Любить людей. Знать меры

Накануне Дня социального работника Светлана Бабурина, директор муниципального казённого учреждения «Управление социальной политики», и Сергей Городилов, начальник территориального отдела по Норильску Красноярского государственного казённого учреждения «Управление соцзащиты населения», рассказали «Заполярке» о мерах социальной поддержки норильчан, нововведениях и традициях, сложностях и успехах.

Поможем чем сможем

Слово — Светлане Бабуриной:

– Поздравляю всех коллег — не только с кем тружусь в муниципальном казённом учреждении, но и специалистов краевого учреждения соцзащиты, Комплексного центра социальной защиты населения, центра семьи «Норильский» и реабилитационного центра для детей и подростков «Виктория». Работая бок о бок, мы делаем всё возможное, чтобы помочь норильчанам, которые в этом нуждаются, и сообща добиваемся желаемых результатов.

В наше учреждение, которое находится по адресу: Ленинский пр., 26, можно обратиться за мерами социальной поддержки, предоставляемыми за счёт средств местного бюджета. Так, если возникла трудная жизненная ситуация — например, семья или одинокий гражданин имеют доход ниже прожиточного минимума, в результате длительной болезни отсутствует возможность осуществлять трудовую деятельность, можно получить материальную помощь до 15 тысяч рублей на человека в год. Отмечу, что в период пандемии из–за введённых ограничений многие ИП не смогли осуществлять свою трудовую деятельность, и эта ситуация, конечно же, тоже подходила под определение «трудная». Оставшиеся без средств к существованию предприниматели и их сотрудники обращались к нам за данным видом помощи.

Вспоминая о первой волне эпидемии коронавируса, не могу не сказать о благотворительной помощи «Норникеля», благодаря которой отдельные категории жителей города получали сертификаты на продукты питания. Причём выдавали их специалисты Фонда социальной защиты населения Норильского промышленного района на базе нашего учреждения — перед лицом общей беды сплотились все. Было очень сложно — нужно было так организовать выдачу, чтобы минимизировать риски заражения ковидом. Справились. Удалось развести потоки посетителей и вести приём строго по записи. Также благодаря помощи градообразующего предприятия и руководителей города, все наши сотрудники в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами, регулярно ведётся обработка поверхностей.

Продолжая тему нововведений, расскажу об услуге для воспитанников «Виктории» — начиная с прошлого года к месту реабилитации, в том числе в бассейн и учреждения культуры, и обратно детки из Талнаха и Кайеркана доставляются специально выделенными для этих целей автобусами муниципалитета. Кроме того, родители, чьи дети пребывают в «Виктории» более 90 дней, то есть свыше норматива, и это уже относится к категории платных услуг, с этого года смогут получать денежную компенсацию.

Из традиционного: на протяжении уже многих лет за счёт средств местного бюджета осуществляется поддержка малообеспеченных семей с детьми, а именно: выделяются средства на школьно–письменные принадлежности и одежду детям, а также на выпускные мероприятия. Муниципалитетом может быть оплачена и дорога к месту отдыха и обратно. Продолжается взаимодействие с Заполярным филиалом «Норникеля» в части организации бесплатного питания для нуждающихся граждан.

А чтобы не перечислять сейчас все виды помощи, которую город готов оказать своим жителям, предлагаю норильчанам зайти на сайт администрации Норильска и во вкладке «Муниципальные услуги» ознакомиться с перечнем мер социальной поддержки и списком документов, необходимых для их оформления.

Помогать людям достаточно сложно. Но даёт силы осознание того, что ты можешь сделать чью–то жизнь чуть легче, что ты — нужен. Главное — искренне любить других и свою профессию. И тогда всё получится.

Когда работа — счастье

Признательность соратникам выразил и Сергей Городилов:

– Поздравляю с праздником и благодарю за самоотверженный труд всех работников социальной сферы! Работать с людьми могут только люди отзывчивые, человеколюбивые, уравновешенные и терпеливые. Отважные! Спасибо, что все вы именно такие.

Нередко граждане, обращающиеся в органы соцзащиты, в первую очередь хотят просто высказаться и быть услышанными. Ну а если удаётся не только душевным теплом поделиться, но и оказать материальную помощь — это счастье. Счастье, когда твоя работа имеет смысл, когда ты понимаешь, что, выкладываясь на все сто, уставая, переживая, а порой и расстраиваясь, ты при этом делаешь большое дело — даёшь человеку возможность преодолеть кризис.

Работы у нас прибавилось. На социальную помощь от государства и края в последние года два могут рассчитывать гораздо больше граждан, взять хотя бы семьи с детьми до семи лет... Поэтому количество обращений возросло в разы. К оформлению детских пособий подключились специалисты и других отделов, потому что те сотрудники, в чьи обязанности это входило изначально, просто физически не справлялись. И я благодарен коллективу за то, что ни разу ни от кого не услышал: «А это не моя работа». Зато теперь я с уверенностью могу сказать, что мы — команда, которая справится с любой задачей в любой ситуации.

Хотел бы подробнее рассказать о новой мере соцподдержки, которая направлена на стимулирование активных действий малоимущих граждан, заинтересованных в преодолении трудной жизненной ситуации, — это государственная социальная помощь на основании социального контракта. Социальный контракт — это соглашение между малоимущей семьей (или одиноко проживающим гражданином) и органом соцзащиты.

По условиям такого соглашения государство предоставляет денежную помощь на безвозмездной основе, а заявитель берёт на себя обязательство улучшить своё материальное положение в долгосрочной перспективе благодаря этой мере поддержки. Социальный контракт заключается по одному из трех направлений: поиск работы (с возможностью пройти необходимое обучение и стажировку), осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, иные мероприятия (приобретение товаров первой необходимости, одежды, обуви, лекарств, обеспечение потребности семей в товарах и услугах дошкольного и школьного образования). Выплаты имеют строго целевой характер и могут быть использованы только на мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации, которая является неотъемлемой частью соцконтракта. Что важно: при заключении соцконтракта гражданин берёт на себя обязательства по предоставлению ежемесячно в течение срока действия контракта письменного отчёта о выполнении мероприятий. Невыполнение условий соцконтракта является основанием для возврата оказанной государственной социальной помощи.

Размер выплаты по соцконтракту на поиск работы и иные мероприятия составляет 19 346 рублей ежемесячно. Дополнительно может быть оплачен курс профобучения, но не более 30 тысяч рублей, и выделено 9 673 рублей ежемесячно на период прохождения обучения или получения дополнительного профобразования, но не более трёх месяцев. А работодателю могут быть возмещены фактически понесённые расходы на прохождение гражданином стажировки, но не более МРОТ за один месяц, с учётом размера страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

При реализации направления соцконтракта — осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, производится единовременная выплата в размере до 250 тысяч рублей, которая может быть направлена на аренду помещения, закупку оборудования, создания и оснащения дополнительных рабочих мест. И в рамках этого соцконтракта может быть предоставлена выплата в размере стоимости курса обучения, но не более 30 тысяч рублей.

С перечнем мер социальной поддержки за счёт средств краевого и федерального бюджетов можно ознакомиться на сайте министерства социальной защиты Красноярского края. За оформлением нужно обращаться по адресу: ул. Советская, 14. Предварительная запись по телефонам: 46–14–41, 46–19–82 или на сайте министерства.