Льготный период

Размер пособия для будущих мам составляет половину регионального прожиточного минимума взрослого человека, а пособие для одиноких родителей — половину регионального прожиточного минимума на ребёнка.

Пособие для будущих мам

– Кто может получить выплату?

– Пособие могут получить женщины, вставшие на учёт в первые 12 недель беременности, если доход на человека в семье не превышает прожиточного минимума на душу населения в регионе. Пособие назначается с учётом комплексной оценки нуждаемости.

– На какой срок устанавливается выплата?

– Ежемесячное пособие выплачивается с месяца постановки на учёт, если мама обратилась за ним в течение 30 дней с постановки на учёт или с месяца обращения, если мама обратилась за пособием по истечении 30 дней с момента постановки на учёт вплоть до родов.

– Роды предполагаются в первы числах месяца, я получу пособие за этот месяц?

– Да. Ежемесячное пособие выплачивается за полный месяц, включая месяц родов.

– Я встала на учёт в ранние сроки, но ещё до 1 июля. Могу ли я получить выплату?

– Да, вы тоже можете подать заявление. Пособие в таком случае будет назначаться с месяца обращения за пособием и выплачиваться до родов.

– Раньше пособие получали только работающие женщины. Я сейчас не работаю. Могу ли я получить выплату?

– Да, женщина, которая не работает в момент обращения за пособием, тоже может его получать, если соблюдено правило нулевого дохода. То есть если в период, за который оцениваются доходы семьи, у взрослых членов семьи был заработок или объективные причины его отсутствия.

Пособие для одиноких родителей

– Кому положено ежемесячное пособие?

– Ежемесячное пособие предоставляется одиноким родителям с детьми в возрасте от восьми до шестнадцати лет включительно, если доход в семье – меньше одного прожиточного минимума.

Выплата назначается:

 единственному родителю (то есть второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении либо вписан со слов матери) или законному представителю, в случае если ребёнок остался без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с их смертью;

 родителям и законным представителям ребёнка, в случаях, когда в отношении такого ребёнка есть судебное решение о выплате алиментов вторым родителем;

При назначении выплаты применяется комплексная оценка нуждаемости.

– Ежемесячная выплата положена на каждого ребёнка?

– Да, пособие выплачивается на каждого ребёнка указанной возрастной категории, в отношении которого действует судебное решение о назначении алиментов или в отношении которого заявитель выступает единственным родителем.

– В течение какого периода можно получать выплату?

– Пособие выплачивается с восьмилетия ребёнка до достижения им возраста 17 лет.

– На какой срок устанавливается выплата?

– Пособие назначается на один год и продлевается по заявлению.

– Будет ли производиться индексация выплаты?

– Да. Ежемесячная выплата будет расти ежегодно с 1 января в соответствии с ростом регионального прожиточного минимума на ребёнка.

– Распространяется ли выплата на детей, оставшихся без обоих родителей?

– Да, выплата распространяется на детей–сирот. В этом случае право на ежемесячное пособие имеет их опекун (попечитель), но только если ребёнок не находится на полном государственном обеспечении. Для назначения пособия опекунам нужно лично подать заявление в клиентскую службу Пенсионного фонда России по месту жительства.

– Важно ли, платит второй родитель алименты или нет?

– Уплата или неуплата алиментов не является причиной для отказа в назначении пособия. Важен сам факт судебного решения о назначении алиментов.

– Вправе ли получать новое пособие один из родителей, если второй родитель лишён родительских прав?

– Если у родителя есть судебное решение об уплате ему алиментов, то он может получать пособие.

– В семье двое детей в возрасте от 8 до 17 лет. Нужно ли писать заявление на каждого ребёнка?

– Нет, если в семье двое и больше детей от 8 до 17 лет, для получения ежемесячной выплаты на каждого из них заполняется одно общее заявление, если в отношении каждого из этих детей есть судебное решение о назначении алиментов или заявитель выступает единственным родителем для них.

Общие вопросы

– Куда обращаться за пособием?

– Можно обратиться дистанционно, онлайн — через портал Госуслуг. Также можно подать заявление в территориальных отделениях Пенсионного фонда.

– Что такое комплексная оценка нуждаемости?

– Комплексная оценка нуждаемости подразумевает оценку доходов и имущества семьи, а также применение правила нулевого дохода. В частности, выплату могут получать семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, обладающие следующим имуществом и сбережениями:

 одной квартирой любой площади или несколькими квартирами, если площадь на каждого члена семьи менее 24 кв. м. При этом если помещение было признано непригодным для проживания, оно не учитывается при оценке нуждаемости. Также не учитываются жилые помещения, занимаемые заявителем и (или) членом его семьи, страдающим тяжёлой формой хронического заболевания, при которой невозможно совместное проживание граждан в одном помещении, и жилые помещения, предоставленные многодетной семье в качестве меры поддержки. Доли семьи, составляющие 1/3 и менее от общей площади, не учитываются;

 одним домом любой площади или несколькими домами, если площадь на каждого члена семьи меньше 40 кв. м. При этом если помещение было признано непригодным для проживания, оно не учитывается при оценке нуждаемости. Также не учитываются жилые помещения, занимаемые заявителем и (или) членом его семьи, страдающим тяжёлой формой хронического заболевания, при которой невозможно совместное проживание граждан в одном помещении. Доли семьи, составляющие 1/3 и менее от общей площади, не учитываются;

 одной дачей;

 одним гаражом, машино–местом или двумя, если семья многодетная, в семье есть гражданин с инвалидностью или семье в рамках мер социальной поддержки выдано автотранспортное или мототранспортное средство;

 земельными участками общей площадью не более 0,25 га в городских поселениях или не более 1 га, если участки расположены в сельских поселениях или межселенных территориях. При этом земельные участки, предоставленные в качестве меры поддержки многодетным, а также «дальневосточный гектар» не учитываются при расчёте нуждаемости;

 одним нежилым помещением. Хозяйственные постройки, расположенные на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, или на садовых земельных участках, а также имущество, являющееся общим имуществом в многоквартирном доме (подвалы) или имуществом общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, не учитываются;

 одним автомобилем (за исключением автомобилей младше пяти лет с двигателем мощнее 250 л. с., за исключением семей с четырьмя и более детьми, если в автомобиле более пяти мест), или двумя, если семья многодетная, член семьи имеет инвалидность или автомобиль получен в качестве меры социальной поддержки;

 одним мотоциклом, или двумя, если семья многодетная, член семьи имеет инвалидность или мотоцикл получен в качестве меры поддержки;

 одной единицей самоходной техники младше пяти лет (это тракторы, комбайны и другие предметы сельскохозяйственной техники). Самоходные транспортные средства старше пяти лет при оценке нуждаемости не учитываются вне зависимости от их количества;

 одним катером или моторной лодкой младше пяти лет. Маломерные суда старше пяти лет при оценке нуждаемости не учитываются вне зависимости от их количества;

 сбережениями, годовой доход от процентов по которым не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в целом по России (т. е. в среднем это вклады на сумму порядка 250 тыс. рублей).

«Правило нулевого дохода» предполагает, что пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка (стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской деятельности или пенсии) или отсутствие доходов обосновано объективными жизненными обстоятельствами.

Основаниями для отсутствия доходов могут быть:

 уход за детьми, в случае если это один из родителей в многодетной семье (т. е. у одного из родителей в многодетной семье на протяжении всех 12 месяцев может быть нулевой доход, а у второго родителя должны быть поступления от трудовой, предпринимательской, творческой деятельности или пенсии, стипендия);

 уход за ребёнком, если речь идёт о единственном родителе (т. е. у ребёнка официально есть только один родитель, второй родитель умер, не указан в свидетельстве о рождении или пропал без вести);

 уход за ребёнком до достижения им возраста трёх лет;

 уход за инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет;

 обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет;

 срочная служба в армии и трёхмесячный период после демобилизации;

 прохождение лечения длительностью от трёх месяцев и более;

 безработица (необходимо подтверждение официальной регистрации в качестве безработного в центре занятости, учитывается до 6 месяцев нахождения в таком статусе);

 отбывание наказания и трёхмесячный период после освобождения из мест лишения свободы.

– Что делать, если при заполнении заявления допущена ошибка?

– Заявление можно доработать. Если допущена ошибка при заполнении, Пенсионный фонд, не вынося отказа, вернёт его на доработку. Внести изменения необходимо в течение пяти рабочих дней.

– Какие платёжные реквизиты необходимо указывать при подаче заявления?

– Необходимо указать данные банковского счёта заявителя: наименование кредитной организации или БИК кредитной организации, корреспондентский счёт, номер счёта заявителя. Выплата не может осуществляться на счет другого лица.

– Как можно узнать, назначена выплата или нет?

– При подаче заявления через портал Госуслуг уведомление о статусе его рассмотрения появится там же. Если же заявление было подано лично в клиентской службе Пенсионного фонда России, в случае положительного решения средства будут перечислены в установленный законом срок без дополнительного уведомления заявителя. Если оснований для назначения выплаты нет, то в течение одного рабочего дня со дня принятия такого решения заявителю направляется уведомление.

Готовимся к школе

А с 15 июля стартует приём заявлений на единовременную выплату к школе.

Как пояснили в Пенсионном фонде России, выплата в размере 10 тысяч рублей положена семьям, где есть дети в возрасте от шести до 18 лет, а также гражданам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, продолжающим получать обучение по основным общеобразовательным программам, или их законным представителям.

Заявления на получение этой выплаты будут приниматься по 1 ноября текущего года. Подать заявление можно как дистанционно на портале Госуслуг, так и лично, для этого необходимо обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда. Стоит отметить, что при оформлении родителям не надо собирать никаких дополнительных справок. Также выплата не учитывается в составе доходов семей при предоставлении им иных мер социальной поддержки и не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам.