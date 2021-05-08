Лето в подарок

Купон удачи

Условия акции «Время заКупаться!» были простыми и не требовали каких–то специальных действий: достаточно было совершать покупки в магазинах сети в период с 5 марта по 18 апреля. Покупатели получали за каждые 1500 рублей в чеке специальные наклейки для купона. По заполнении купона десятью наклейками его нужно было зарегистрировать у администратора торговой точки и отдать в розыгрыш. Узнать, «сработал» ли чек, каждый желающий мог в прошедшую субботу в онлайн– эфире розыгрыша на YouTube или на странице торговой сети в Instagram.

Логично предположить, что призы в акции под названием «Время заКупаться!» должны были быть такие, которые позволят победителям отлично провести лето. И торговая сеть не разочаровала своих покупателей: в этот раз определялись обладатели сразу 10 сертификатов различного номинала (от 1500 до 5000 рублей) на покупки в магазинах сети, но главное — разыгрывалось 5 сертификатов на туристические поездки! Они были также на разную сумму — по два сертификата на 50 и 100 тысяч рублей и главный приз — на 200 000 рублей.

Интересно, что среди счастливчиков в этот день были двукратные победители, которые смогли заполнить несколько купонов, и каждый участвовал в розыгрыше. По счастливой случайности их купоны вынимались из барабана дважды, в обоих случаях подарками становились сертификаты на покупки в магазинах сети.

Юлия Титова очень удивилась, выиграв сразу два сертификата по очереди. Говорит, что прежде в удачу не верила и в розыгрыше участвовала впервые: «Теперь буду участвовать дальше! Я отправила в розыгрыш сразу два купона, потому что чаще всего покупки делаю именно в магазине «Подсолнух» в «Арене». Там самый большой ассортимент, и качеством продуктов я довольна.

По условиям акции, каждый участник мог опустить несколько купонов, но не больше трёх, увеличивая таким образом свои шансы на успех.

К сожалению, не все подарки с первого раза находили своих хозяев. Обладатели выигрышных купонов должны были ответить на один из двух телефонных звонков от ведущего, чтобы получить приз. Если оба раза раздавались длинные гудки, лот переигрывался: из барабана извлекался следующий купон, и кто–то другой получал надежду на приятный сюрприз. Так, один из сертификатов на 50 000 рублей сменил двоих потенциальных обладателей и только потом нашёл своего владельца.

«Я был приятно удивлён таким солидным выигрышем, — делится Иван Крикун. — Не сильно верил в удачу, потому что прежде, участвуя в розыгрышах, оставался без призов. Но раз всё равно закупаюсь в магазине сети (он прямо в моём дворе), то почему бы не попытать удачу?»

Полученный сертификат Иван планирует использовать уже в этом году. Правда, на лето от отпуска отказался, но отдохнуть можно и позднее, уверен он.

Для многих победителей звонок из прямого эфира становился неожиданностью, а вот норильчанка, получившая туристический сертификат на 200 000 рублей, к сообщению была готова: она смотрела розыгрыш и видела, как из барабана достали купон с её именем.

«Несколько раз я участвовала в розыгрышах, в том числе новогодних, от «Подсолнуха» — хотела выиграть снегоход, но никогда до призов не добиралась. А тут вдруг — главный приз! Конечно, я в восторге! — не скрывает эмоций Кристина Васинюк. — Мы постоянно закупаемся в магазинах этой сети, мне она нравится. Сотрудники строго следят за отсутствием просрочки, представлен широкий выбор товаров, плюс — регулярные акции и скидки. Как тут не ходить? А теперь ещё и крупный приз выиграла! На этот сертификат мы с семьёй планируем съездить на море».

Теперь Кристина и четверо других обладателей таких туристических сертификатов могут воспользоваться ими в течение трёх лет у партнёра торговой сети — турагентства «Рюкзак», оплатив им тур полностью либо добавив свои средства, и вылететь в любую доступную сегодня точку мира.

С доставкой на дом

«Если вы не выиграли в этот раз, не отчаивайтесь, у вас ещё будет шанс», — уверил зрителей ведущий онлайн–розыгрыша.

И он совершенно прав. Подобные розыгрыши «Подсолнух» проводит два–три раза в год, многие из них не приурочены к какому–либо событию, хотя есть и такие. Например, стали уже доброй традицией новогодние розыгрыши от сети. И подарки каждый раз — на зависть: снегоходы, сертификаты на поездки по России и миру, квадроциклы, бытовая техника, романтические ужины, собственные сертификаты «Подсолнуха» и многое другое. Пожалуй, пока торговая сеть не разыгрывала только квартиры, но, кто знает, может, однажды размеры призов дойдут и до такого уровня? Так что неудивительно, что число участников акции не снижается. В конце концов, все мы ежедневно ходим за покупками, а «Подсолнух» добавляет в обыденный процесс азарта — а ну как выиграешь путёвку в лето?

Вообще, почти каждый месяц в торговой сети действует та или иная акция: розыгрыш коллекции ножей английского бренда, вручение подарков за конкурсы

детского рисунка, семейной сказки и многие другие. Узнать о том, какие акции действуют в сети, можно либо в магазинах, либо на сайте ts–podsolnuh.ru

Кстати, на сайте доступно множество сервисов, например, оформление доставки продуктов. Сделать это можно через мобильное приложение. Торговая сеть «Подсолнух» разработала его специально, чтобы заказывать продукты на дом стало максимально просто. Независимо от того, какая у вас операционная система на телефоне, вы можете скачать это полезное приложение: для Android — через Play Market; для IPhone — через App Store. Приложение многие пользователи уже оценили по достоинству — сегодня сотни человек заказывают продукты именно таким путём. Также доставка доступна прямо на сайте, и по телефону 415–200.

– Во время пандемии люди обратили особое внимание на этот способ получения продуктов. Доставка до квартиры стала крайне популярна, а мы постарались сделать её максимально удобной — бесплатной, доступной из всех районов города, оперативной. «Подсолнух» доставляет продукты к вам домой, а вы экономите время и силы. Мы внимательно следим за сроками годности, поэтому гарантируем свежесть товара. Качество и разнообразие нашего ассортимента вас приятно удивят! Вы можете заказать хлеб, мясо и рыбу, свежие овощи и фрукты, готовые блюда, консервы, молочные продукты, сладости и лакомства, всевозможные напитки, товары для гигиены и бытовую химию, сопутствующие аксессуары и многое другое. Мы работаем только с проверенными поставщиками и привозим исключительно свежие продукты, — рассказала Александра Зотова, специалист по маркетингу ООО «НТПО».

И такую возможность трудно переоценить. Особенно в условиях холодной погоды или во время пандемии. К тому же доставка — это способ избежать очередей и вероятности купить что–то лишнее, что попалось на глаза на витринах магазина, а к такому склонны, пожалуй, большинство покупателей.

Майские возможности

Ну а если приобретение продуктов для вас немыслимо без личного присутствия, то все одиннадцать магазинов торговой сети готовы предложить широчайший ассортимент продуктов. На самые востребованные товары в «Подсолнухе» устанавливаются минимальные цены, а ряд продуктов социально значимой группы поступает в продажу с нулевой наценкой. Кроме того, во всех «Подсолнухах» действует ежедневная скидка до 50% на товары, представленные в каталоге, при предъявлении на кассе дисконтной карты «Подсолнух», а также шестипроцентная скидка при предъявлении социальной карты «Сбербанка». Кстати, ещё один повод оформить карту магазина — участие в розыгрышах призов. По условиям, участники должны быть держателями дисконта от «Подсолнуха».

Торговой сети, кстати, и сегодня есть что предложить своим покупателям в плане новых акций и розыгрышей. На ресурсах сети уже стартовал видеоконкурс «За мирное небо». С 12 апреля по 2 мая принимались видеоролики, авторами которых должны выступить дети (предусмотрены две возрастные категории: 3–7 и 8–12 лет). Видеоролик должен быть посвящён празднику 9 мая (стихотворение, отрывок песни, креативное поздравление). Помимо соответствия ролика условиям конкурса, во внимание будет приниматься и степень тематического оформления работы. В каждой возрастной категории будут выбраны три победителя, которые получат квадрокоптер, планшет, наушники и другие призы. Из всех остальных работ в обеих возрастных категориях будут выбраны десять работ в номинацию «Лучшее тематическое оформление», которые получат специальные призы от «Подсолнуха». Все остальные участники получат памятные призы. Список победителей конкурса будет опубликован 17 мая на сайте ts– podsolnuh.ru и на официальной странице в Instagram: @podsolnuh_ts

– Такие конкурсы — не просто возможность получить какие–то подарки, что само по себе приятно. Мы таким путём говорим спасибо нашим ветеранам, показываем, что помним о них и совершённом ими подвиге, — отмечает Александра Зотова.

Но главное, о чём следует помнить всем покупателям торговой сети: даже если вас мало интересуют акции и розыгрыши, «Подсолнух» предлагает основное, зачем люди ходят в магазин — свежие продукты, из которых каждый может составить полноценное и здоровое меню.