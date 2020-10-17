Любимцы науки

Вне политики

119–я Нобелевская неделя проходила с 5 по 12 октября. Открылась она объявлением лауреатов премии по физиологии и медицине. Также премия присуждалась по физике, химии, литературе и экономике. Отдельно, как обычно, стояла Нобелевская премия мира. Именно вокруг неё ещё за полгода до вручения развернулись бурные политические баталии. Аналитики отметили, что в этом году на роль главного миротворца планеты было выдвинуто рекордное число политиков. Неудивительно, что в результате среди номинантов в общем пуле оказались и Дональд Трамп, и Владимир Путин, и Навальный, и даже Грета Тунберг — та самая девочка, радеющая за экологию. Каждая политическая сила активно продвигала своего кандидата. Но, видимо, решив напомнить о том, что добиться мирного сосуществования можно только всем вместе, комиссия присудила премию не конкретному человеку, а организации. Отмечена была Всемирная продовольственная программа ООН. Крупнейшую гуманитарную организацию в мире создали в 1961 году, за это время она успела оказать существенную поддержку жителям многих стран. Например, во время масштабного голода 1983–1985 годов в Эфиопию было доставлено 2 млн тонн продовольствия. В 1992 году в Югославии была проведена первая крупномасштабная операция по оказанию экстренной помощи в Европе. Как раз на помощь голодающим и потратят Нобелевскую премию в размере 1 млн швейцарских крон (1,12 млн долларов).

Пандемии — «нет»

Большинство экспертов сходились во мнении, что в этом году «нобелевку» по медицине получит кто–то из тех, кто занимается разработкой вакцины от коронавируса. Но комиссия удивила всех, устремив взор в прошлое. Он упал на исследования, проводившиеся группой учёных из США и Канады с середины 1970–х по 1997 год. Их изыскания привели к обнаружению и подробному описанию вируса гепатита С.

Благодаря работе нынешних лауреатов, многих их коллег и соавторов сейчас существуют высокочувствительные и надёжные тесты, выявляющие этот вирус, эффективные (хоть и не всегда доступные для пациентов) лекарства, а перспектива полного искоренения вирусного гепатита уже не кажется делом отдалённого будущего. Премию разделили между собой Харви Олтер, Майкл Хоутон и Чарльз Райс.

Космический масштаб

Премия по физике в этом году досталась тем, кто устремил свой взгляд далеко за пределы нашей солнечной системы. Как и в случае с медициной, награду по физике поделили между собой трое учёных. Половину призовой суммы получит британский исследователь Роджер Пенроуз, который доказал, что теория относительности надёжно предсказывает образование чёрных дыр. Вторую половину премии получили Рейнхард Гензель и Андреа Гез, которым удалось выяснить, что именно заставляет вращаться Млечный путь. Им удалось доказать, что в его центре находится сверхмощная чёрная дыра размером с нашу солнечную систему. Именно её гравитационное поле воздействует на находящиеся поблизости (в космических масштабах) планеты и туманности.

Химия жизни

Нобелевская премия по химии тоже преподнесла неожиданный сюрприз. Для начала, впервые за всё время существования награды её получили сразу две женщины — француженка Эммануэль

Шарпантье и её коллега из США Дженнифер Дудна, а во–вторых, награда по химии досталась... генетикам. В 2016 году дамы изобрели и опробовали на практике новый метод генной инженерии, получивший название «Генетические ножницы». Благодаря этой технологии из области молекулярной химии можно с хирургической точностью резать спираль ДНК, удаляя, добавляя или заменяя определённые гены. По сути, в руках учёных оказался весьма удобный и простой «конструктор кода жизни» — так окрестили открытие на вручении Нобелевской премии. Конечно, награда вызвала немало споров и обсуждений. Ведь такая точность в работе с генным материалом открывает широкие возможности для сомнительных с точки зрения этики исследований.

Противники подобных экспериментов тут же начали говорить об ужасах, описанных в фантастическом романе Герберта Уэллса «Остров доктора Моро», а сторонники решения гуманитарных проблем прониклись открывшимися перспективами. Впрочем, главной целью разработчиков было изобрести возможность лечить болезни, связанные с нарушением ДНК. Сразу после вручения награды ученые Пенсильванского университета США опубликовали заявление о том, что они успешно применили данную технологию для лечения двух смертельно больных пациентов — одного с множественной миеломой и одного с саркомой. Исследователи удалили у пациентов клетки иммунной системы, а затем, исправив «битый» код, вернули их в организм.

Кто больше?

Премия по экономике в этом году вновь ушла к американцам. Пол Милгром и Роберт Уилсон получили награду с формулировкой «за усовершенствование теории аукционов и изобретение форматов аукционов». Казалось, что проще: кто дал больше денег, тот и победил. Что тут изобретать? А дело в том, что речь идет о так называемых госаукционах, когда правительство передаёт в пользование частному лицу часть своих ресурсов, рассчитывая не только на пополнение казны, но и на регулярную прибыль в виде последующих налогов. Милгром и Уилсон изучали, как ведут себя участники торгов в зависимости от их предмета и условий. Роберт Уилсон приводил в своих лекциях такой пример. Есть банка с монетами одного номинала. Сколько их, никто не знает — то есть, кто бы ни купил на аукционе эту банку, её стоимость для любого нового хозяина будет одинаковой. Если только покупатель не заплатит за неё больше, чем стоят все монеты внутри. Эту ситуацию Уилсон назвал «проклятием победителя». Пол Милгром же доказал: чем больше участники торгов знают об оценках товара и планах друг друга, тем большую сумму получит в итоге продавец. В 1994 году в США использовали предложенный учёными формат для организации аукциона по продаже прав операторам связи на отдельные радиочастоты.

Сюжетная интрига

Изначально критики выделяли трёх основных претендентов на премию Нобеля по литературе. Фаворитом считали француженку Мариз Конде, получившую два года назад альтернативную «нобелевку». На втором месте была российская писательница Людмила Улицкая. На третьем — японец Харуки Мураками, которому, по мнению многих, уже давно пора присудить эту награду. Однако академики выбрали «тёмную лошадку» — 77–летнюю писательницу из США Луизу Глюк, которую в качестве победителя никто из экспертов даже не рассматривал. Награду ей присудили с формулировкой «за меткую поэтическую интонацию и умение трансформировать индивидуальный опыт в универсальный».

Если вы пытаетесь вспомнить хоть одну из написанных лауреатом книг, можете не стараться. На русском языке выходил всего один сборник её стихов, «Дикий ирис», и тот ограниченным тиражом. Впрочем, её творчество в целом мало известно и широкому кругу читателей, и даже мировой литературной элите. Её основная территория деятельности — Америка, там она издала 11 поэтических сборников и получила множество литературных наград. Личная травма, боль и исцеление неизменно присутствуют в её насчитывающем шесть десятилетий творческом наследии, отмечают критики. У неё есть стихи о пережитой в детстве анорексии, которую сама она объясняет стремлением получить независимость от матери, есть стихи о старшей сестре, умершей ещё до рождения Луизы. Писать стихи автор начала, проходя курс психотерапии, — это стало её школой вместо традиционного университетского образования. Первый поэтический сборник Глюк под символическим названием «Первенец» вышел в свет в 1968 году. И вот теперь — признание всемирного масштаба.

О каких открытиях вы мечтаете?

Говорит эксперт

— Рассуждать о науке всегда просто со стороны фантастов и сложно со стороны учёных. Конечно, необходимо рассматривать вопрос потребностей будущего с точки зрения планетарного масштаба, сохранения природы и человека, усовершенствования технологий и облегчения его труда. Дмитрий Дубров, ректор Норильского государственного индустриального института

— Коррективы в течение прогресса всегда вносят определённые новые вызовы, как, например, неизвестные ранее инфекции, которые появляются всё чаще и, как правило, становятся всё агрессивнее. Учёным приходится работать не в плановом режиме, а в экстренном.

Все видят, как возникает напряжение на геополитическом уровне — это, конечно, подталкивает к новым разработкам в области гуманитарных наук. Важно уметь сохранять мир, развивать партнёрство и взаимопонимание, но в современном мире делать это всё сложнее. Поэтому премия мира — очень сложная номинация, в этом направлении необходимо работать и учёным, и политикам.

Стоит также сказать и о возобновившейся гонке вооружений. Это пример того, что наука может быть разрушительной. Хотя часто новое современное вооружение имеет и сдерживающий фактор. Поэтому очень хотелось бы наблюдать его только на учениях и никогда не видеть в бою.

Результаты открытий нобелевских лауреатов не всегда видны сразу, но многим улучшениям в своей жизни мы обязаны именно им. Будущие открытия, возможно, значительно улучшат нашу жизнь, облегчат труд человека, роботизируют его гораздо шире, чем мы можем себе представить. В автоматизации и роботизации труда заинтересованы в основном крупные корпорации, поэтому в данное направление вкладываются значительные ресурсы. Видимо, можно ожидать, что в будущем станет появляться всё больше производственных объектов, основанных на технологиях, не требующих участия человека или с его минимальным присутствием. Особенно это касается опасных профессий.

Большое внимание уделяется сейчас климату. Проживая на Крайнем Севере, мы замечаем изменения каждый год. Многие ученые работают над вопросом: как жить и работать в меняющемся климате? В этой сфере тоже много интересных открытий — и заморозка грунтов, и появление новых (или очень старых) бактерий из–за оттаивания почвы. В связи с этим будут меняться флора и фауна, что требует отдельного изучения.

Заниматься наукой, творить будущее для людей — это очень интересно и заразительно. Хотелось, чтобы в мир науки приходили новые таланты, которые имели хороший посыл для создания мирного решения накопившихся проблем и качественного улучшения жизни людей. И это обращение к подрастающему поколению: грызите гранит науки и создавайте новое!

Подумаем вместе

Амир, автовладелец:

– У меня много желаний научного характера. Если не брать логичные, вроде открытия лекарств от неизлечимых ныне болезней, я мечтаю об открытии безопасных заправочных способов для автомобилей, например на основе каких–то воздушных соединений. Недавно прочёл, что электромобили, на которые делают ставку в плане экологичности, ещё больше загрязняют природу, так как в процессе создания авто

образуются опасные неутилизируемые отходы. Мечтаю об открытии телепорта, который позволит путешествовать без аварий, это решило бы проблему транспорта, пробок и плохих дорог. О создании универсального оборудования, которое путём диагностики за один раз показывало бы все возможные заболевания человека и лечило их, я видел такое в одном фантастическом фильме.

Павел Авдеев, актёр Заполярного театра драмы:

– Жизнь человечества в лучшую сторону несомненно изменила бы дешёвая технология получения графена, на основе которого можно будет создавать более точные, новаторские приборы. Это важно для развития здравоохранения, энергетики, всей науки в целом. Я слежу за термоядерными исследованиями, так как заинтересован в создании мощных и экологичных энергетических станций. Ещё лично я был бы очень рад, если наконец–то будет разработана такая экономическая модель общества, которая устроит всех. Да много о каких открытиях и изобретениях можно помечтать и порассуждать, но некогда — работать надо!

Олег Железных, IT–специалист:

– О каких открытиях я мечтаю? Пожалуй, о двух основных вещах. Первое — это изобретение нанороботов микроскопического размера, способных лечить любые болезни на клеточном уровне — от раковой опухоли до заживления огнестрельных ран за считанные секунды. Глядишь, в процессе их использования ещё и секрет вечной молодости откроется. И второе, неразрывно связанное с первым, — освоение дальнего космоса и терраформирование, то есть изменение климатических условий планеты, спутника или иного космического тела для приведения атмосферы, температуры и экологических условий в состояние, пригодное для обитания земных животных и растений. Ведь если люди перестанут умирать, их нужно будет где–то расселять. Так что жду открытий из классических фантастических книг и фильмов: гиперзвуковая скорость, «кротовые норы» и голубое небо над Марсом.

Леонид Прядко, горняк, фотограф–любитель:

– Я недавно прочитал роман о мотивации мозга и правильном использовании его ресурсов. Было бы круто, изобрести прибор, подавляющий человеческое стремление только к материальному обогащению. Я считаю, что сегодня у человечества есть большая проблема: мы стремимся что–то делать только ради зарабатывания денег. А мне хочется, чтобы во главе угла стоял другой принцип: например, ты хорошо работаешь, и за это получаешь не денежную премию, а бонус в виде продления жизни или волос для лысых, чистуой кожи для прыщавых, здоровья для больных, таланта для обделённых им. Не исключено, что и это нововведение приведёт к какому–то «дивному новому миру». Так уж человек устроен. Но мне хочется верить в идеальное, чтобы мы концентрировались на творческих интересах, а не на материальных.

Сергей Романовский, дайвер:

– Уже более десяти лет я занимаюсь дайвингом и всё время думаю: почему до сих пор не изобрели жабры? Не в том смысле, чтобы человеку их отрастить, а в том, чтобы изобрести портативный прибор, работающий, как дыхательная система у рыб, извлекающий воздух прямо из воды! Это сразу решит массу проблем: и погружения можно было бы совершать на большие глубины на длительный срок, и сложностей с отстоем при подъёме на поверхность не возникало бы. А значит, и людей, пострадавших от кессонной болезни стало бы меньше, и количество дайверов, погибших под водой из–за собственной невнимательности и нехватки кислорода, уменьшилось в разы. А если такой прибор, но огромного размера, установить на подлодку, то у неё значительно возрастёт боевая эффективность, да и в плане научных исследований морских глубин такая вещь незаменима — мы наконец–то смогли бы изучить Марианскую впадину.