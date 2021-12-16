Легендарный самолёт С-47 «Дуглас» отправился на реставрацию

«Жители региона очень внимательно следят за событиями, связанными с «Бортом Тюрикова» и судьбой острова Молокова в Красноярске. Планируется, что «Дуглас» станет одним из экспонатов будущего парка-музея освоения Севера на историческом острове. Большое спасибо за активное участие губернатору края, председателю попечительского совета Красноярского краевого отделения РГО Александру Уссу, компании «Роснефть» и лично Игорю Сечину за финансовую поддержку в реставрации самолёта», — отмечает председатель краевого отделения РГО Игорь Спириденко.

Проект «Борт Тюрикова. Возвращение» — это масштабная международная экспедиция по эвакуации из таймырской тундры уникального самолёта С-47 «Дуглас», который во время Великой Отечественной войны был доставлен в СССР из США по программе ленд-лиза «АлСиб». В 1947 году лайнер совершил аварийную посадку на севере Красноярского края, в 180 километрах на север от посёлка Волочанка. Командиру экипажа Максиму Тюрикову удалось спасти всех людей, находившихся на борту.

Максим Тюриков и часть экипажа отправились на поиски помощи и трагически погибли, а оставшиеся люди три недели выживали в суровых условиях Крайнего Севера и дождались спасения.

Аналогов такой операции в России ещё не было. Руководил ей Игорь Спириденко, председатель Красноярского краевого отделения РГО. В результате слаженной работы участников экспедиции в 2016 году в Красноярск был перевезён сам самолёт, а в 2017 году — его крылья. Были собраны уникальные материалы о героической истории спасения, найдены родственники экипажа и пассажиров.

В 2018 году проект стал победителем премии Русского географического общества в номинации «Лучшая экспедиция по России». Премию руководителю экспедиции Игорю Спириденко лично вручил Президент Российской Федерации, председатель попечительского совета Русского географического общества Владимир Путин.

Краевое отделение РГО провело ряд работ в Красноярске: сохранение, консервация и обеспечение безопасности «Дугласа» и его элементов, очистка, дезактивация, разборка и сортировка обломков, составление дефектной ведомости по всем основным узлам самолёта, организация полной инвентаризации всех деталей самолёта, приобретение оригинальной технической документации, а также разработка технического задания и плана реставрации самолёта.

Своими силами удалось восстановить блок радиооборудования (электромашинного преобразователя напряжения, обеспечивающего высоким напряжением блок радиокомпаса), два колеса основного шасси самолёта и вилку хвостового колеса, которая была переломлена пополам при аварийной посадке.

Однако для реставрации до состояния музейного экспоната потребовалась помощь специалистов. В качестве партнёра была выбрана компания «Геликоптер» (г. Новосибирск), имеющая профессиональный опыт восстановления раритетной авиатехники. Она уже реставрировала самолёты По-2, Як-12, Ил-14 и вертолёты Ми-1, Ка-26 и Ми-6. Срок реставрации «Дугласа», по оценкам специалистов, составит около полутора-двух лет.

После этого самолёт вернётся в Красноярск, где его планируют сделать одним из ключевых экспонатов будущего парка-музея освоения Севера на историческом острове Молокова.