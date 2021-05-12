Льготы и пособия будут назначаться по новым правилам

Процесс оформления льгот и пособий станет проще благодаря Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО), которая действует в России с 1 января 2018 года. Она позволяет гражданам и органам власти получать актуальную информацию о мерах социальной поддержки.

Ранее беззаявительный порядок распространялся только на выплаты при рождении ребёнка. Теперь же ЕГИССО позволяет оформить все пособия и выплаты без личного присутствия во всевозможных инстанциях.