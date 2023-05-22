Ледоход в столице Таймыра ожидается 2-7 июня

О краткосрочном прогнозе прохождения весеннего половодья и выполнении плана организационно-технических и профилактических мероприятиях рассказал заместитель главы Таймыра – начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального района Андрей Шопин: «В этом году запоздание ледохода, по сравнению с прошлым годом, составляет 250-400 км. По предварительным прогнозам, ледоход в районе Дудинки ожидается в интервале с 2 по 7 июня. Начало затопления причалов в Дудинском морском порту возможно к 25-26 мая».

По состоянию на 22 мая, в районе Дудинки за сутки вода поднялась на 15 см и составляет 647 см. Кромка ледохода находится в 400 км от заполярной столицы на участке с. Курейка – г. Игарка. В аналогичный период в прошлом году кромка льда находилась в 100 км от города Дудинки в районе п. Потапово.