Любители путешествий успевают подать заявку на онлайн-конкурс «Большое путешествие по стране: географическая экспедиция»
Любители путешествий успевают подать заявку на онлайн-конкурс «Большое путешествие по стране: географическая экспедиция»
Приём заявок от молодых людей в возрасте от 10 до 25 лет продлится до 5 октября. Отметим, что проект был поддержан на конкурсе «Росмолодёжь.Гранты».
Помимо участия конкурсанты смогут расширить собственные знания о географии, развить креативность и внести свой вклад в исследование России. Проекты можно представить в основных номинациях:
- «Лучший подкаст о Семёне Дежнёве»;
- «Лучший подкаст о Ерофее Хабарове»;
- «Лучший подкаст о Витусе Беринге»;
- «Лучший подкаст о Петре Бекетове»;
- «Лучший видеоролик о географическом исследовании Сибири»;
- «Лучший видеоролик о географическом исследовании Сахалина»;
- «Лучший видеоролик о географическом исследовании Камчатки»;
- «Лучший видеоролик о географическом исследовании Приморья».
Работы победителей будут размещены на официальном сайте и в группах конкурса в социальных сетях. Победители награждаются дипломами и подарками от организаторов конкурса.
Подробная информация о конкурсе доступна на сайте bigexpedition.tilda.ws.