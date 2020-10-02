Любимым учителям посвящается...
Любимым учителям посвящается...
В музее Норильска прошло торжественное награждение, посвященное Дню учителя. Почётными грамотами и благодарственными письмами губернатора Красноярского края, министерства образования, главы города Норильска наградили 136 педагогов.
За отличную работу в непростые времена собравшихся поблагодарил исполняющий обязанности главы города Норильска по социальной политике, Андрей Колин:
- Наконец-то, за последние полгода, можно увидеть ваши живые лица, а не только глаза. Мы работаем в эпоху перемен. Я хочу сказать особые слова благодарности за то, что вы делали в период пандемии. Как показал опыт, вы, уважаемые коллеги, успешно справились со всеми сложностями и трудностями, с которыми столкнулось образование России. Согласятся со мной многие, что труд учителя не заметен, и по достоинству не оценён. Но каждый выпускник который заканчивает школу, заканчивает институт и приходит в профессию, всегда с благодарностью вспоминает те годы, которые провёл с вами, получая знания и умения. Ни для кого не секрет, что вы жертвуете многим. Не только здоровьем, порой семьями ради того, чтобы наши ученики были достойны и успешны. Огромное вам всем спасибо. Желаю вам здоровья, достатка, мирного неба и хорошего настроения. Спасибо вам!
Норильску есть кем гордиться. Особенные награды получили - Ирина Орлова, за достижения в педагогической деятельности. Она вошла в число победителей конкурса на присуждение премии лучшим учителям Красноярского края в этом году. Также за большой вклад в развитие образования, многолетнюю добросовестную работу почётное звание «Заслуженный учитель года Российской Федерации» присвоено - Венере Ли, учителю средней школы №1 имени Завенягина, с углублённым изучением физики и математики.
Также учителей поздравила и вручила благодарственные письма Лариса Непляхович, председатель постоянной комиссии Норильского городского совета депутатов по социальной политике.
- Мы живем в непростое, но удивительное время. Когда бы ещё мы начали ценить общение оффлайн? Андрей Геннадьевич сказал, что ваш труд не заметен. Как родитель, который с марта месяца занималась с 11-классником и первоклассником, я точно могу сказать, что это не так. Дистанционное образование, слёзы, весь тот ужас, когда надо объяснить материал и одному, и другому. Тогда-то мы и поняли ценность школ и преподавания. И за вашу работу очень благодарны. Вот и наши дети поняли, что ходить в школу гораздо лучше, чем сидеть дома с мамами и папами, да ещё и самим пытаться разобраться в материале. Мы сегодня с вами работаем в обычном режиме, с некоторыми ограничениями, с некоторыми опасениями и пониманием, что эпидемиологическая ситуация не стабильна. Никакое дистанционное образование, онлайн-семинары не заменят живого педагога. Огромное спасибо за ваш труд, за знания для наших детей, за терпение и понимание.
В день осенний, когда у порога
Задышали уже холода,
Школа празднует день педагога -
Праздник мудрости, знаний, труда.
День учителя! Вслушайтесь сердцем
В эти звуки, что дороги нам
Всем, что связано с юностью, детством,
Мы обязаны учителям!
Горечь первой досадной ошибки,
Сладость первых нелёгких побед -
Пусть же всё отразится в улыбке,
Излучающей мудрость и свет.
Вы душою - всегда молодые,
Труд и радости с нами деля,
Наши строгие, наши родные
Терпеливые учителя!
Сил вы нам отдаёте немало
И любви - несмотря ни на что.
Как вы верите в нас! И, пожалуй,
Верить так не умеет никто.
Ни вчера, ни сегодня, ни завтра
Не погаснет той веры свеча,
Без учителя - нет космонавта,
Инженера, поэта, врача.
Жизнь велит вам учить, нам – учиться.
Опыт ваш - это мудрость и клад.
Всё, что взяли от вас, пригодится
И весомее станет в стократ.
Свету, чуткости, правде учите
Наши души и наши умы,
Всё, что в жизни вы нам зададите,
Постараемся выполнить мы.