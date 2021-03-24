МАУ ИЦ «Норильские новости»

Культурная жизнь Норильска ещё больше оживится

Культурная жизнь Норильска ещё больше оживится

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Культурная жизнь Норильска ещё больше оживится

Благодаря выпускникам курса event-компетенций Академии креативных индустрий в этом году в городе состоятся два новых фестиваля.

Культурная жизнь Норильска ещё больше оживитсяКультурная жизнь Норильска ещё больше оживится

Работа по их организации будет проходить под руководством Агентства развития Норильска. Участники проектных команд определялись по результатам собеседования. Автор первого проекта — Павел Фурсов, 2 и 3 октября планирует проведение фестиваля экспериментальной музыки. Автор второго проекта - Светлана Стрельцова, 18 и 19 сентября покажет норильчанам культуру Японии с необычного ракурса.

С уточнением концепции проектов, их тематическим наполнением и подбором площадок командам помогали преподаватели курса event-компетенций Академии креативных индустрий Илья Валов и Ирина Свеколкина. На Кухне городских идей АРН они устроили настоящий мозговой штурм. Теперь организаторам предстоит составить детализированные сметы, продумать информационные кампании, проработать вопросы логистики и контентного наполнения.

Курс event-компетенций Академии креативных индустрий организован Агентством развития Норильска при участии Мастерской городских событий. За год обучения слушатели прошли семь тем, которые им преподавали 18 экспертов из разных сфер.

Фото предоставлено Агентством развития Норильска
24 марта в 17:17 660
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