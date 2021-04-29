МАУ ИЦ «Норильские новости»

Лампада со святыней из храма Гроба Господня прибудет в аэропорт Норильска 3 мая рейсом Y7 103 из Москвы

Лампада со святыней из храма Гроба Господня прибудет в аэропорт Норильска 3 мая рейсом Y7 103 из Москвы

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Лампада со святыней из храма Гроба Господня прибудет в аэропорт Норильска 3 мая рейсом Y7 103 из Москвы

Лампада со святыней из храма Гроба Господня прибудет в аэропорт Норильска 3 мая рейсом Y7 103 из Москвы

Далее её доставят в кафедральный собор в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» и в храм Пресвятой Богородицы в Дудинке.

Торжественная передача Благодатного огня в Норильске запланирована на 08.40, в Дудинке — на 11.15. Каждый верующий сможет возжечь свечи и отнести частичку Благодатного огня в свой дом.

Лампаду в Норильск и Дудинку доставят депутат Законодательного собрания края Павел Семизоров и первый заместитель председателя Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов Александр Стогний.

Текст Денис Кожевников
Фото Денис Кожевников
29 апреля в 13:00 3480
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