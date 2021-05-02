КИТ или «Клуб исследователей Таймыра» — одна из наиболее известных в Норильске НКО. Во многом благодаря ежегодной одноимённой конференции и массовым экскурсиям по историческим местам города, присоединиться к которым может любой желающий.

Предтечи Норильска

Исторические изыскания и исследования, которые впоследствии и стали краеугольным камнем деятельности КИТ, его создатели краеведы Стас и Лариса Стрючковы начинали ещё в лихие девяностые, когда жизнь в постсоветском Норильске была непростой, и многие коренные северяне подались на материк в поисках лучшей доли, увозя с территории накопленные знания об истории города, вспоминает Лариса Стрючкова, член правления «Клуба исследователей Таймыра».

– Мы специально КИТ не создавали. Он родился сам, задолго до того, как мы его юридически зарегистрировали, — рассказывает она. — Вообще мы походники, туристы и очень любопытные люди. Когда в начале 1990–х мы исследовали окрестности Норильска, то постоянно натыкались на интересные места, о которых хотелось узнать больше. И тут выяснилось, что и спросить–то особо не у кого. На тот момент многие носители истории уже уехали, и нам приходилось буквально по крупицам собирать информацию: идти в архивы, искать знающих людей как в нашем городе, так и на материке. Со временем это превратилось для нас со Стасом в основную деятельность. Нашлись и единомышленники. Так что де–факто наш клуб существует уже лет 30, а зарегистрировались мы в 2014 году. Официально оформить организацию решили, когда осознали, что история города интересна не только нам и ещё нескольким людям, а многим норильчанам, и не только коренным, но и недавно приехавшим.

Наличие официального статуса у организации открывало перед исследователями немало новых возможностей. В первую очередь давало право участвовать в грантовых программах, а значит, реализовывать куда более дорогостоящие проекты, чем позволял собственный семейный бюджет. А кроме того, стало возможным попасть в доселе недоступные архивы некоторых закрытых краевых и федеральных организаций и запасники крупных музеев, это настоящие сокровищницы знаний для историков и краеведов. В 2014–м, когда оформляли НКО, родилось и название. Аббревиатура КИТ изначально расшифровывалась как «Клуб интеллектуального туризма», но это название не понравилось регистрирующим органам. Тогда переименовали в «Клуб исследователей территории», но и образная «территория» тоже не подошла. В результате после долгих размышлений и споров её поменяли на «Таймыр».

Мифы и открытия

– Чем именно занимается КИТ? Исследованием истории. В первую очередь локальной и истории северов. И эти исследования настолько увлекают и затягивают, что, однажды начав, ты уже не можешь остановиться и погружаешься всё глубже.

Одним из основных достижений клуба Лариса считает обнаружение точного местонахождение станка Норильского — предтечи города. Сегодня его многие знают как Часовню. Обнаружить это почти стёртое из памяти и с лица земли место удалось после нескольких лет изучения архивных документов, отчётов путешественников и исследователей и старых рукописных карт.

– Мы очень долго искали его не в том месте. На старинных картах он изображён справа по течению реки, естественно, мы думали, что это там, где Валёк. Довольно долго объяснять, в чём тут хитрость. Кому интересно, загляните на сайт КИТа, там всё подробно описано. Но если вкратце, то верное направление нам подсказали документы приполярной переписи 1926–1927 годов, обнаруженные в Красноярском архиве, а также книга ихтиолога Остроумова. Дело в том, что в те времена многие учёные отправлялись переписчиками на севера, чтобы попасть на Таймыр и параллельно с такой работой провести и свои научные изыскания. Так вот, в книге Остроумова 1930 года упоминались станок Норильский и рудничный посёлок (ныне Норильск) с географическим описанием. И мы, отталкиваясь от этого документа, начали раскручивать историю. Ну а финальной точкой стала карта этнографа Попова 1930–х годов, и там как раз станок Часовня изначально был обозначен с правой стороны стрелки рек Рыбная и Норильская, а потом перечёркнут и нарисован с другой стороны. После этого найти её было делом техники. Мы приехали на место, изучили его и потом с 2010 года пытались привезти туда археологов. Удалось это только в 2016–м, учёные подтвердили все наши догадки. И теперь можно смело вести отсчёт основания Норильска не с советского периода, а с 1742 года, потому что одно из первых упоминаний станка встречается в дневниках Харитона Лаптева — капитана дубель–шлюпки «Якутск» и одного из участников Великой Северной экспедиции.

Последнее открытие было сделано краеведами в 2018 году в Государственном архиве Иркутской области. О попытках создания на территории НПР Норильского комбината ещё в 1930–м году говорилось всегда вскользь. Но документы показали несколько иную историю: в те годы планировалось создание Медно–никелевого комбината, и отвечала за проект организация «Союз–Золото». Однако первая попытка провалилась — в силу многих причин: экономических, политических и т. д. Тогда в 1932–м стройку передали в ведение вновь образованного Государственного никелевого треста, но и эта контора с поставленной задачей не справилась. После чего в 1934–м многострадальный проект возглавила другая организация — «ГУСМП — Северный морской путь», но и она задание партии провалила.

– Только после серии неудачных попыток строительство передали в ведение НКВД. И теперь становится понятна странная формулировка, которая фигурировала в этом, по сути известном всем норильчанам документе: «Для УСПЕШНОГО строительства Норильского комбината», т. е. «успешного», потому что все предыдущие попытки провалились. Самое интересное, что найденные нами в Иркутском архиве документы, которые подтверждают всю эту историю, практически неизвестны исследователям, потому что, когда мы их взяли в руки, там все страницы склеились между собой от времени. Вполне возможно, их с тех пор, как они попали в архив, никто и не открывал.

Из поколения в поколение

Ещё одно основное направление работы клуба — просветительская деятельность. Здесь и поиск единомышленников, и рассказы о малоизвестных фактах из местной истории. Ну и конечно, массовые экскурсии для всех желающих. В рамках этого направления заработала и «Школа краеведа», где будущих исследователей обучают полезным в этой сфере навыкам, и в первую очередь работе с архивами.

– Одна из причин создания КИТа заключалась в том, что начали появляться и другие исследователи истории — молодые, увлекающиеся, и мы, к тому моменту уже набравшие определенный пул знаний, вспомнили, как тяжело нам было в самом начале, когда даже примерное направление, где искать ответы, спросить было не у кого. Тогда мы и пришли к выводу, что нужно создать некую преемственность традиций, чтобы следующие поколения таких же исследователей не начинали всё с нуля. Собственно, эту задачу и выполняет ставшая уже широко известной в городе «Школа краеведа». Здесь получилось, как и с образованием НКО: мы до получения первого гранта на эту программу уже регулярно устраивали массовые вылазки горожан в интересные места, организовывали экскурсии. И только несколько лет спустя, в 2016–м, наконец–то подали заявку на грант с этой программой, что позволило и расширить её, и заниматься данным направлением более детально. Когда всё начиналось, даже не думали, что вся эта история примет постоянный характер. За пять лет существования проект стал очень популярным у норильчан. Впоследствии из некоторых выпускников получаются прекрасные краеведы, которые и сами экскурсии водят, и гранты под свои проекты пишут. Таким образом, благодаря «Школе краеведа» мы наладили ту самую преемственность среди исследователей, историков и краеведов. И создали некую общую базу данных на сайте КИТа, где все эти знания по истории города аккумулируются и приумножаются.