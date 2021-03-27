Люди и игры

Первые шалости

Устроить ребёнку на день рождения настоящий праздник со сказочными героями, конкурсами и подарками, помочь освоить базовые химические реакции в игровой форме, спроектировать собственного робота и напечатать на 3D–принтере или даже отправить в настоящую школу магии — всё это может «Городской союз аниматоров». Созданная 12 лет назад как коммерческая, организация изначально мало чем отличалась от обычных аниматорских контор, имея в арсенале несколько развлекательных программ, рассчитанных на детей младшего и среднего возраста. Основным направлением работы были детские праздники и дни рождения. Но с развитием фирмы и расширением возможностей к её руководителю Марии Фёдоровой пришло желание дарить праздник и тем, кто не в состоянии за него заплатить. А в 2017 году организация окончательно перепрофилировалась в некоммерческую.

– На тот момент, когда мы только начинали, в Норильске с аниматорами и развлекательными программами было тяжело — всего 2–3 аниматора на весь город. Ниша практически пустовала. У меня есть дети, так что нехватку такой услуги ощутила на себе — хотелось ребёнку устроить незабываемый праздник, а специалистов, способных его организовать и провести, не было. Вот, собственно, с этого–то всё и началось, — вспоминает Мария Фёдорова, руководитель общественной организации. — Начали мы со стандартных анимационных программ — игровых и танцевальных. По сути, с этого начинают все аниматоры. Довольно просто, при этом ярко и интересно для детей. День рождения, Новый год, сказочные персонажи (те же Дед Мороз и Снегурочка) — им и взрослые всегда рады, что уж говорить о детях. Изначально нас было всего четыре человека аниматоров, в основном молодые ребята, студенты. Когда мы набрались определённого опыта, стали делать более сложные программы, рассчитанные на детей постарше. Начали проводить уже целые квест–программы с решением загадок и поиском сокровищ в компании пиратов. Потом увлеклись научными шоу. В какой именно момент мы вдруг стали уходить в благотворительную сферу, сложно сказать. Как–то постепенно всё происходило. Это направление мне становилось всё ближе, пока мы окончательно не трансформировались в НКО. С теми же детьми с ограниченными возможностями как–то проще и приятнее работать, они куда более благодарные и по–настоящему искренние зрители.

Союз аниматоров уже много лет плотно сотрудничает со многими некоммерческими организациями: «69 параллель», фонд «Лествица», общество инвалидов и другими. С радостью принимает участие практически во всех городских мероприятиях и фестивалях. Развлекали «Шалуны» юных зрителей и на последнем мультфестивале в Талнахе.

Любимая публика

– Конечно, мы с радостью принимаем участие и в каких– то массовых мероприятиях, но в первую очередь мы работаем с детьми с ограниченными возможностями здоровья и в целом стараемся охватить тех людей, которые по определённым причинам не могут позволить себе услуги аниматоров, ведь это на самом деле довольно дорогое удовольствие, — поясняет Мария Фёдорова. — В таких семьях и детям, и родителям часто бывает не до праздников. А мы приходим и хоть немножко разряжаем обстановку, добавляем позитива. Бывает даже, что родители вполне могут себе позволить нанять аниматора, но они настолько сосредоточены в первую очередь на поддержании здоровья ребенка, что им даже думать об организации праздников с аниматорами особо некогда. Когда мы стали плотно работать с такими семьями, поняли, насколько востребована наша услуга и сколько пользы приносит. Поэтому подготовили проект «Подари улыбку» для участия в программе «Мир новых возможностей». Обучили аниматоров проведению шоу мыльных пузырей и программы с фокусами, купили реквизит и поздравляли ребят. Цель проекта была именно поздравлять и развлекать ребятишек с ограниченными возможностями здоровья. Особенно важно это для тех детей, кто не в состоянии выходить из квартиры. Когда ребёнок здоров, зимой можно хотя бы в развлекательный центр его сводить, а из наших подопечных далеко не все могут в таком центре нормально побегать. В общем, проект выстрелил в позапрошлом году. В этом мы планируем его повторить, уже подали заявку в Фонд президентских грантов. Хотя мы и без гранта ездим и поздравляем ребятишек. К нам и благотворительные организации с этой просьбой обращаются и отдельно родители детей с ограниченными возможностями здоровья. Да и сами регулярно проводим праздники для этой аудитории. Например, Новый год для нас — святое. Правда, этой зимой толком поработать не удалось из–за пандемии.

С появлением собственного помещения возможности «Шалунов» существенно расширились. Правда, есть в этой истории и минус. Да, благодаря местной администрации норильские некоммерческие организации освобождены от оплаты аренды, но коммунальные услуги им всё же оплачивать приходится. Пришлось Марии вспомнить прежние предпринимательские навыки и, помимо волонтёрской и благотворительной деятельности, вновь взяться за оказание платных услуг — эти средства, как и во всех НКО, идут именно на зарплату сотрудникам и их обучение, закупку необходимого оборудование и, конечно, оплату коммунальных услуг.

Весёлые перспективы

– Сейчас нам, конечно, необходимо опять набирать обороты и предоставлять платные услуги тоже. В первую очередь — чтобы оплачивать помещение, конечно. Ведь не из собственного же кармана платить? Так что сейчас набираем дополнительных сотрудников в команду. Раньше самих участников НКО нам хватало для того, чтобы заниматься организацией благотворительных праздников, но теперь нужно расширять штат. Несколько человек уже приняли, сейчас занимаемся их обучением. Новые ребята как раз будут специализироваться на платных выступлениях, праздниках и игровых программах. А мы продолжим развивать разные интересные некоммерческие проекты. Тем более что идей — огромное количество. Теперь, когда у нас есть крыша над головой, столько можно в жизнь воплотить, что даже не знаешь, за что в первую очередь взяться. Сейчас у нас уже есть научный экспериментальный клуб, где мы совместно с ребятишками проводим различные научные опыты и ставим эксперименты из области физики химии. Есть клуб «Настолкомания» для всей семьи, где можно прийти и поиграть всей семьей в разные настольные игры. Игру в «Мафию» для детей регулярно устраиваем, но это для категории 10+. Есть и для ребят постарше занятия. Например, проект по 3D–моделированию и работе с 3D–принтером, стартовавший 15 марта. Дети будут сами моделировать различные фигурки, а потом напечатают их. Занятия у нас начнутся в сентябре. Это из того, что уже есть. А вот в проекте у нас ещё «Студия свободного рисования». Туда можно будет приводить ребятишек от года и старше, вплоть до взрослого возраста. Идея такая: мы даём детям кисточки и специальную безопасную краску и запускаем их в комнату, в которой можно рисовать где угодно и чем угодно — и руками, и ногами, даже друг на друге. В общем, идей у нас масса, интересных проектов тоже. Главное, сил бы и времени найти, чтобы воплотить в жизнь всё, что хочется.

В целом, за годы работы городской союз аниматоров создал целый ряд необычных программ и уникальных проектов, которые могут быть интересны ребятишкам практически любого возраста. Сейчас основная аудитория это дети от пяти лет и до подросткового возраста, но в ближайших планах руководителя НКО — разработать несколько программ специально для малышей от года.