Любимым учителям посвящается...

За отличную работу в непростые времена собравшихся поблагодарил исполняющий обязанности главы города Норильска по социальной политике, Андрей Колин:

- Наконец-то, за последние полгода, можно увидеть ваши живые лица, а не только глаза. Мы работаем в эпоху перемен. Я хочу сказать особые слова благодарности за то, что вы делали в период пандемии. Как показал опыт, вы, уважаемые коллеги, успешно справились со всеми сложностями и трудностями, с которыми столкнулось образование России. Согласятся со мной многие, что труд учителя не заметен, и по достоинству не оценён. Но каждый выпускник который заканчивает школу, заканчивает институт и приходит в профессию, всегда с благодарностью вспоминает те годы, которые провёл с вами, получая знания и умения. Ни для кого не секрет, что вы жертвуете многим. Не только здоровьем, порой семьями ради того, чтобы наши ученики были достойны и успешны. Огромное вам всем спасибо. Желаю вам здоровья, достатка, мирного неба и хорошего настроения. Спасибо вам!

Норильску есть кем гордиться. Особенные награды получили - Ирина Орлова, за достижения в педагогической деятельности. Она вошла в число победителей конкурса на присуждение премии лучшим учителям Красноярского края в этом году. Также за большой вклад в развитие образования, многолетнюю добросовестную работу почётное звание «Заслуженный учитель года Российской Федерации» присвоено - Венере Ли, учителю средней школы №1 имени Завенягина, с углублённым изучением физики и математики.

Также учителей поздравила и вручила благодарственные письма Лариса Непляхович, председатель постоянной комиссии Норильского городского совета депутатов по социальной политике.

- Мы живем в непростое, но удивительное время. Когда бы ещё мы начали ценить общение оффлайн? Андрей Геннадьевич сказал, что ваш труд не заметен. Как родитель, который с марта месяца занималась с 11-классником и первоклассником, я точно могу сказать, что это не так. Дистанционное образование, слёзы, весь тот ужас, когда надо объяснить материал и одному, и другому. Тогда-то мы и поняли ценность школ и преподавания. И за вашу работу очень благодарны. Вот и наши дети поняли, что ходить в школу гораздо лучше, чем сидеть дома с мамами и папами, да ещё и самим пытаться разобраться в материале. Мы сегодня с вами работаем в обычном режиме, с некоторыми ограничениями, с некоторыми опасениями и пониманием, что эпидемиологическая ситуация не стабильна. Никакое дистанционное образование, онлайн-семинары не заменят живого педагога. Огромное спасибо за ваш труд, за знания для наших детей, за терпение и понимание.

В день осенний, когда у порога

Задышали уже холода,

Школа празднует день педагога -

Праздник мудрости, знаний, труда.

День учителя! Вслушайтесь сердцем

В эти звуки, что дороги нам

Всем, что связано с юностью, детством,

Мы обязаны учителям!

Горечь первой досадной ошибки,

Сладость первых нелёгких побед -

Пусть же всё отразится в улыбке,

Излучающей мудрость и свет.

Вы душою - всегда молодые,

Труд и радости с нами деля,

Наши строгие, наши родные

Терпеливые учителя!

Сил вы нам отдаёте немало

И любви - несмотря ни на что.

Как вы верите в нас! И, пожалуй,

Верить так не умеет никто.

Ни вчера, ни сегодня, ни завтра

Не погаснет той веры свеча,

Без учителя - нет космонавта,

Инженера, поэта, врача.

Жизнь велит вам учить, нам – учиться.

Опыт ваш - это мудрость и клад.

Всё, что взяли от вас, пригодится

И весомее станет в стократ.

Свету, чуткости, правде учите

Наши души и наши умы,

Всё, что в жизни вы нам зададите,

Постараемся выполнить мы.