факту совершения правонарушения или преступления. Это значит, что если супруг избивает свою жену, а сосед изматывает бесконечным курением на площадке, пострадавшим нужно позвонить в экстренную службу 112 или по номерам полиции 02 или 102, или в дежурную часть. Как правило, для решения проблемы бывает достаточно одной беседы полицейских с правонарушителями.

К сожалению, не обходится и без ложных звонков. Не так давно, например, на телефон дежурной части поступило сообщение о том, что на девятом этаже одного из норильских общежитий произошла драка. Звонивший указал свой адрес, оставил контактный телефон. Наряд прибыл на место, а драки нет, телефон сообщившего об инциденте не отвечает, дверь никто не открывает. Такие ситуации регистрируются в специальном журнале, по ним также ведётся проверка и если выясняется, что вызов был ложный, то звонившего могут привлечь к административной ответственности по статье 19.13 «Заведомо ложный вызов специализированных служб» КоАП и оштрафовать на сумму от одной до полутора тысяч рублей.

С недавних пор в обязанность некоторым сотрудникам отдела МВД вменили ежедневный мониторинг соцсетей и средств массовой информации. Это помогает отслеживать административные правонарушения и вовремя на них реагировать. Почему–то некоторым гражданам проще пожаловаться в соцсетях, например, на курящих в подъезде соседей, чем позвонить в полицию. Написавший уже и забыл о своём крике души, а полицейские продолжают работать по его информации.

В тему

CША — первая страна, принявшая закон о защите свидетелей. Система существует уже более 30 лет. За время существования этой программы в США под защиту государства было взято свыше 19 тысяч человек, часть из которых в настоящее время живут под придуманными именами. Не один из участников программы защиты свидетелей в США не был убит. Особо важным свидетелям предоставляется новый дом, работа, документы, иногда делается операция по смене внешности. Такие меры принимают, если свидетель даёт показания по делам, связанным с организованной преступностью, а также если жизни свидетеля грозит опасность. Законодательство этой страны гарантирует справедливое и вежливое обращение с жертвами преступления. В ходе уголовного судопроизводства им разъясняются их права, процессуальный статус, а также выясняется необходимость их охраны и обеспечения безопасности, необходимость оказания им медицинской помощи и т. д.

Программа защиты потерпевших имеется и в Канаде. На её разработку и внедрение в жизнь потребовалось более 10 лет. Работает она с 1984 года. До этого времени защита свидетелей и потерпевших регламентировалась ведомственными приказами и не была столь эффективной. Существовавшая на тот момент форма защиты прав и свобод участников уголовного судопроизводства не позволяла решать проблемы оперативно по причине отсутствия специализированных подразделений. И руководство страны было вынуждено подготовить акт программы защиты свидетеля. Он был представлен генеральным прокурором Канады и 20 июня 1996 года вступил в законную силу. Также в Канаде защитой свидетелей занимается управление по борьбе с наркотиками канадской королевской конной полиции. В каждой из провинций работает специальный координатор, который отвечает за включение участников процесса в программу по защите свидетелей. Он также следит и за ходом процесса. Канадская система высокоэффективна: за всё время существования программы ни один свидетель не был убит или похищен.

В Великобритании охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве реализована в 1990 году — тогда была опубликована хартия жертв преступлений. Этим документом устанавливались равные права потерпевших и правоохранительных органов. Ей предшествовал циркуляр, в котором закреплялись меры по улучшению обращения с потерпевшими при расследовании по их заявлениям, компенсации ущерба, профилактике преступлений.

Потенциальный свидетель преступления или человек, которому угрожают, может позвонить дежурному оперативно–разыскной части по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите главного управления МВД по Красноярскому краю по телефону 8–999–314–01–46 (работает круглосуточно)

Моя хата с краю?

Говорит эксперт

Многие преступления раскрываются по горячим следам и благодаря показаниям очевидцев или свидетелей. А равнодушие и безучастность часто бывают причинами того, что преступника не могут найти долгое время. Сомневаясь, давать свидетельские показания или нет, подумайте о том, что на месте пострадавшего можете быть вы или ваши близкие. Андрей Меркушев, и. о. начальника отдела уголовного розыска Норильского отдела МВД

— Хороший вопрос: «Ваша хата с краю?». Ответ может зависеть от тех морально–этических норм, которые человеку привили в детстве. И можно отмахнуться от беды другого, а можно попытаться помочь.

Но нужно понимать, что многие преступления раскрываются по горячим следам и благодаря показаниям очевидцев или свидетелей. Например, в ходе драки в подъезде потерпевший был тяжело ранен или убит. Чтобы найти злоумышленника, первое, что делают полицейские, — выясняют обстоятельства происшествия, совершая поквартирный обход и опрашивая жильцов дома. Любая информация окажется полезной и может навести на след преступника. Кто–то что–то видел, слышал, у кого–то видеоглазок на двери — всё пригодится.

И также важно понимать, что именно равнодушие и безучастность часто бывают причинами того, что преступника не могут найти долгое время. Мой руководитель в таких ситуациях всегда приводил пример из жизни. Как можно незаметно в семь часов вечера вынести холодильник из комнаты на девятом этаже гостинки, учитывая, что ещё и лифт не работает? Такое в принципе невозможно. Свидетели есть всегда. Найти их — задача оперативников, а умение убедить очевидцев правонарушения или преступления дать показания — особый талант, который приходит с опытом.

Вспоминаю тройное убийство на улице Комсомольской в 2016 году, когда была убита вся семья. Тогда большую роль в расследовании сыграли показания свидетеля, которого мы нашли в ходе оперативно–разыскных мероприятий. Он в тот день поднимался по лестнице и на одном из лестничных пролётов увидел пятна крови, а некоторое время спустя, спускаясь, обратил внимание, что эти пятна как будто пытались затереть. Если бы преступник был посторонним, то есть не проживал в этом доме, то он бы не предпринял попытку стереть следы. Так мог поступить только тот человек, который имеет прямое отношение к месту преступления. Впоследствии выяснилось, что преступление совершил сосед погибших. Когда люди обращают внимание на такие мелочи, это очень помогает в расследовании преступлений. Но чтобы человек вспомнил такую, на первый взгляд, незначительную деталь, оперативник должен задать правильные вопросы.

Чаще всего люди обращаются в полицию, когда видят, что в данный момент что–то происходит, например, драка в подъезде или на улице. А бывает так, что человек видел что–то, но не сообщил об этом полицейским, а когда пришли оперативники и задали наводящие вопросы, он об увиденном рассказывает. Но может и промолчать. И, возможно, как раз потому, что считает, что его хата с краю...

Нередко в разговоре с потенциальным свидетелем мы говорим, что на месте пострадавшего может оказаться он сам или его близкие люди. Только после того как человек «примеряет ситуацию на себя», его отношение меняется, становится понятно, что сейчас он поможет, а потом ему помогут. Ведь по жизни мы получаем то, что однажды отпустили в эту жизнь. Если ты равнодушен, то такими же безучастными к твоим проблемам будут и другие. Отзывчивым и жизнелюбивым людям встречаются, как правило, такие же, как они сами.

Подумаем вместе

Отец Герман, секретарь Норильской и Туруханской епархии:

– Русские люди стараются не пройти мимо чужой беды. Особенно это заметно в суровых условиях Крайнего Севера, где уж точно нельзя жить по принципу «Моя хата с краю, я ничего не знаю...» Вопрос взаимовыручки — это часто вопрос жизни и смерти. Иначе просто невозможно реализовать себя как человека. Наш Спаситель даёт нам заповедь: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Конечно, не всегда наши люди готовы помочь другому. Считаю, что таков ритм современной жизни: в вечном цейтноте, кажется, так трудно найти в себе силы, необходимое время и возможности. Но всё же надо уметь делать это ради ближнего. Если же речь о том, что человек боится помочь другому из страха, например, дать те же свидетельские показания, то тут важно помнить: где страх, там нет любви. И именно любовью изгоняется страх. Надо стремиться к чёткому рассуждению о каждой возникающей ситуации, чтобы понять, что же преобладает — страх или любовь? А где научиться этой любви? Откройте Евангелие, там вы найдёте истинное понимание того, что именно любовь к Богу и ближнему даёт нам силы оставаться людьми.

Галина Коваленко, руководитель операционного маркетинга:

— Моя хата определённо не с краю. Не могу сказать, смогла бы я проявить определённую смелость в угрожающей моей жизни ситуации, но в других случаях всегда стараюсь протянуть руку помощи. Если человек по своей воле или по воле случая становится свидетелем какой–то несправедливой ситуации, то тут возможны два варианта развития событий: либо идти на сделку с совестью, либо действовать по обстановке. Но в любом случае необходимо думать и о собственной безопасности. Поэтому если вы, например, слышите, как в соседней квартире кого–то избивают, целесообразнее вызвать полицию, чем пытаться влезть в конфликт, тем самым подвергая себя реальной опасности.

Егор Тулновский, корреспондент «Заполярной Правды»:

– Вообще, совать свой нос в чужие дела — моя старая добрая привычка. Правда, часто моё любопытство закачивается испорченным настроением, скандалами, а то и дракой с алкашами, бросившими бутылки мимо урны. Хотя иногда и пользу приносит — если не мне, то другим людям. Как пример — произошедший со мной забавный случай. Иду я на работу и вижу, как мужик лезет по оконной решётке первого этажа в открытое окно лоджии на втором. Первая мысль: потерял человек ключи. Но на всякий случай я позвонил в полицию. Дежурный выслушал, записал данные и отправил туда наряд. Позже полицейские со смехом рассказали, что дверь им открыла женщина в халате и с поварёшкой и ответила, что дома она одна, муж должен через полчаса со смены вернуться. Полицейские попросили всё же проверить квартиру. Дама пожала плечами, исчезла за дверью, а через мгновение вылетела оттуда пулей: в спальне на кровати, храпя и источая перегар, лежал одетый в пуховик мужчина. Оказалось, что сосед потерял по пьяни ключи и, перепутав окна, залез в чужую квартиру. Женщина очень благодарила полицейских: она бы провозилась на кухне до прихода супруга, а потом долго объясняла бы ему, как в её постели оказался посторонний мужчина. Была бы «Ирония судьбы» по–норильски, если б я просто прошёл мимо.

Наталья Григорьева, начинающий блогер:

– Я считаю, что в экстренных ситуациях людям просто необходимо помогать. Нельзя оставаться равнодушным к чужим проблемам или бедам. Всегда стараюсь оказать необходимое содействие нуждающимся, если это, конечно, в моих силах. Например, при задымлении в подъезде обязательно обзвоню всех соседей. У нас есть общедомовой чат — напишу и туда, чтобы максимально охватить жителей дома. Ну а если экстренная ситуация случится на улице — вызову скорую помощь и другие экстренные службы.

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Олег Железных, IT–специалист:

– После недавнего случая чаще всего прохожу мимо каких–то вещей, на которые, может, и стоило бы обратить внимание. Что случилось? В новогодние каникулы где–то в час ночи слышу крики соседки с верхнего этажа: «Помогите! Убивают!», затем — отборный мат её мужа и звук ударов и падающей мебели — грохот жуткий стоял. Я, естественно, вызвал полицию. Приехал наряд, меня пригласили в качестве понятого. Соседи открыли дверь, оба пьяные в стельку, обложили полицейских и меня заодно отборным матом, а потом ещё вдвоём и драться полезли. Причём когда полицейские скручивали мужчину, его жена, якобы жертва домашнего насилия, схватилась за нож и давай им размахивать. Я там поседеть успел с перепуга. В общем, увезли их обоих, потом отпустили. Теперь как встречаюсь с ними на лестничной площадке, дело чуть до драки не доходит: то матами меня обложат, то прибить пообещают, мол, я на них настучал. Я решил, что в следующий раз, что бы у них ни случилось, даже пальцем не пошевелю. Теперь вот хожу, оглядываюсь — они ведь неадекватные. Вот после таких случаев всякое желание куда–то влезать пропадает. Получается, что сейчас моя хата с краю.