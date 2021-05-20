Лаборатория «FabLab-Норильск» объявляет набор на курс Google Teachable Machine (машинное обучение)

Курс стартует 22 ноября и рассчитан на четыре встречи по субботам в 17.00 в «FabLab-Норильск» по адресу: проезд Котульского, 15.

Технология машинного обучения применяется в исследовательских целях для определения связей между многими параметрами (данными) для обеспечения прироста производительности и удобства сервисов, таких как, например, предоставляют компании Яндекс и Amazon.

Записаться в группу можно по телефону 8-913-501-52-55.