Лаборатория кадров

«Передовые инженерные школы» (ПИШ) — федеральный проект, запущенный в 2022 году по инициативе Министерства науки и высшего образования РФ. В конкурсный отбор попали 89 вузов из 41 региона России. Заполярный государственный университет при поддержке Заполярного филиала «Норникеля», администрации Норильска и лично Дмитрия Карасева соревнуется с лучшими вузами нашей страны за право реализовать принципиально новый формат образования для своих студентов. Учащиеся инженерной школы в дополнение к основной учебной нагрузке получат навыки работы над проектами по шести инженерным направлениям, а именно: горное дело, теплоэнергетика и теплотехника, автоматизация технологических процессов и производств, электроэнергетика и электротехника, металлургия и прикладная информатика.

На первом курсе бакалавриата им предстоит сформировать команды из пяти–шести человек, которые возьмутся за решение выбранной ими технологической задачи. Те, кто сможет защитить свой проект, на втором курсе получат возможность продолжить обучение в центре технологического сопровождения «Норникеля».

– Мы рассчитываем, что это будут не менее десяти междисциплинарных магистерских команд разных направлений, — делится и. о. ректора ЗГУ Евгений Голубев. — Зачастую разноплановый командный состав набирается в зависимости от специфики проекта. Мы считаем, что такая практика будет востребована в компании. Обычно когда приходят новые специалисты из разных университетов, приходится организовывать их в коллективы и интегрировать в рабочий процесс. В этом отношении выпускники ПИШ будут иметь конкурентное преимущество.

На этом этапе студенты будут под руководством наставников решать производственные кейсы и тестировать свои инициативы в лабораторных условиях. Команды студентов третьего и четвертого курсов будут допускаться до реального производства, самостоятельно находить проблемные точки и предлагать междисциплинарные варианты их устранения. В качестве лекторов, наставников и менторов ПИШ выступят преподаватели университета и практикующие инженеры ЗФ, а также представители Агентства развития Норильска.

– Для нас очень важен предпринимательский компонент такой образовательной практики, — объясняет Евгений Голубев. — Многие производственные задачи требуют появления новых компаний, бизнеса, сервисов. Решение задач не заканчивается научно–техническими отчётами и даже разработкой технологий. Они требуют тестирования и реализации.

Не останутся без внимания студенты магистратуры, для которых программа предусматривает проектную деятельность на базе лабораторий ЗГУ. Благодаря финансовой поддержке «Норникеля» в ближайшее время университет планирует закупить новое исследовательское и компьютерное оборудование. Также компания выделит пять миллиардов рублей на капитальный ремонт кампуса вуза с учётом требований проекта ПИШ.

Отдельным блоком работы станет акселерационная программа поиска и доработки сторонних технологических проектов. Акселерация — ускоренное развитие проекта для более детального его рассмотрения и пилотирования, включая блоки экономической оценки, интеллектуальной собственности и проработки технологической части. Ежегодно совместно с Заполярным филиалом будет формироваться перечень производственных проблем. К их разработке будет приглашено 50 инженерно–предпринимательских команд со всей территории России, из которых 20 лучших смогут побороться за грантовую поддержку своих инициатив. Как отметил Евгений Голубев, команды ПИШ от университета будут выступать в режиме реальной конкуренции с участниками акселерационной программы из лучших и более крупных вузов России.

В основу проекта легли три направления. Прежде всего, планируется развивать безлюдные технологии добычи, обогащения и металлургии. Например, автоматизированные краны для плавильного и электролизного цехов. Вторым направлением стало обеспечение автономности производственных процессов за счёт технологий моделирования и цифрового проектирования. К ней относятся симуляторы для обучения персонала и имитация критических нагрузок на цифровом двойнике предприятия. По словам и. о. ректора ЗГУ, такой подход не ведёт к сокращению рабочих мест, он скорее изменит структуру занятости. Иными словами, тяжёлый физический труд заменит интеллектуальный. Третье направление ПИШ посвящено безотходному производству и снижению технологической нагрузки. Для примера, сейчас остро строит вопрос о применении техногенного гипса, побочного продукта утилизации серы.