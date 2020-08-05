Квест по заповедникам Таймыра

Участникам предстоит отправиться в гости к обитателям заповедников Таймыра, выполнить несложные экспедиционные задания, заполнить маршрутный лист и получить приз.

Главный приз - игрушечные оленёнок и медвежонок - уже ждут своих победителей. Но только первые 10 участников, безупречно выполнивших задания экспедиции, смогут получить сувениры из новой продукции заповедников Таймыра.

Специально разработанные маршрутные листы с заданиями предусмотрены для каждого участника: они заполняются индивидуально или на семью. Приобрести такие листы можно в офисе заповедников по адресу: ул. Талнахская, 22, подъезд 2, отдельное крыло, заповедная стойка с информацией. Наличие масок и перчаток обязательно. А затем в любое удобное время отправляйтесь в исследование загадочного мира природы.

Задания маршрутного листа очень разнообразны. Например, участники будут передвигаться от пункта до пункта по координатам, решать интересные задачи, искать ответы на вопросы с помощью указанных интернет ресурсов, отгадывать загадки и ребусы, кормить птиц и многое-многое другое. При подведении итогов будут учитываться правильность выполненных заданий, аккуратность, публикация фотографий и желательно размещение постов в соцсетях.

Фотографии победителей будут опубликованы на сайте «Заповедников Таймыра» и в их группах в социальных сетях.