«Лествица». Только вверх!

Название этой организации, спасительной для сотен северян, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, весьма символично. Лествица — это старославянское название лестницы. В христианстве она даёт человеку шанс подняться к небесам. В центре «Лествица» помогают людям, сбившимся с пути, выбрать правильную дорогу. Здесь проходят реабилитацию люди, страдающие от наркотической или алкогольной зависимости. Среди направлений работы и защита материнства и детства, профилактика социального сиротства, оказание помощи социально незащищённым гражданам, социальная адаптация инвалидов.

– Фонд «Лествица» был организован по благословлению настоятеля храма Святой Троицы в сентябре 2011 года, — рассказывает директор Фонда Ирина Хубецова. — Бесспорным достижением является то, что при Фонде «Лествица» был создан и успешно функционирует одноимённый православный социальный Центр реабилитации и адаптации. Мы уверены, что именно воспитание духовности, основанной на учении Русской Православной Церкви, становится самым мощным инструментом реабилитации и адаптации людей. Безусловно, каждый наш подопечный по–своему индивидуален, поэтому путь у каждого тоже свой. В «Лествице», кроме воцерковления, подопечные проходят и трудотерапию. Это позволяет им приобретать новые трудовые навыки, уверенность в своих силах. Они перестают считать себя беспомощными, начинают уважать труд. Речь идёт не только о собственном, но в том числе и о чужом труде, что тоже немаловажно.

Подопечным центра «Лествица» оказывают и социальную поддержку: помогают восстановить утраченные документы, оформить инвалидность, пенсию, восстановить родительские права. Центр активно сотрудничает с городской администрацией, горсоветом, правоохранительными органами и системой здравоохранения. По мере необходимости решаются вопросы выезда на постоянное место жительства к родственникам в другие города, устройства в интернаты и так далее.

Сегодня «Лествица» на улице Строителей, 5, и второй центр «Горлица» на улице Полярной, 11, по сути — альтернатива социальным гостиницам, которые есть в других городах. Люди находятся здесь на социальной реабилитации от года до нескольких лет. Помещения предоставлены администрацией Норильска на праве безвозмездного пользования. С содержанием помогают Норильская епархия, «Норникель», предприниматели и добровольцы.

В 2017 году на президентский грант был запущен проект «Метаморфоза». Эта долгосрочная программа задумана для реабилитации, адаптации и ресоциализации людей с химической зависимостью в социальном центре фонда «Горлица». Здесь, на улице Федоровского, 3, создали стационар, где в течение года могут одновременно проходить реабилитацию до 20 человек в возрасте от 18 до 40 лет, независимо от пола.

В 2018 году грантом «Норникеля» был отмечен проект «Полярный совёнок». На базе фонда работает социальный центр, в котором проходят реабилитацию, адаптацию люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. За помощью часто обращаются семьи с детьми. Администрация города для работы «Полярного совёнка» так же безвозмездно выделила на первом этаже жилого здания на улице Полярной, 11, 150 квадратных метров для небольшого актового зала, помещения для спортивных занятий, кружковой работы.

А проект 2018 года «Смакуй!», поддержанный краевым грантом, позволил проводить занятия по кулинарии в соццентре «Лествица». Здесь сумели доказать, что это важно для привития или восстановления социальных и бытовых навыков у тех, кто вёл асоциальный образ жизни. В этом помог и проект «Очумелые ручки», реализуемый на средства президентского гранта. Люди получили возможность заниматься в мастерской столярным и швейным делом.

А проект «Подснежник», профинансированный президентским грантом, помог оказать значительную поддержку родственникам тех, кто находится в зависимости от психоактивных веществ. Для членов таких семей проводилась групповая, анонимная и бесплатная психотерапия. Продолжением стал проект «Шаг за шагом», реализуемый до марта 2021 года на средства краевого гранта.

Проектный менеджер «Лествицы» Анна Томаева поделилась, что в январе этого года Фонд «Лествица» вновь стал победителем конкурса президентских грантов и получил финансирование на продолжение инициативы в направлении «Социальная поддержка и защита граждан». Проект «Добросердие 2.0» позволит расширить материально–техническую базу столовой для малоимущих, кстати, первого социального пункта питания на нашей территории. Ранее, в 2018 году, проект назывался «Станция «Добросердие» и был реализован на средства президентских грантов, «Православной инициативы» и «Мира новых возможностей». Нуждающимся здесь предлагают горячие обеды пять дней в неделю. Со вторника по субботу сюда приходят люди без определенного места жительства, с ограниченными возможностями здоровья. Центр также помогает с одеждой и обувью. С каждым, обратившимся за помощью, работает консультант, выявляя, чем и как можно выручить человека. Здесь дважды в неделю дежурит психолог. Работа станции социальной помощи позволяет людям в трудной жизненной ситуации выжить, преодолеть сложный период. И, без сомнения, способствует повышению качества жизни социально незащищённых слоёв населения и развитию благоприятной социальной среды в нашем городе.

Центр «Лествица» всегда готов помочь тем, кто оказался в беде.

Партнёры «Лествицы»:

Администрация города Норильска

Норильская и Туруханская епархия

Свято–Троицкий храм в Талнахе

Центр «Милосердие»

Фонд президентских грантов

Благотворительная программа «Мир новых возможностей

компании «Норникель»

Государственная грантовая программа Красноярского

края «Социальное партнёрство во имя развития»

Благотворительный фонд «Территория добра»

ООО «Северный быт»

«Молодая гвардия» «Единой России»

Центр развития детского и юношеского творчества

и национальных культур «Ирбис»

Творческая арт–шоу группа La Mour

Торговый центр «Аквариум»

«ИР–ИС» ИП Плиева

Ресторан «Городок» ООО «Феникс»

Всю необходимую информацию о деятельности реабилитационного центра «Лествица» и станции «Добросердие» можно найти