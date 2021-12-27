Лихачей на дорогах будут привлекать к уголовной ответственности

Закон вводит в УК РФ новую статью «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишённым права управления транспортными средствами» и усиливает ответственность для лихачей на дорогах — тех, кто намеренно превышает скоростной режим или выезжает на полосу встречного движения.

«Обычные штрафы таких автохамов не останавливают. Зачастую ради «хайпа» в социальных сетях они готовы на любые нарушения, не задумываясь, что тем самым рискуют жизнью и здоровьем окружающих. Ситуации, когда лихачи регулярно нарушают правила дорожного движения и не несут наказания до момента, пока не пострадают люди, — недопустимы», — написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале. — Рассчитываем, что это решение позволит защитить жизнь и здоровье наших граждан».

Теперь, в соответствии с поправками, если гражданин уже привлекался к административной ответственности и лишён прав за превышение скорости на более чем 60 км/ч либо выезд на встречную полосу, за исключением случаев объезда препятствия, то за повторное нарушение ему будет грозить уголовное наказание.

Наказанием для тех, кто ранее нарушил КоАП, станет лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет. Кроме того, им может грозить штраф размере от 200 до 300 тыс. рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осуждённого за период от одного до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трёх лет либо обязательные работы на срок до 480 часов с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

Лихачам, которые уже имеют судимость за такие правонарушения, будет грозить лишение свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до шести лет. Штрафы для них могут составить от 300 до 600 тыс. рублей.

Авторы инициативы отмечают, что, по статистике, более 40% водителей, будучи ранее привлечены к административной ответственности за превышение скорости, повторно нарушают правила дорожного движения.