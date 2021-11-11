Любители хорошего юмора соберутся завтра на корпоративный турнир клуба «Веселый «Норильский никель»

Корпоративный КВН вышел в офлайн, и в этом турнире зрители увидят выступление таких команд как «Здоровый филиал» (ЗФ «Норникеля»), «Акватория» (ЗТФ «Норникеля»), «Головняк» (Главный офис «Норникеля»); «#сКолы» (Кольская ГМК), «Сочная» (санаторий «Заполярье»).

Темой игры станет: «Не удалёNNый КВНН». Традиционно игра будет состоять из трёх конкурсов: приветствие «Давно не виделись», разминка (вопросы от жюри) «Вот так ситуация», домашнее задание «Без масок».

Как обычно, судить шутки будет жюри, в этот раз его председателем выступит Николай Уткин, старший вице-президент — руководитель Норильского дивизиона «Норникеля». Состав жюри: Станислав Селезнёв, вице-президент по экологии и промышленной безопасности компании; Владимир Зайцев, генеральный директор «Медвежьего ручья»; Ирина Заболотная, заместитель директора — начальник управления корпоративных мероприятий департамента социальной политики «Норникеля»; а также звёздный гость — Михаил Башкатов, актёр кино и телевидения, телеведущий, чемпион Высшей лиги КВН и капитан команды КВН «МаксимуМ».

Организаторы напоминают о необходимости соблюдать масочный режим, а также социальную дистанцию. Гости также должны будут предъявить QR-коды, документ, подтверждающий личность, а также пригласительный билет на игру.