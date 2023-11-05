Кто там кодит?

С момента открытия «IT–Куб» постоянно расширяет возможности для знакомства школьников с высокими технологиями

Недавно в «IT–Кубе» случились по–настоящему глобальные перестановки. С мая этого года организацию возглавила Елена Дыптан, преподаватель и заведующая кафедры информационных систем и технологий ЗГУ. Елена совмещает руководство центром с преподаванием в вузе. А сам ЗГУ теперь плотно сотрудничает с «IT–Кубом».

– По независящим от нас обстоятельствам произошёл сильный отток преподавателей, — рассказывает Елена Дыптан. — К счастью, кафедра информационных систем и технологий ЗГУ пришла на выручку. Мы привлекли студентов третьих–четвёртых курсов, и сейчас они составляют большую часть коллектива. Результаты нас радуют: ребята практически на одной волне со школьниками, отлично друг друга понимают, а это очень важно при обучении. Студентам такой опыт тоже полезен. Естественно, мы контролируем ход занятий, что–то советуем. Кроме того, привлекаем педагогов вуза, например ряд курсов у нас ведёт доцент кафедры электроэнергетики и автоматики ЗГУ, так что уровень обучения весьма высокий.

Переходим на наше

После введения санкций «IT–Куб» столкнулся с трудностями: большая часть программного обеспечения, с помощью которого проводилось обучение, стала недоступна для России. Тогда спасались параллельным импортом, теперь центр планирует планомерный переход именно на российское ПО.

– Сейчас мы не можем использовать ряд очень удобных программ и сервисов для графики и 3D–моделирования. Морально готовимся к переходу на российское ПО. Впрочем, нашим производителям нужно отдать должное — ключевые направления развиваются стремительно, в течение года появилось много новых программ. Да, они пока немножко сыроваты, но и «Майкрософт» не сразу таким крутым и удобным стал. Скоро наше программное обеспечение будет не хуже, чем у западных гигантов, — считает Елена Дыптан.

Как приручить Python

«IT–Куб» — место для тех, кто тяготеет к новым технологиям. Здесь детей учат обращаться с новинками в сфере IT. В стенах заведения преподают: программирование, 3D–моделирование, веб–разработку, принципы работы с VR–технологиями, а вскоре добавится робототехника. На данный момент в центре занимаются около 320 детей с первого по одиннадцатый класс.

– Самых юных мы знакомим с программированием с помощью среды Scratch, в которой код программы строится из блоков — ребёнку нужно просто составить фрагменты. Это как собирать что–то из конструктора. А потом персонаж на экране выполняет эту программу — бегает, прыгает, совершает другие действия. Процесс довольно простой и очень нравится детям. Каждый курс, даже детский, длится в течение учебного года, в конце ученики представляют свои проекты. Работы получаются объёмными и интересными. Что немаловажно, защищая проекты, дети учатся выступать на публике и грамотно представлять свои работы. Это очень полезно, ведь большинство ребят, увлекающихся технологиями, не очень контактные, неуютно чувствуют себя на публике. Задача такого подхода немножко их раскачать, снять блоки и зажимы, — отмечает руководитель центра Елена Дыптан. — Если говорить о более продвинутых курсах для учеников постарше, то здесь огромное количество разных направлений. Например, работа с Python — это многоуровневый и очень сложный язык программирования, на освоение которого требуется не один год. Вот и у нас его изучают в течение нескольких курсов. Есть курсы по С# — тоже очень популярный язык. Ещё мы сотрудничаем с «Яндекс Лицеем». У нас есть несколько аккредитованных преподавателей, сами курсы считаются элитными. На них ребят отбирает сам «Яндекс».

3D–моделирование в «IT–Кубе» тоже можно освоить на весьма продвинутом уровне. В этом году на курсах была открыта уже третья ступень обучения.

– Сейчас мы с ребятами, которые обучаются уже два года, готовимся ехать на хакатон — форум для программистов и дизайнеров, где участники в команде решают какую–то задачу, разрабатывают продукт или проект за ограниченное время. Крупные компании очень любят проводить хакатоны, когда нужно устроить мозговой штурм для решения сложной задачи. Эти мероприятия проводятся на разных уровнях. Мы едем на всероссийский, он пройдёт в конце ноября. Вообще, планируется два таких мероприятия, и мы рассчитываем отправить две команды — по VR и 3D–моделированию, — делится планами Елена Дыптан.

VR — одно из самых популярных направлений. Но прежде чем приступить к работе с виртуальной реальностью, ребятам необходимо отучиться несколько лет — пройти курсы программирования и 3D–моделирования.

– Если говорить о продвинутых направлениях, то большой популярностью пользуется Unity — приложение для разработки игровых сцен, анимации и прочего. Также мы учим детей создавать обучающие симуляторы. Это довольно перспективное и полезное направление, — объясняет Елена Дыптан.

Спросите ребёнка

В начале сезона на обучение заявились более 700 человек, преподавателям пришлось проводить тщательный отбор — не хуже, чем при поступлении в институт.

– Набор у нас обычно открывается в августе, объявления о его начале можно найти на платформе «Навигатор дополнительного образования». Но записаться — это первый шаг. У нас все дети обязательно проходят небольшое тестирование и собеседование с педагогом, для того чтобы преподаватель понял, будет ребёнок серьёзно заниматься или через пару недель откажется. Смотрим, готов ли ученик психологически, если нет — говорим родителям, что надо годик подождать. Иногда дети вообще не понимают, зачем их сюда привели. Ещё на решение о приёме влияет уже имеющаяся у ребёнка нагрузка. Иногда приводят ребят, у которых, помимо нас, ещё музыкалка, танцы, карате, английский язык и бассейн... Ну куда ему дополнительные занятия? Такой отбор очень важен. Заинтересованные дети будут заниматься лучше. Собеседование специально проводится без родителей, чтобы поступающий мог сам рассказать, чего хочет, — рассказывает руководитель центра.

И стар и млад

Второй год в «IT–Кубе» работает проект «Цифровое равенство», где в качестве преподавателей выступают студенты центра, успевшие поднатореть в обращении с высокими технологиями, а в качестве слушателей — норильчане, разменявшие пятый, а то и шестой десяток. Дети делятся опытом: как сёрфить в интернете, создать почту или аккаунт в социальных сетях, зарегистрироваться на «Госуслугах» и пользоваться этим приложением. Также на курсах объясняют, как работать с простейшими графическими программами, и дают другие полезные знания. В этом году обучение стартует с 1 ноября и продлится до конца мая, набор ещё открыт.

Фото участников и из открытых источников