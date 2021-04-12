Летний отдых для юных норильчан

Школьники могут отправиться в летний лагерь в Анапе. Первая смена пройдёт с 1 июня по 12 июля и вторая смена – с 13 июля по 23 августа. Родители оплачивают 20% от стоимости путёвки, но полностью оплачивают дорогу.

Кроме того, в июне в Норильске стартует первая смена военно-патриотического лагеря «Мальчишки Севера» для детей школьного возраста. Путёвка предоставляется бесплатно. Также будут работать летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. Есть два варианта путёвок - с оплатой частичной стоимости питания (3,098,55 рублей) и бесплатные. Первая смена городских оздоровительных лагерей пройдёт с 1 июня по 30 июня, вторая – с 5 июля по 2 августа. В военно-патриотическом лагере «Мальчишки Севера» смена длится с 15 июня по 13 июля.

Бланки заявлений и перечень документов можно получить у социального педагога школы. Дополнительная информация - по телефону: 43-72-00*3251.