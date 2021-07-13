Кто представит Север в Заксобрании?

Общекраевой список партии состоит из трёх человек: это губернатор Александр Усс, председатель Законодательного собрания Дмитрий Свиридов и мэр Красноярска Сергей Еремин. Эксперты считают: участие главы региона и градоначальника – хороший ход, чтобы продемонстрировать слаженность команды разных органов власти, наличие общих целей по развитию края. Это же означает, что участвовать в работе Заксобрания они не будут, передав свои мандаты следующим по списку кандидатам. А значит единственный из тройки лидеров, кого мы увидим в краевом парламенте, – представитель Заполярья Дмитрий Свиридов. Это многое говорит о статусе Севера в жизни Красноярского края и будет означать особое внимание к проблемам жителей этих территорий.

Избиратели увидят в сентябре в своих бюллетенях и другие знакомые фамилии. Например, по Норильскому одномандатному округу выдвинут много лет отдавший городу нынешний депутат Заксобрания Юрий Захаринский, а территориальный список возглавляет председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков.

По Таймырскому двухмандатному округу заявлены депутат ЗС Валерий Вэнго, много сделавший для защиты коренных народов Севера, и вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Сергей Сизоненко.

В Талнахском одномандатном округе кандидатом стала председатель комитета по образованию, культуре и спорту Законодательного собрания Красноярского края Людмила Магомедова, много лет отстаивающая интересы северян в ЗС.

Территориальный список возглавил Валерий Семенов, много лет проработавший в краевом парламенте, а последние годы представлявший Заполярье и весь Красноярский край в Совете Федерации.

Получит ли сформированная северянами команда возможность в полной мере представлять интересы арктических территорий в Законодательном собрании, решат избиратели. Выборы состоятся 19 сентября.