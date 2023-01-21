Курс на выздоровление

– Игорь Леонидович, каков уровень здравоохранения Норильска по сравнению с общекраевым?

– Норильские врачи всегда отличались высоким профессионализмом и самоотверженностью и готовы к выполнению тех задач, которые перед ними ставятся, несмотря ни на что. Поэтому Норильск на хорошем счету у Красноярска. Не так давно все наши силы и средства были брошены на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Сейчас «ковидная ситуация» стабилизировалась, и мы возвращаемся к обычному режиму работы.

– Но больные коронавирусом всё же в Норильске есть?

– В среднем у трёх–пяти человек в день ПЦР–тест оказывается положительным. Хотя бывают дни, когда коронавирусная инфекция не выявляется ни у одного пациента. Выявляемые сегодня формы — лёгкие, больные лечатся амбулаторно. С декабря в ковидном госпитале на базе оганерской больницы нет ни одного пациента, и работа госпиталя приостановлена. При этом призываю горожан продолжать вакцинироваться от ковида, потому что в любой момент ситуация может измениться. В прошлом году вакцинировались около 60 процентов норильчан, и этого недостаточно для создания иммунной прослойки. Отмечу, что сегодня доступна и назальная вакцина.

– Кто сегодня проходит ПЦР–тестирование?

– Больные с признаками гриппа и ОРВИ. Также обследование в обязательном порядке проходят вахтовики.

– Насколько эффективно в Норильске решается проблема дефицита кадров?

– Отмечу, что врачей не хватает по всей России. В Норильске много лет действует программа привлечения дефицитных специалистов, и в прошлом году она в очередной раз была пересмотрена. Теперь приглашённые доктора получают по приезду в качестве подъёмных два миллиона рублей из муниципального бюджета и один миллион восемьсот — из краевого. И сегодня в России это самые привлекательные условия для приезжих специалистов. К началу этого года уже 18 врачей с материка, в основном терапевты, изъявили желание работать в Норильске. Конечно, в дефиците и узкие специалисты — травматологи, неврологи, окулисты, но в первую очередь сегодня нам надо укрепить первичное звено.

Но какие бы меры по привлечению медиков мы ни принимали, отток превышает приток... Уезжают в основном врачи пенсионного возраста, много лет отдавшие норильскому здравоохранению. Молодые доктора покидают Норильск, не справившись с нагрузкой. В среднем сегодня укомплектованность кадрами в разных медучреждениях — от 60 до 70 процентов.

Активно норильские медицинские организации сотрудничают с Красноярским медуниверситетом. Неоднократно в течение года руководители медучреждений посещают вуз и встречаются со студентами, а также принимают участие в заседаниях комиссии по распределению выпускников и врачей–ординаторов.

– Чем чаще всего болеют норильчане?

– Да тем же, чем и жители других городов. На первом месте — болезни органов дыхания. Второе место занимают болезни костно–мышечной системы и опорно–двигательного аппарата. На третьем месте — у детей заболевания глаз, у взрослых — болезни системы кровообращения.

– Центр амбулаторной онкологической помощи работает с начала прошлого года. Каковы результаты?

– За это время четыре врача провели порядка десяти тысяч приёмов. Сегодня в центре уже семь специалистов. Ожидание приёма при подозрении на онкологию составляет от одного до трёх дней. В рамках реализации нацпроекта по борьбе с онкозаболеваниями ЦАОП был оснащён современным медицинским оборудованием, можно получить качественную диагностику в короткий срок.

– Как лично вы относитесь к решению минздрава закрыть радиологическое отделение оганерской больницы?

– Норильский радиологический корпус и оборудование, там установленное, не соответствовали современным требованиям оказания этого вида помощи. На переоснащение требуются гигантские денежные вложения, а пациентов — не так много, поэтому было принято решение отправлять нуждающихся в лучевой терапии больных в Красноярск. И там норильчане имеют возможность получать качественную помощь, пользуясь передовыми технологиями, а это главное.

– Травматологическая помощь в Норильске оказывается на должном уровне?

– Больше года у нас нет детского травматолога–ортопеда... Проблема решается с помощью норильских докторов–совместителей и специалиста, периодически прилетающего из Красноярска.

Неотложная помощь с 10 декабря 2022 года оказывается в оганерской больнице. Плюсы очевидны: доступность различных обследований; возможность получения консультации хирурга, нейрохирурга, терапевта и других специалистов; при необходимости — моментальная госпитализация. Повторный приём ведётся в поликлинике № 1 в здании на Котульского, 4, в двух кабинетах. Нареканий от горожан не поступало.

– Оганерская больница сегодня оснащена всем необходимым?

– Да. В 2022 году приобретение необходимого оборудования финансировалось из федерального и краевого бюджетов. «Норникель» помог переоснастить пищеблок. Выделялись средства на косметический ремонт, обновление крыши и ремонт технологического корпуса. В этом году начнётся замена окон и будет получено новое оборудование для проведения колоноскопии под анестезией.

– Когда начнётся капитальный ремонт в детской больнице?

– Ждём госэкспертизы проекта. В феврале–марте проведём торги. Надеюсь, к апрелю–маю будет определён подрядчик. Из краевых средств в этом году будет выделено на ремонт стационара 35 миллионов. Работы будут вестись поэтапно, так как пациентов переводить некуда.

– Есть ли идеи по оснащению новой поликлиники в Талнахе?

– Конечно. Сегодня вовсю идёт разработка проекта планировки учреждения, а также подбирается медицинское оборудование.

– В 2023 году на финансирование из каких источников и в каком объёме может рассчитывать норильское здравоохранение?

– В рамках четырёхстороннего соглашения будет выделено около 300 миллионов рублей на модернизацию учреждений здравоохранения. В планах — отремонтировать помещения психоневрологического диспансера на ул. Б. Хмельницкого, 20, провести ремонт в здании медицинского техникума и начать обучение фельдшеров.

В заключении отмечу, что одна из главных задач, стоящих перед норильским здравоохранением в этом году, — профилактика заболеваний, в том числе и с помощью диспансеризации. Ведь не зря говорят, что болезнь намного легче предупредить, нежели лечить. Поэтому будем развивать амбулаторную службу, не забывая при этом и о других направлениях. Призываю норильчан ценить своё здоровье, прислушиваться к себе и вовремя обращаться к врачу.