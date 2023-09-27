Любители путешествий успевают подать заявку на онлайн-конкурс «Большое путешествие по стране: географическая экспедиция»

Помимо участия конкурсанты смогут расширить собственные знания о географии, развить креативность и внести свой вклад в исследование России. Проекты можно представить в основных номинациях:

- «Лучший подкаст о Семёне Дежнёве»;

- «Лучший подкаст о Ерофее Хабарове»;

- «Лучший подкаст о Витусе Беринге»;

- «Лучший подкаст о Петре Бекетове»;

- «Лучший видеоролик о географическом исследовании Сибири»;

- «Лучший видеоролик о географическом исследовании Сахалина»;

- «Лучший видеоролик о географическом исследовании Камчатки»;

- «Лучший видеоролик о географическом исследовании Приморья».

Работы победителей будут размещены на официальном сайте и в группах конкурса в социальных сетях. Победители награждаются дипломами и подарками от организаторов конкурса.

Подробная информация о конкурсе доступна на сайте bigexpedition.tilda.ws.