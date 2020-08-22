Купивший картины красноярец отказался от сделки

Всемирно известный художник Александр Химушин недавно устраивал благотворительный арт-аукцион “Мир в лицах», на котором выставил два портрета девочек–северянок. По словам художника вырученные за картину средства он жертвовал посёлку Волочанка на постройку новой школы.

Несколько дней назад красноярский бизнесмен согласился выкупить портреты, и Александр объявил это на своей странице в Facebook. Но спустя пару дней он обнаружил, что предложение больше не действительно.

«В прошлую пятницу мне поступило предложение от красноярского крупного бизнесмена продать не одну, а сразу две мои работы за 10 000 долларов (по 5 000 долларов каждая). Предложение было принято, я снял свою работу с аукциона в Facebook и объявил, что у нас есть победитель аукциона. С тех пор я терпеливо ждал обсуждения всех деталей сделки от покупателя, но так и не дождался ответа. Вчера, спустя несколько дней, я попросил сообщить мне о ситуации и неожиданно получил сообщение о том, что предложение больше не действует. Я не знаю, что сказать, и не знаю, почему люди так ведут бизнес, особенно если дело касается благотворительности и помощи ожидают дети, и их сгоревшая школа. Без комментариев. Я сожалею только о потраченном времени», - поделился художник на своей странице в Facebook.

Но художник не отчаивается, работы снова выставлены на продажу. И у многих появился шанс помочь в постройке новой школы для деток посёлка Волочанка.

Также издательство «Кириллика», которое совместно с лингвистами коренных народов работает над созданием первых учебников для 16 исчезающих языков коренных народов Сибири, в рамках благотворительной акции согласилось предоставить учебники для волочанской школы.