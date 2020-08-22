Купивший картины красноярец отказался от сделки
Купивший картины красноярец отказался от сделки
Недавно на благотворном аукционе Александра Химушина крупный красноярский бизнесмен купил выставленные художником картины. Но через несколько дней он отказался от сделки.
Всемирно известный художник Александр Химушин недавно устраивал благотворительный арт-аукцион “Мир в лицах», на котором выставил два портрета девочек–северянок. По словам художника вырученные за картину средства он жертвовал посёлку Волочанка на постройку новой школы.
Несколько дней назад красноярский бизнесмен согласился выкупить портреты, и Александр объявил это на своей странице в Facebook. Но спустя пару дней он обнаружил, что предложение больше не действительно.
«В прошлую пятницу мне поступило предложение от красноярского крупного бизнесмена продать не одну, а сразу две мои работы за 10 000 долларов (по 5 000 долларов каждая). Предложение было принято, я снял свою работу с аукциона в Facebook и объявил, что у нас есть победитель аукциона. С тех пор я терпеливо ждал обсуждения всех деталей сделки от покупателя, но так и не дождался ответа. Вчера, спустя несколько дней, я попросил сообщить мне о ситуации и неожиданно получил сообщение о том, что предложение больше не действует. Я не знаю, что сказать, и не знаю, почему люди так ведут бизнес, особенно если дело касается благотворительности и помощи ожидают дети, и их сгоревшая школа. Без комментариев. Я сожалею только о потраченном времени», - поделился художник на своей странице в Facebook.
Но художник не отчаивается, работы снова выставлены на продажу. И у многих появился шанс помочь в постройке новой школы для деток посёлка Волочанка.
Также издательство «Кириллика», которое совместно с лингвистами коренных народов работает над созданием первых учебников для 16 исчезающих языков коренных народов Сибири, в рамках благотворительной акции согласилось предоставить учебники для волочанской школы.