Листая страницы Диксона

Поездка станет наградой для победителей олимпиады, организованной норильским отделением Русского географического общества и посвящённой 80–летию героической обороны Диксона во время Великой Отечественной войны.

Знатоками этой темы среди старшеклассников признаны Матвей Шмелев (школа № 41, 9 «А») и Ирина Козлова (гимназия № 4, 10 «А») — они разделили первое место; на втором месте в этой категории — Анастасия Степанченко (школа № 41, 10–й класс).

Среди учеников 7–8–х классов лучшие результаты показали: Мария Смородина (гимназия № 4, 7 «А») — первое место; Ольга Паршинцева (гимназия № 4, 7 «А») — второе место; Матвей Кормин (школа № 41, 8–й класс) — третье место.

Задания в основном носили тестовый характер, некоторые были с аналитическим уклоном. Одно из них — сочинение, цель которого — узнать отношение участников олимпиады к этому событию, к истории.

Вопросы для олимпиады подготовили люди с педагогическим образованием, в том числе историки и географы. Все затронутые темы есть в открытом доступе.

Мы разузнали у организаторов олимпиады о предстоящей экспедиции.

– Для норильского отделения РГО эта олимпиада стала первым массовым мероприятием. Шесть её лучших участников получили сертификаты и в августе отправятся на Диксон. Там мы посетим те места и памятники, о которых речь шла на олимпиаде. Итогом поездки будет большой материал для нашего совместного проекта. Мы хотим подготовить аудиогид по Диксону. Ребятам предстоит написать интересные человеческие истории, а потом сделать их аудиозапись. И у туристов, которые приедут на Диксон, уже к 2024 году будет возможность, проходя по территории мимо домов и памятников, слушать эти истории. Таким образом планируется решить проблему с нехваткой экскурсоводов по Диксону. Можно сказать, что это ещё один шаг к созданию в Норильске молодёжного клуба РГО», — рассказала о планах председатель норильского отделения общества Анастасия Король.

О самой олимпиаде мы расспросили её идейного вдохновителя, руководителя молодёжного направления Ларису Нарушевич.

– В олимпиаде участвовали 58 учеников из 13 школ Большого Норильска. Порадовало то, что некоторые школы подготовились очень основательно, например школа № 41. За подготовку отвечала Анна Карлова. Заданий было двенадцать, одно из них — сочинение. Какие–то умиляли, какие–то вызывали дрожь по телу. Видно, как ребята прониклись темой и любовью к территории. Особенно понравилось всем членам жюри эссе Ирины Козловой. Явно у неё есть задатки журналиста, — отметила Лариса Нарушевич.

И конечно, своими впечатлениями поделились сами победители. Матвей Кормин рассказал, как тщательно готовился к олимпиаде: смотрел документальные фильмы, читал книги и искал достоверную информацию в интернете. Для него тестовое задание оказалось несложным, а вот при написании сочинения пришлось приложить максимум усилий. Он написал о ледокольном пароходе «А. Сибиряков» и его героической команде, которая изменила ход истории.

У Анастасии Степанченко тесты также не вызвали особого затруднения — не зря готовилась. Над сочинением пришлось попотеть, но оно того стоило: исполнится мечта девушки побывать на Диксоне.

Впереди ребят ждут экзамены, а потом — волнительная подготовка к экспедиции. На случай, если кто–то из победителей по разным причинам не сможет поехать, есть резерв. Пожелаем участникам поездки ярких впечатлений, новых открытий и ждём от них рассказов о путешествии.