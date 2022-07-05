Леонид Соломаха стал почётным гражданином Норильска

Награждение проходило на открытии 52-го ежегодного туристического слёта на реке Хараелах. Стоит отметить, что впервые столь высокая награда вручалась практически в полевых условиях, ранее церемонии награждения проходили в учреждениях культуры в преддверии Дня города и Дня металлурга. В этот раз место решили изменить, поскольку Леонид Соломаха на протяжении 28 лет является бессменным организатором турслёта.

Высшую муниципальную награду вручили глава Норильска Дмитрий Карасев и исполняющий обязанности председателя городского Совета Роман Сербин.

«Леонид Антонович, я от всей души поздравляю вас с заслуженной наградой! Ваши заслуги перед Норильском сложно переоценить — вы на протяжении многих лет являетесь организатором многих мероприятий, которые стали визитной карточкой нашего города. Благодаря вам у нас есть не только этот замечательный слёт, но и ежегодный фестиваль туристических фильмов, творческое объединение «Планёрка», солнечные часы, каменная ель и многое другое. Спасибо вам за любовь к Норильску и служение норильчанам», — поздравил Леонида Соломаху градоначальник.

«Говорить о Леониде Антоновиче можно очень долго — настолько это разносторонняя и многогранная личность. И конечно, его заслуги перед Норильском настолько очевидны, что на сессии городского Совета, когда мы рассматривали вопрос о присвоении звания почётного гражданина, ни у кого не возникло вопросов, решение мы приняли единогласно. Леонид Антонович, ваше имя заслуженно будет вписано не только в летопись Норильска, но и в книгу почётных граждан нашего города», — отметил в своей поздравительной речи Роман Сербин.

«Мне очень приятно вновь присутствовать здесь, на этом прекрасном слёте, среди интересных, отзывчивых, хороших и дружных норильчан. Служу Норильску!», — поблагодарил присутствующих под аплодисменты почётный гражданин Норильска Леонид Соломаха.

Добавим, что звание почётного гражданина Норильска присваивается гражданам, внёсшим выдающийся общественно значимый вклад в развитие экономики, науки, техники, культуры, искусства, образования, здравоохранения, спорта, охраны окружающей среды, обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности, за государственную, общественную и иную деятельность, способствующую улучшению жизни населения муниципального образования город Норильск, обеспечению его благополучия, повышению роли и престижа муниципального образования город Норильск в Российской Федерации и на международной арене. В разные годы данного почётного звания были удостоены основатель Норильска Николай Урванцев, главный архитектор горда в период его активной застройки Витольд Непокойчицкий, директора Норильского горно-металлургического комбината Борис Колесников, Анатолий Филатов и Владимир Долгих, журналист Гунар Кродерс и другие известные люди, внёсшие особый вклад в развитие различных сфер деятельности на территории. Полный перечень почётных граждан Норильска опубликован на официальном сайте (http://norilsk-city.ru/about/832/index.shtml) города.