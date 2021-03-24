Культурная жизнь Норильска ещё больше оживится

Работа по их организации будет проходить под руководством Агентства развития Норильска. Участники проектных команд определялись по результатам собеседования. Автор первого проекта — Павел Фурсов, 2 и 3 октября планирует проведение фестиваля экспериментальной музыки. Автор второго проекта - Светлана Стрельцова, 18 и 19 сентября покажет норильчанам культуру Японии с необычного ракурса.

С уточнением концепции проектов, их тематическим наполнением и подбором площадок командам помогали преподаватели курса event-компетенций Академии креативных индустрий Илья Валов и Ирина Свеколкина. На Кухне городских идей АРН они устроили настоящий мозговой штурм. Теперь организаторам предстоит составить детализированные сметы, продумать информационные кампании, проработать вопросы логистики и контентного наполнения.

Курс event-компетенций Академии креативных индустрий организован Агентством развития Норильска при участии Мастерской городских событий. За год обучения слушатели прошли семь тем, которые им преподавали 18 экспертов из разных сфер.