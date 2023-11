«Люди, которые делают своё дело» станут главной темой Норильского бизнес-форума

Первый блок форума – ПРО. Людей – про первый важный шаг на пути к своей цели. Заместитель директора Института гастрономии СФУ по учебной работе Елена Мягкова поделится мыслями о том, как решиться на предпринимательский проект, научиться доверять команде и партнёрам, постоянно развиваться и перестать чувствовать стресс в ситуации неопределённости. С Ренатом Бесаевым, гендиректором компании «ЮНИРОН», участники обсудят благородные цели, которые дарят большие возможности. Александр Яценко, генеральный директор ООО «НьюПорт», расскажет, как обучение и знакомство с профессиональным сообществом помогли ему трансформировать свой бизнес, как он вкладывает энергию в новые начинания, опираясь на команду, и как стандартизация бизнес-процессов повлияла на повышение эффективности его дела. О том, как использовать возможности проактивных сотрудников, как наёмному работнику стать бизнес-партнёром и как с опорой на опытного наставника открыть собственное дело, будем говорить с Иваном Неткачевым, бизнесменом с опытом работы в иностранных компаниях по направлению HoReCa. О том, как собственные желания и таланты могут стать основой бизнеса, о схеме развития «человек человеку партнёр» и о том, как внешнее отражает внутреннее, поведает Василина Тимчишина, визажист, предприниматель, представитель бренда KOROLKOVA в Норильске.

Второй блок – ПРО. Традиции – объединяет кейсы про новые подходы к традиционному делу. Так, Сергей Пергаев, основатель и креативный директор Архитектурного бюро Pergaev Bureau, представит своё видение того, почему человек и его потребности стали новым стимулом развития архитектуры, и объяснит, как рабочее место и эргономичное пространство дают энергию для работы и влияют на повышение уровня жизни. Гендиректор ООО «Эллипс» Антон Луспикаев поделится опытом создания своего дела, основанного на потребностях местных жителей, и коснётся темы инноваций в традиционных сферах хозяйственной деятельности. Ринальдо Маллямов, новатор, создатель кочевой экосистемы пастбищ RINa el DER, покажет, как современные бизнес-инструменты можно применять в традиционной сфере. Сергей Иванов, директор по маркетингу и PR московского ресторана скандинавской кухни MØS, соорганизатор и продюсер гастрокэмпа для шефов Under Arctic, создатель фестиваля скандинавской кухни Not only Cod, гастрономический эксперт по Скандинавии, будет говорить о том, как национальная традиция может стать основой развития нового бизнеса, как команда становится ценнейшим ресурсом и как масштабировать бизнес за счёт новых партнёров в новых сферах и на новых территориях.

Третий блок бизнес-форума – ПРО. Развитие – включает в себя выступления про возможности и направления движения. Эксперт-практик с 20-летним опытом операционного управления в ритейле Надежда Кучер расскажет про влияние трендов на развитие ритейла, про новые стандарты бизнеса и про развитие предпринимателя и его команды с ростом их бизнеса. Максим Рогожко, сооснователь и гендиректор компании «Оптиком», обсудит с гостями форума новые возможности для развития бизнеса через сотрудничество и глубокое понимание трендов отрасли, помощь в развитии других бизнесов, дающую основу для твоего собственного, и стратегию win-win. Бренд-шеф и совладелец красноярского ресторана FRESCO, соучредитель стартап-проектов Fresco FARM и завода по переработке стекла Хайям Аминов представит пример построения целой экосистемы вокруг основного бизнеса и раскроет секреты того, как держать руку на пульсе.

Специальным гостем форума станет Гузель Санжапова, настоящий символ социального предпринимательства в России. Выпускница МГУ, оставившая престижную работу, чтобы помочь отцу сохранить семейную пасеку в родной уральской деревушке. Основательница проекта по производству мёда и варенья «Малый Турыш», который кардинально преобразил жизнь одноимённого поселения и дал импульс к появлению в нём целого предпринимательского сообщества.

