МАУ ИЦ «Норильские новости»

Квитанции на оплату взноса за капитальный ремонт теперь можно получать по электронной почте

Квитанции на оплату взноса за капитальный ремонт теперь можно получать по электронной почте

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Квитанции на оплату взноса за капитальный ремонт теперь можно получать по электронной почте

Подключить новую услугу надо в личном кабинете на сайте регионального фонда.

Квитанции на оплату взноса за капитальный ремонт теперь можно получать по электронной почте

С появлением новой услуги граждане могут оплачивать взнос за капремонт онлайн. Это позволит вносить платежи вовремя.

Подключить подписку необходимо в личном кабинете. Для этого следует перейти во вкладку «Настройки», добавить личный электронный адрес, после чего появится кнопка подписки.

19 октября в 13:52 340
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