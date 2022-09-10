Легче предотвратить

Открытие единого центра сами медики называют позитивным фактором — теперь при подозрении на онкологию или при установленном диагнозе пациент может в одном месте и в короткие сроки пройти необходимые обследования, получить консультации всех нужных специалистов, а также пройти лечение.

За период функционирования центра доктора провели около 7000 приёмов. Но это не значит, что пришло столько людей, рассказывает Алексей Седлецкий, заведующий ЦАОП: некоторые обращаются однократно, другие — регулярно:

– На диспансерном учёте у нас состоят 3096 человек — это норильчане, а также жители Дудинки и Хатанги. Им уже установлен диагноз «злокачественное образование». Но в ходе диспансерного наблюдения мы столкнулись с тем, что ряд пациентов отказываются от посещения онкологов. Как правило, это те, кто проходил курс лечения прежде, и сегодня их ничего не беспокоит. Возможно, им психологически сложно признать, что ремиссия может закончиться, или они считают, что победили рак раз и навсегда. К сожалению, это хроническое заболевание, которое может вернуться и через год, и через 20 лет. Важно вовремя заметить рецидив с помощью ранней диагностики. Потому необходимо продолжать наблюдаться у врача. В первый год после курса лечения ждём таких пациентов на приём раз в три месяца, во второй — каждые полгода, с третьего года и до конца жизни — один раз в год.

Такой подход позволит не упустить момент, когда рак переходит в форму, не поддающуюся излечению. Пока же около 30% от числа вновь установленных диагнозов показывают запущенную форму болезни, третью или четвёртую стадию, приводят статистику врачи.

Сегодня на амбулаторном приёме ЦАОП работают четыре доктора–онколога. Приём и консультирование первичных пациентов ведётся по направлению любого врача: терапевта, гинеколога. Стоящие на диспансерном учёте пациенты могут записаться в ЦАОП самостоятельно по телефонам: 31–56–08, 31–57–66 с 08.00 до 20.00 или через интернет.

– В целом соотношение заболевших мужчин и женщин одинаково, средний возраст наших пациентов — 55 лет и старше. Хотя есть и совсем молодые, и очень пожилые. Чаще всего злокачественные образования поражают органы ЖКТ, у женщин крайне часто — молочные железы, шейку матки. Это говорит о том, что люди пренебрегают обследованиями в первичном медицинском звене — у терапевта или в смотровом кабинете, например, в рамках профосмотров или диспансеризации. Именно медики первичного звена при выявлении настораживающей в плане онкологии патологии направят пациента к нам, — говорит Алексей Седлецкий.

Центр сегодня готов предоставить по полису ОМС лабораторные, эндоскопические, ультразвуковые, рентгенологические, гистологические исследования. Есть здесь и аппараты компьютерной и магнитно–резонансной томографии. Причём благодаря концентрации аппаратов в одном центре большинство исследований можно сделать за один день. Тем более не стоит проходить эти анализы за свой счёт, как делают некоторые горожане, уверяют онкологи центра. Врачи подчёркивают, что больница располагает всеми методами диагностики для выявления злокачественных новообразований.

Также в составе ЦАОП работает дневной стационар, где проводятся курсы химиотерапии, таргетной терапии. При необходимости проведения более сложных исследований пациенты направляются в краевой клинический онкодиспансер либо в федеральный центр.

– В январе вступил в силу приказ об организации онкопомощи, согласно которому схема лечения всех первичных пациентов, которым был установлен диагноз, а также пациентов с генерализованной формой рака обсуждается на консилиуме в специализированном центре. Мы либо направляем документы на заочную консультацию, например, в краевой онкологический диспансер или в любой профильный федеральный центр, либо в регион выезжают сами пациенты. Важно, что тактика лечения определяется коллегиально с участием онкологов, радиотерапевтов и других специалистов. Дело в том, что прежде она подбиралась локально, в нашей больнице, — объясняет заведующий ЦАОП. — Но поскольку кроме онкологов в принятии решения должны участвовать и радиотерапевты, а у нас в городе лучевая терапия не проводится, мы не вправе назначить её тому или иному пациенту. Она, кстати, требуется примерно 20–25% пациентов.

Алексей Седлецкий напомнил, что открытие ЦАОП стало частью нацпроекта «Здравоохранение», в частности — федерального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями. И хотя у проекта есть свои сроки — с 2019 по 2024 год, медики уверяют, что после 2024 года эта работа не прекратится:

– Перед врачебным сообществом страны стоит задача снизить уровень смертности населения от злокачественных новообразований. Это возможно при увеличении выявляемости заболеваний на ранней стадии, в том числе благодаря профосмотрам и диспансеризации.Надеюсь,горожане это тоже понимают и позаботятся в первую очередь сами о своём здоровье.