Лёгкого пера!

Кто научит журналиста?

На встрече гости обсудили с северными коллегами проблемы современной журналистики, в том числе и нехватку кадров в этой сфере, особенно в регионах.

– Я очень много езжу по стране, и везде довольно большой конкурс в вузы на эту специальность. Причём сейчас в нашу прекрасную профессию идут почему–то в основном девушки, — отметил Владимир Соловьев. — Когда я учился, у нас было примерно поровну девушек и юношей, когда поступила моя дочь, это соотношение составляло уже 70 на 30, а сейчас мужчин в нашей профессии вообще стало мало. Парней быстро переманивают в другие отрасли большей зарплатой и более высокой должностью. При этом важно, чтобы в редакциях было необходимое количество людей для решения поставленных задач. Кроме того, он высказал своё недовольство подготовкой нынешних кадров:

– Да, есть несколько мощных журфаков — это в Москве, Санкт–Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке, но не о них речь. В редакциях очень много жалоб на то, что выпускники вузов иногда не знают элементарных вещей, необходимых в журналистской профессии, и приходится новичков переучивать.

По мнению Дмитрия Голованова, здесь проблема ещё в том, что зачастую преподаватели этих «новобранцев» сами по профессии не журналисты, а специалисты в других областях, например, филологи.

– Натаскивать будущих журналистов должны журналисты–практики, — уверен он. — Требуется ещё год–два, чтобы выпускник журфака начал сосуществовать с реальностью.

А Владимир Соловьев считает, что журфак даёт хорошую базу в профессии, но здесь также могут успешно работать люди и с непрофильным образованием, ведь в журналистике существует масса направлений.

– Здорово, если, например, человек идёт работать в медицинский журнал, имея медобразование, и при этом ещё умеет писать. А эта способность либо есть, либо её нет. Здесь научить невозможно.

По секрету всему свету

По словам председателя СЖР, сегодня кадровый дефицит журналистов, — к сожалению, проблема многих регионов. Союз делает всё возможное, чтобы её решить, и в первую очередь это касается подготовки высококвалифицированных специалистов.

– Мы придумали такой формат форумов — инфорум. Это образовательный интенсив, который позволяет журналистам за один день прослушать лекции крупных экспертов в медиасфере и обсудить новые профессиональные тренды, — поделился Владимир Соловьёв. — Провели уже 45 таких практикумов, от Сахалина до Калининграда.

Вот 30 июля организуем очередной в Казани, затем в Липецке, потом в Ижевске. Мы привозим специалистов, которые рассказывают, как продвигать свою газету, телеканал, интернет–СМИ, развивать их и монетизировать.Кроме того, мои коллеги, секретари Союза Владимир Касютин и Роман Серебряный ездят по стране и читают лекции. А в прошлом году мы запустили двухмесячные и двухдневные (по узким направлениям) курсы. Например, человек хочет сделать свой телеграм–канал и его развивать. Наши специалисты могут за два–три дня этому научить. Или оператор желает научиться работать с коптером — пожалуйста. Поступает очень много заявок, в том числе и от студентов. Также при Союзе журналистов есть курсы, на которых журналистов обучают работе в экстремальных ситуациях — на войне, во время чрезвычайных ситуаций. Эти курсы мы организуем совместно с сотрудниками МЧС, специалистами международного класса с большим опытом работы. Они включают теоретическую часть и практические занятия, которые проводятся на базах МЧС. Есть ещё курсы самообороны, которые особенно нравятся девушкам. Они проводятся объединением борцов. Ещё одно наше достижение — получен грант на проведение самого большого в мире XXV юбилейного Форума современной журналистики, который пройдёт в сентябре в Сочи. Впервые здесь состоится награждение премией «ТЭФИ–мультимедиа». Каждый день в течение недели будут проходить от 20 до 40 мероприятий: премьеры фильмов, круглые столы, конференции, встречи с известными журналистами и многие другие.

К слову, его коллега Дмитрий Голованов провёл для норильских журналистов мастер–класс по жанру журналистского расследования и поделился секретами мастерства в этом направлении.

В кадре — Норильск

Что касается кадрового дефицита в журналистике, Норильск не исключение. И эта тема стала главной на встрече Владимира Соловьева с главой Норильска Дмитрием Карасевым.

Присутствовавший на вручении удостоверений заместитель главы города по информационной политике Владимир Баринов, который и обратился в СЖР за консультативной поддержкой, рассказал о результатах этих переговоров:

– Я дал поручение начальнику управления общественных связей проработать вопрос, чтобы несколько сотрудников «Норильских новостей» отправили в Сочи на форум. Что касается дополнительного образования, повышения квалификации — мы это обязательно предусмотрим в планах на следующий год и заложим данную статью расходов в бюджет по отдельным категориям специальностей, имеющихся в центре. Будем изыскивать возможности, чтобы каждый год кого–то отправлять на обучение. Я вам обещаю, что этой теме мы будем уделять должное внимание. Возможно, на базе Норильского государственного индустриального института, который осенью уже должен получить статус университета, будет создана кафедра по подготовке журналистов.

Владимир Соловьев в свою очередь пообещал, что СЖР готов оказать коллегам помощь в этом вопросе, включая подбор преподавателей и создание обучающей программы.

Глава СЖР также рассказал и о главной задаче организации. Союз мониторит все нарушения в отношении журналистов. По словам Владимира Соловьева, здесь очень помогла встреча с президентом России. Она состоялась 10 декабря прошлого года в онлайн–формате. А затем в регионах прошли совещания с участием представителей Росгвардии и полиции. В итоге на последнем митинге было зафиксировано всего 10 нарушений прав журналистов, а до этого в аналогичных ситуациях их насчитывалось около 60.

Ни один законодательный акт, касающийся журналистов, не пройдёт мимо Союза, подчеркнул Соловьев.

– Мы постоянно держим руку на пульсе. Нас уважают и прислушиваются к нашим словам. При этом профессия журналиста остаётся популярной. Это подтверждает и огромный конкурс на факультеты журналистики, — отметил он.

Норильские журналисты спросили у своих опытных коллег и о том, насколько актуальна тема профессионального выгорания для людей этой профессии. На что Владимир Соловьев посоветовал что–то менять в рамках профессии:

– Например, в телевизионной информации интересно первые 10 лет, потом надоедает. Я много лет работал в программе «Время» и программе «Вести». Трижды уходил по собственному желанию с «Первого канала». Сейчас вот занимаюсь Союзом журналистов и уже не хочу «в кадр», хотя и звали неоднократно обратно. Мне здесь интересно. Надо менять направления или сферу деятельность внутри профессии.

В заключение встречи Владимир Соловьев подчеркнул, что Союз журналистов очень заинтересован в развитии журналистского сообщества северных регионов страны, и пообещал поддержку со стороны СЖР, а также пожелал норильским коллегам дальнейших творческих успехов.