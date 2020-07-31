«Лествица» будет оказывать психологическую помощь

Подведены итоги первого конкурса социальных проектов в рамках государственной грантовой программы Красноярского края «Партнёрство» на 2020 год.

Город Норильск представляли две некоммерческие организации с двумя проектами.

Победителем конкурсного отбора стал проект «Шаг за шагом» от Фонда содействия людям в трудной жизненной ситуации «Лествица». Цель проекта - оказание помощи и поддержки родственникам и близким людей, страдающих зависимостью от психоактивных веществ (алкоголизм, наркомания, токсикомания).

Для обозначения психического состояния родственников семей был обозначен термин созависимость. Необходимым этапом реабилитационной работы с химически зависимыми больными стала именно работа с созависимыми членами семьи. Исходя из своего опыта, фонд пришёл к выводу, что родственники нуждаются в специальной помощи, направленной на выздоровление от созависимости, путём групповой психотерапии, имеющую бесспорные преимущества (анонимность, бесплатность, уникальность для Норильска).

Сумма гранта: 645 830,00 рублей.

Всего по Красноярскому краю поддержку получили 72 организации. Максимальная сумма поддержки составила 1 500 000,00 рублей. В связи с обстановкой в мире приоритет отдавался проектам, направленным на дистанционную работу и использование современных технологий с уклоном в виртуальную деятельность.