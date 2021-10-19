Квитанции на оплату взноса за капитальный ремонт теперь можно получать по электронной почте

С появлением новой услуги граждане могут оплачивать взнос за капремонт онлайн. Это позволит вносить платежи вовремя.

Подключить подписку необходимо в личном кабинете. Для этого следует перейти во вкладку «Настройки», добавить личный электронный адрес, после чего появится кнопка подписки.