Люди и судьбы

Код Савчиковой

К сожалению, нам только на днях сообщили, что 10 апреля в Москве на 70–м году жизни не стало известного врача–психотерапевта Лилии Вениаминовны Савчиковой. Редкий специалист, одна из немногих учеников известного нарколога Александра Романовича Довженко, норильчанка с 35–летним стажем, она помогла справиться с недугом многим норильчанам и жителям Таймыра. Лилия Вениаминовна десять лет работала главным врачом Норильского Дома санитарного просвещения. За пропаганду здорового образа жизни удостоена серебряной медали ВДНХ. В конце 1980–х создала норильское общество трезвости и начала вести курсы по отказу от алкоголя и табака, была членом Международной лиги трезвости и здоровья.

Последние годы жила в Твери, где продолжала свою спасительную деятельность, постоянно прилетала к своим пациентам в Норильск и Дудинку. В каждый приезд старалась посетить Заполярный театр драмы, который очень любила, всегда была в курсе норильских новостей. Ее дочь Екатерина рассказала, что Лилия Вениаминовна родилась в Китае, где работали ее родители, решила стать врачом, возможно, сказалось влияние бабушки–целительницы с материнской стороны. В 1975 году, после окончания медицинского института в Ленинграде, с мужем приехала в Норильск, где была назначена техническим координатором антиалкогольной работы в городе.

Неутомимый пропагандист, она опубликовала в «Заполярной Правде» десятки статей, готовила радио и телевизионные передачи, организовывала городские мероприятия, занималась научной работой. И непрерывно училась, получив ещё два высших образования, стала кандидатом медицинских наук. Лилия Савчикова проходила тестирование у специалистов Академии государственной службы и Института авиационной и космической медицины, у неё был выявлен редкий тип личности — INFJ и особое влияние на людей. Живя в Твери, она была единственным специалистом, владеющим методом Довженко на всё Верхневолжье. Доктор Савчикова провела более пятисот сеансов, пролечила несколько тысяч больных алкогольной, табачной и пищевой зависимостями из различных городов России.

Близкие люди знают, что Лилия Вениаминовна приняла Святое Крещение у будущего епископа Норильского и Туруханского Агафангела, её православное имя — Лукия. В 2012 году она окончила семинарию Свято– Екатерининского женского монастыря в Твери, внедряла основы Православия в свой метод лечения. Она помогала людям до последнего дня. Каждый её пациент был обязан писать ей письма и посылать по почте, и каждому она отвечала. На её рабочем столе осталась папка с письмами будущих пациентов...

Свет души

Не стало заслуженного учителя России, отличника профтехобразования Анатолия Васильевича Нескоромного, которого называли душой Норильского медицинского техникума.

Родом Анатолий Васильевич с Украины, родился он 27 марта 1946 года в городе Соледар Артёмовского района Донецкой области. Три года отслужил пограничником в Средней Азии, вернулся домой в звании сержанта. Окончил вечернее отделение факультета физвоспитания Луганского пединститута. На Крайний Север приехал в феврале 1973 года, работал плавильщиком на никелевом заводе. Когда начался новый учебный год, пришёл преподавать физкультуру в профтехучилище № 17, а потом во вновь образованное профтехучилище № 58, где трудился до расформирования этого учебного заведения. В медицинском техникуме Анатолий Васильевич трудился больше десяти лет. Организовал волейбольную команду преподавателей — настоящих лидеров и пропагандистов этой игры среди студентов. Коллеги вспоминают его как отличного наставника и замечательного человека: «Он вёл себя со всеми как с родными, всем помогал и подбадривал в трудную минуту».

Удивительный факт: Анатолий Васильевич, который так любил поэзию и сам писал стихи, покинул Норильск в день рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина, 6 июня 2013 года. И в этот день, спустя семь лет норильским друзьям и ученикам сообщили о том, что его не стало после болезни в Новом Осколе Белгородской области на 75–м году жизни. Норильчане в эти горестные дни выражают свои соболезнования супруге Анатолия Васильевича Людмиле Алексеевне, с которой они прожили вместе почти полвека, вырастили достойных сыновей. Один работает в Крыму, в «Артеке», другой — в Москве, занят в ресторанно–клубной сфере. Ну, а в редакцию обратились бывшие студенты Анатолия Васильевича, так любившие своего преподавателя, ставшего для них примером человечности:

«Это тяжёлая потеря для всех. Жаль, что такие светлые люди покидают наш мир. Важно не то, сколько лет прожил человек, а сколько хорошего он принёс в наши жизни. Мы всегда будем вспоминать о нем как о светлом, душевном человеке. Выражаем семье поддержку и искреннее участие в столь нелёгкий час. Пусть Господь услышит наши молитвы и примет его душу. Вечная память Анатолию Васильевичу, и наша любовь и благодарность!

С уважением, Егор Гроза, Ольга Бучацкая, Ирина Саватеева, Василиса Рымарева, Юлия Вотинцева, Вера Веселова, Ольга Шеремет, Ольга Чудакова, Никита Поздняков, Нурия Исмаилова, Светлана Лобунь, Доминика Бондаренко, Таня Плотникова, Анна Дорошенко, Альбина Райханова, Тамара Косихина, Анастасия Хильницкая, Светлана Лобунь и многие другие...».

Преданная театру

23 июня в Москве не стало Людмилы Александровны Третьяковой, создательницы норильского театра–студии «Артистёнок».

Она родилась и выросла в Средней Азии, мечтала стать актрисой, старший брат привёл ее на киностудию «Таджикфильм», где она в 16 лет снялась в фильме. Волею судьбы Людмила рано вышла замуж, но мечта о театре была настолько сильна, что она почти сразу сбежала от мужа и поступила в ГИТИС им. А. В. Луначарского в Москве. Красивую и талантливую студентку пригласили исполнить главную роль в фильме «Весна поёт». В институте Людмила встретилась с Георгием Третьяковым, они поженились, вместе играли на сцене в Петропавловске–Камчатском, но решение уехать пришло после сильного землетрясения 1971 года.

Молодых актёров пригласили в Норильск, где у них родилась дочь Диана, выросшая за театральными кулисами. Сыграв немало ярких ролей в спектаклях Заполярной драмы, Людмила Третьякова начала в 1982 году воплощать мечту о создании своего театра. Сначала была агитбригада «Артистёнок» при школе № 29, побеждавшая в городских творческих конкурсах, потом началась работа с непрофессиональными актёрами в Доме политического просвещения. Так родился её театр. В конце 1990–х, благодаря участию бывшего директора «Норникеля» Александра Хлопонина, на Набережной Урванцева, 29, появилось помещение камерного театра, где сосуществовали театральная студия для детей «Артистёнок» и молодёжный театр «Актёр». С подросшими учениками Людмила Третьякова ставила спектакли по произведениям непростых зарубежных авторов — Жана Ануя, Жан–Поль Сартра, Франсуазы Саган, Альбера Камю...

Театр–студия «Артистёнок», отмеченный на театральных фестивалях страны, удостоенный грантов и главное — внимания публики, был выстраданным детищем Людмилы Третьяковой. Она всегда стремилась к тому, чтобы их спектакли заставляли людей задуматься. Её воспитанники, верные артистята, о которых она заботилась, помогала найти свой путь в жизни, считали её второй мамой. Мы запомним Людмилу Александровну волевой и жизнерадостной оптимисткой, до конца преданной искусству театра.