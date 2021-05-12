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Льготы и пособия будут назначаться по новым правилам

Льготы и пособия будут назначаться по новым правилам

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Льготы и пособия будут назначаться по новым правилам

Как сообщает «Российская газета», граждане смогут оформлять пособия в беззаявительном порядке.

Льготы и пособия будут назначаться по новым правилам

Процесс оформления льгот и пособий станет проще благодаря Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО), которая действует в России с 1 января 2018 года. Она позволяет гражданам и органам власти получать актуальную информацию о мерах социальной поддержки.

Ранее беззаявительный порядок распространялся только на выплаты при рождении ребёнка. Теперь же ЕГИССО позволяет оформить все пособия и выплаты без личного присутствия во всевозможных инстанциях.

Фото из открытых источников
12 мая в 10:23 660
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