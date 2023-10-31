Курс на открытость

Свою историю учреждение ведёт с 28 мая 1964 года. В этот день вышел приказ начальника крайисполкома, который утвердил штат СИЗО № 6. За год до этого Коллегия министерства охраны общественного порядка РСФСР приняла решение о создании нового вида учреждений уголовно-исполнительной системы (УИС). Следственные изоляторы предназначены для содержания подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осуждённых, ожидающих конвоирования.

Первоначально учреждение размещалось в деревянных бараках на станции Каларгон. В июне 1978 года оттуда сбежали 11 рецидивистов, которых поймали через несколько дней. После этого случая было принято решение о размещении следственного изолятора в здании на улице Октябрьской. В течение двух лет сотрудники учреждения в свои выходные дни помогали благоустраивать помещения. И с 1980 года СИЗО заработало по новому адресу.

Сейчас в СИЗО № 4 более 130 камер для 16 категорий специального контингента (500 человек). Созданы все условия для размещения, в том числе для несовершеннолетних нарушителей и женщин с детьми до трёх лет. Количество людей, которые сейчас содержатся здесь, узнать не удалось — информация для служебного пользования.

Подполковник внутренней службы Беляков возглавил учреждение в августе 2023 года, до этого назначения он в течение нескольких месяцев исполнял обязанности начальника.

— Я благодарен предыдущему руководителю Владимиру Полосухину за то, что он сформировал дружный коллектив единомышленников. Сейчас продолжаю работу в этом направлении. Комплектование вакантных должностей — одна из самых важнейших задач на сегодняшний момент. Профессия у сотрудника уголовно-исполнительной системы непростая, но очень интересная! — подчеркнул Антон Викторович.

Давайте знакомиться

По словам Антона Белякова, СИЗО хоть и является режимным учреждением, но не закрыто от общественности. Сейчас сотрудники СИЗО № 4 активно ведут профориентационную работу с норильской молодёжью. Вот и мы встретили в учреждении студентов политехнического колледжа. Ребята узнали, в каких условиях несут службу сотрудники следственного изолятора, побывали в музее и даже продегустировали еду в столовой.

— Возможно, среди студентов, которые сегодня пришли, есть будущие сотрудники СИЗО. Мы не только проводим экскурсии, но и сами выходим в образовательные учреждения. В школах организуем уроки, посещаем родительские собрания. На таких мероприятиях знакомим присутствующих с преимуществами обучения в ведомственных вузах ФСИН. Курсанты находятся на полном государственном обеспечении — получают высокое денежное довольствие, обеспечиваются бесплатным питанием, обмундированием, имеют возможность выезжать в отпуск с оплатой проезда по России. Важно, что период обучения входит в льготный стаж для назначения пенсии и надбавки за выслугу лет. Выпускникам гарантировано трудоустройство в учреждениях уголовно-исполнительной системы, — рассказал Антон Викторович.

Недавно руководство СИЗО и школы № 14 заключили соглашение, в рамках которого сотрудники следственного изолятора будут вести занятия для учащихся профильного юридического класса. Первая группа школьников уже побывала в гостях у правоохранителей, подростки узнали о возможностях обучения в ведомственных вузах и познакомились с работой кинологов.

Наш дружный коллектив

Именно так начинается объявление о наборе кандидатов на вакантные должности в СИЗО. Как отмечает начальник учреждения, сейчас условия службы становятся всё более комфортными.

— Для сотрудников работает столовая, здесь очень вкусно готовят, по-домашнему. Действует комната психологической разгрузки с массажными креслами. Можно регулярно заниматься спортом — в учреждении оборудован прекрасный спортзал. Также мы обеспечили возможность посещения дворца спорта «Арктика» и стадиона «Заполярник». Стараюсь уделять большое внимание взаимоотношениям в коллективе, проводить командообразующие мероприятия — досуговые, культурные и спортивные. Например, сейчас мы готовимся к участию в Фестивале культуры и спорта среди силовых и юридических ведомств Красноярского края, расположенных за полярным кругом, — отметил подполковник внутренней службы Беляков.

Также весомым аргументом в пользу поступления на службу в уголовно-исполнительную систему является регулярное повышение денежного довольствия. Очередная индексация состоялась в октябре 2023 года.

Кроме того, сотрудникам УИС предоставляется расширенный социальный пакет:

– отпуск в районах Крайнего Севера продолжительностью от 67 календарных дней (в зависимости от выслуги лет);

– ежегодная оплата проезда сотрудника и одного члена его семьи к месту проведения отпуска и обратно;

– право на получение льготной пенсии за выслугу лет независимо от возраста сотрудника после 10 лет службы (в стаж один год засчитывается за два);

– выплата надбавки за службу в районах Крайнего Севера с первого дня службы (80%);

– возможность получить служебное жильё при поддержке администрации города Норильска;

– при переезде к новому месту службы производится выплата подъёмного пособия в размере одного оклада денежного содержания, также компенсируется проезд сотруднику и членам его семьи и перевоз багажа;

– иногородние сотрудники в период прохождения службы в Норильске имеют право на выплату денежной компенсации за наём (поднаём) жилых помещений;

– при выслуге 10 лет и отсутствии жилья в собственности появляется право на подачу документов для получения единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения;

– содействие в трудоустройстве членов семьи сотрудников на службу в УИС;

– выплата ежегодной материальной помощи при выходе в очередной оплачиваемый отпуск;

– право на санитарно-курортное лечение и оздоровительный отдых в санаториях УИС и МВД для сотрудника и членов его семьи;

– возможность бесплатного получения высшего образования в ведомственных вузах ФСИН России;

– специальный воинский учёт для сотрудников УИС.

Сейчас в СИЗО № 4 открыты вакансии младшего инспектора отдела охраны, дежурной и кинологической службы. Ждут не только мужчин, но и женщин. Их с каждым годом становится всё больше в рядах сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Антон Викторович перечислил требования к будущим сослуживцам. Для военнообязанных мужчин обязательно прохождение службы в вооружённых силах РФ. Категория годности в военном билете должна быть не ниже Б3. Для кандидатов на должности рядового и младшего начальствующего состава достаточно иметь аттестат об окончании 11 классов. Наличие высшего или среднего специального образования потребуется желающим занять должности среднего начальствующего состава (по которым присваивается звание до капитана внутренней службы включительно).

Кандидат обязательно должен иметь крепкое здоровье. Годность определяет специальная военно-врачебная комиссия.

Отсутствие судимости и фактов привлечения к уголовной и административной ответственности имеет решающее значение.

Как поступить на службу

Кандидату следует обратиться в отдел кадров следственного изолятора и представить все необходимые документы. После этого он получает направления на военно-врачебную комиссию и психо-физиологическое обследование. Если эти этапы отбора пройдены успешно, начинается многоуровневая проверка. Затем выносится заключение: стоит или нет рекомендовать гражданина для замещения вакантной должности.

— Сейчас к нам устраиваются как кандидаты из числа гражданской молодёжи, так и действующие сотрудники из других регионов. После прохождения отбора новичков принимают на службу в статусе стажёров. В этот период выясняем, насколько успешен человек. Если человек хорошо справляется с обязанностями, то назначаем на должность и присваиваем первое специальное звание. Затем сотрудник проходит первоначальную подготовку в краевом учебном центре. Занятия могут быть очными или в онлайн-формате. После сдачи экзаменов страж правопорядка приступает к служебной деятельности в полном объёме, — рассказал Антон Викторович.

Если вы решили поступить на службу в УИС и выбрать для старта карьеры СИЗО № 4, обращайтесь в отдел кадров учреждения по адресу: ул. Октябрьская, 13а. Телефон +7 (3919) 35-05-46, электронная почта: kadrsizo4@yandex.ru.