Курс молодого бойца для молодёжи

Главная цель мероприятия — допризывная подготовка юношей, а также формирование у молодежи навыков владения военно-прикладными и техническими видами спорта, умения ориентирования в чрезвычайных ситуациях. В этом году в «Полевом выходе — 2020» приняли участие 19 команд из студентов средних и высших образовательных учреждений, а также норильских общественных организаций.

Командам предстояло пройти 10 этапов, среди которых были стрельба из пневматического оружия, разборка и сборка автомата, разведение костра, ликвидация «пожара», а в некоторых этапах участникам пришлось проявить свою смекалку и блеснуть интеллектом в вопросах о Великой Отечественной войне и здоровом образе жизни.

16 октября в Молодёжном центре прошло награждение победителей. Все участники были отмечены дипломами, а команды, которые заняли призовые места, получили памятные подарки. Также отдельно была отмечена команда «Медички», которую дополнительно наградили за прохождение этапа «Радиосвязь».

Содействие в проведении мероприятия оказали МБУ «Молодёжный центр», Норильское местное отделение КРО ВООВ «Боевое братство», Норильская городская казачья община, а также семь ПСО Федеральной противопожарной службы ГПС главного управления МЧС России по Красноярскому краю.