«ЛизаАлерт» расскажет

Мероприятия, приуроченные к Международному дню пропавших детей, проводятся по всей стране. В рамках работы отряда в Норильске такая акция пройдёт впервые.

«ЛизаАлерт» существует 12,5 лет и за это время приняла более 40 000 заявок на поиск пропавших детей по всей России. На сегодняшний день 295 детских поисков не закрыты. В Красноярском крае за этот период поступило 135 заявок о пропаже 160 детей. Большинство из них найдены живыми.

Добровольцы отряда помнят свои поиски, особенно детские. Они делают всё возможное, чтобы найти каждого.

25 мая норильский отряд «ЛизаАлерт» приглашает вас на тематическую площадку по адресу:

г. Норильск, СРК «Арена», атриум.

Время проведения мероприятия: с 17.30 по 19.00.

Здесь вы сможете узнать простые, но такие важные правила безопасного поведения в городе и на природе.

Каждый ребёнок получит красочную раскраску о приключениях лисёнка Рыжика и буклет-памятку.

Приходите сами, приводите детей.