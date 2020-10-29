Льготная ипотека для молодых семей под 2%

В частности, кабмину рекомендуется «рассмотреть возможность субсидирования процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам на приобретение жилья молодыми семьями в Норильске», — ссылается на документ РИА Новости.

При подготовке поправок правительства РФ к проекту федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предлагается рассмотреть вопрос о выделении дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ» новых мероприятий по софинансированию начиная с 2021 года первого этапа реновации жилищного фонда города Норильска и по оздоровлению ежегодно не менее трёх тысяч детей, проживающих в Арктической зоне РФ, в том числе 350 детей, проживающих в Норильске.

Предлагается также рассмотреть вопрос о проведении инвентаризации расположенных на территории города объектов капитального строительства и земельных участков, находящихся в федеральной собственности и не используемых по назначению, для приведения их в надлежащий вид или передачи в муниципальную собственность.