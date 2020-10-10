Летаем безопасно

Общая цена этих приборов и тех, что были приобретены ранее, составила около 20 миллионов рублей. Одна рамка-металлоискатель стоит более 600 тысяч рублей. Недавно оборудование прибыло в аэропорт.

– Федеральный закон «О транспортной безопасности» предъявляет высокие требования к техническому оснащению аэропортов и своевременной замене устаревшего оборудования, — говорит Сергей Ерастов, исполняющий обязанности начальника службы авиационной безопасности аэропорта «Норильск». — Новые технические средства позволят аэропорту выйти на более качественный уровень обслуживания пассажиров и гарантировать им большую безопасность во время полётов.

Год назад досмотровое оборудование в аэропорту уже обновлялось, тогда было закуплено десять приборов. Сейчас прорабатываются вопросы приобретения телевизионно–досмотровых комплексов, рамок-металлоискателей, спектрометров и детекторов паров взрывчатых веществ. Ими планируется оснащать пункты досмотра и посты на границах зон транспортной безопасности объектов аэропорта «Норильск».

Новые металлоискатели могут с лёгкостью отличить опасные предметы из различных металлов и сплавов от разрешённых к провозу в багаже или ручной клади и тем самым увеличивают пропускную способность без ущерба для безопасности пассажиров, пилотов и сотрудников аэропорта. Система индикации металлодетектора указывает расположение запрещённых металлических предметов и звуковым сигналом привлекает внимание сотрудников службы досмотра. Боковые панели индикации показывают высоту расположения подозрительных объектов, а индикатор массы обнаруженного металла даёт возможность оценить степень вероятной угрозы.

— Закон «О транспортной безопасности» предъявляет высокие требования к техническому оснащению аэропортов и своевременной замене устаревшего оборудования Сергей Ерастов, и. о. начальника службы авиационной безопасности аэропорта «Норильск».

Это тем более актуально, так как норильчане часто пытаются провезти с собой боеприпасы, колюще–режущие предметы, электрошокеры и перцовые баллончики. Были даже пресечены попытки провоза муляжей учебных гранат. Забывают пассажиры сдавать разрешённое для перевозки в багаже и запрещённое для ручной клади пневматическое оружие.

За последние полгода в норильском аэропорту было пресечено более сорока попыток провоза на воздушном судне запрещённых предметов и веществ.

Ещё более интересен спектрометр «ХимЭксперт–Т». Это уже второй прибор, который поступил на службу сотрудникам аэропорта. Он представляет собой настоящую мини–лабораторию, которая, по словам Андрея Шкодинова, начальника группы досмотра службы авиационной безопасности аэропорта «Норильск», даёт возможность идентифицировать химические и биологические вещества в твёрдом, сыпучем и жидком видах.

Делается это методом спектроскопии комбинационного рассеивания. То есть сотруднику службы безопасности не нужно специально отбирать пробы и как–то контактировать с веществом, которое требуется распознать. Умный прибор может определить более 15 тысяч запрещённых для перевозки в самолёте веществ. Для их анализа потребуется не более двух минут.