Люди, которые любят людей

Приходите, мы научим

Капремонт здания на ул. Богдана Хмельницкого, 20, длившийся почти полтора года, провели в рамках комплексного плана развития Норильска. Здесь расположились сразу три организации — Комплесный центр социального обслуживания населения «Норильский» (КЦСОН), Центр семьи «Норильский» и реабилитационный центр «Виктория». Следует пояснить, что КЦСОН в Талнахе на ул. Маслова, 4, продолжает работать, переезд коснулся только отделения в Центральном районе.

– Зато как теперь удобно стало нашим получателям социальных услуг! У нас большое помещение, мы расширили уже существующие услуги, к тому же это центр города, географически удобный для всех. Рядом — остановка общественного транспорта и управление социальной защиты населения (ул. Советская, 14). Теперь людям не нужно тратить много времени на решение своих вопросов, — радуется переезду Ирина Грищеня, заведующая отделением срочного социального обслуживания КЦСОНа.

Она знает, как много людей обращаются за помощью. Большинство из них проходят через её отделение, после чего распределяются по иным отделам или службам. Сегодня в новом центре также работают: отделение соцобслуживания на дому пожилых людей и инвалидов; специализированное отделение социально–медицинского обслуживания на дому (помимо соцработника, нуждающихся в помощи навещает медсестра); социально–реабилитационное отделение для пожилых людей, инвалидов, детей с ОВЗ. В Талнахе остались надомное отделение, соцприют для детей и подростков, а также отделение временного проживания.

В новом помещении появилась возможность открыть кабинет адаптивной физкультуры, где обслуживаются больше 220 человек, там же работает массажный кабинет. Значительно обновилась и Академия ухода, прежде известная людям как Школа родственного ухода. Её посещают люди, столкнувшиеся с инвалидностью, родственники тех, кто ограничен в движении, и сами соцработники.

– Если коротко, то в Академии учат, как правильно ухаживать за больным человеком. В городе нет сиделок, к тому же некоторые родственники сами хотят ухаживать за своими пожилыми близкими. Но далеко не каждый знает, как правильно это делать. Например, мы все понимаем, как человека накормить, но многие забывают, что больному нужно давать в руки ложку, даже если ему трудно её держать. Ведь перед нами — человек, пусть тело его подводит, но мозг–то живой! Важно, чтобы забота о родных не стала просто задачей, которую надо решить. Мы учим замечать мелочи, помогаем людям не замыкаться в проблеме. К тому же важно иметь и практические знания: как повернуть пациента, чтобы не было пролежней, как накормить, подмыть и так далее. Самим инвалидам надо научиться обслуживать себя, пользоваться коляской, конечно, если это в их силах. Теперь мы не просто рассказываем об этом: люди могут отработать навыки на манекене, — говорят в центре.

Открытие академии стало возможным благодаря нацпроекту «Демография» и краевому проекту «Старшее поколение» при активном участии «Губернских аптек». Из средств, выделенных на проект, половина пошла на приобретение манекена Германа, остальное — на другие учебные материалы. Но это поистине бесценная покупка, считают специалисты КЦСОНа.

Недавно академия расширила функционал: теперь специалисты поискового отряда «ЛизаАлерт» проводят здесь бесплатные лекции для всех желающих, рассказывают о том, как распознать у пожилых людей признаки когнитивных нарушений, например деменции, и как помочь такому человеку жить.

– Многие с удивлением узнают о простых методах взаимодействия с такими людьми. Например, бесполезно класть пожилому болеющему родителю документы, бумажку с адресом и телефон в карман, чтобы он не заблудился. Конечно, можно для подстраховки, но он ведь может их выронить. Лучше пришейте ему на одежду бирки с вашим номером телефона. Вроде

простой способ, но не для всех очевидный. Лекции доступны для всех, слушателям не обязательно состоять у нас на обслуживании, — отмечают в центре.

В КЦСОН «Норильский» работает и пункт проката технических средств реабилитации для инвалидов и людей, перенёсших травмы и операции. Здесь они могут взять напрокат необходимые средства — костыли, трости, кресла–коляски и многое другое — ещё одна бесценная услуга.

Пока не поздно

Ещё в КЦСОНе расположилась, пожалуй, одна из самых востребованных сегодня организаций — фонд «Защитники Отечества». Такой, согласно указу президента РФ, должен работать в каждом регионе. Сюда могут обратиться за помощью участники СВО и члены их семей.

Между тем, широчайший фронт работ в этом направлении ведут и сами сотрудники КЦСОНа: они пишут письма и запросы уполномоченному по правам человека для розыска пропавших без вести, помогают получить места в детсаду в своём районе, содействуют в оформлении выплат и кредитных каникул в банке и т. д.

Одна из жён участников СВО Элла говорит, что не привыкла сама просить о помощи, потому рада активности сотрудников КЦСОНа:

– Мне позвонили, сообщили, что нам положены новогодние подарки для младшего ребёнка, купоны в продуктовый магазин, ежемесячная выплата в 10 000 рублей. Коллектив очень доброжелательный, отнеслись все по–доброму, быстро оформили документы.

В социально–реабилитационном отделении КЦСОНа надеются, что их проект реабилитации для получивших ранения или увечья в зоне СВО победит в благотворительной программе «Мир новых возможностей» «Норникеля». После таких травм требуются особые условия для восстановления, говорят специалисты.

Вообще, до визита в КЦСОН я, пожалуй, как и многие, была уверена, что центр работает строго для социально незащищённых людей. Но его услуги востребованы даже у на первый взгляд благополучных, полных семей.

– Конечно, основными получателями помощи остаются пожилые люди, инвалиды, граждане, оставшиеся без средств к существованию, без определённого места жительства, погорельцы, люди в сложной жизненной ситуации. Но, бывает, требуется помощь иного рода, нежели выправить документы, содействовать в получении положенных мер соцподдержки и льгот. В нашем центре работает психолог, и обратиться к нему может каждый. Возможно, вы ощущаете себя на пределе, потерянным, либо ваш ребёнок своим поведением даёт повод для беспокойства. Наш специалист проведёт для вас бесплатный приём, диагностику, вы сможете записаться на курс занятий. Помощь часто нужна даже тем, кто этого не показывает. И порой особенно им, — отмечает Ирина Грищеня.

Специалисты советуют: если вы ощущаете, что перестали с детьми понимать друг друга, приходите на консультацию, пока разделяющее вас расстояние не превратилось в пропасть:

– Ребёнок не становится неуправляемым в один миг. Это копится годами из–за недопонимания с родителями и часто обостряется в подростковом возрасте. Ребёнку нужен тот, кому он может доверять. Если это не родители, то пусть этим человеком станет психолог, который поможет всей вашей семье. Ведь работать надо не только с ребёнком, но и с его родителями, потому что мир в доме — дело общее. Знаете, мы привыкли думать, что семья в социально опасном положении — это когда родители выпивают и не ухаживают за детьми. Но порой это внешне благополучные семьи, где у детей есть всё, кроме внимания мамы и папы. Вот это мы и доносим до родителей: работа и увлечения никуда не уйдут, а ребёнок может вырасти чужим человеком, и ничего исправить будет нельзя.

Кому нужна компания?

Вообще, КЦСОН «Норильский» сегодня стал центром общения для самых разных горожан. Одним из объединяющих мероприятий является кружок, который проводится дважды в неделю социально–реабилитационным отделением для пожилых людей, инвалидов, детей с ОВЗ.

– Поначалу многие говорят: «Зачем мне плести из бисера? Набивать игрушки? Я таким не занимаюсь». А потом люди понимают, что рукоделие — дело второстепенное (хотя для тех, кто перенёс инсульт, тоже важное, развивает мелкую моторику). И вот уже Анна Петровна угощает остальных домашним пирогом, Екатерина Ивановна спрашивает рецепт, а Пётр Сергеевич вспоминает дни молодости, созвучные большинству членов кружка. Наши гости слушают музыку, общаются и благодаря этому ощущают себя нужными. Ведь в конце концов, вся социальная работа на то и направлена — сделать так, чтобы человек не оставался наедине с собой и своей бедой, — считает заведующая отделением срочного социального обслуживания.

Ольга и Юрий Г. как раз из числа тех, кто в КЦСОН обрёл компанию. Будучи пенсионерами, они обратились сюда и теперь с новыми знакомыми бесплатно посещают кинотеатр, театр, ходят на спортивные тренировки.

– Мы люди «нежного» возраста, в котором важны регулярные спортивные нагрузки, бассейн. Плюс привлекает возможность бесплатных культурных услуг. Со временем у нас образовалась довольно большая приятная компания, — делится пара.

Уже сейчас КЦСОН «Норильский» планирует новогодние мероприятия для своих подопечных. Например, детей ждёт традиционная «Добрая ёлка», при содействии благотворительного фонда «69 параллель» ребята обязательно получат сладкие подарки. А в течение года КЦСОН проведёт акцию «Игрушка — радость детства», «Февраль добрых дел» и множество других мероприятий для детей и взрослых. Сотрудники центра говорят, что в этом году уже возросло число тех, кто приходит за самой разной помощью (меньше чем за год им оказано более 79 000 услуг), но они готовы и к последующему росту.

– Я многократно убеждалась, что у нас не держатся те, кто пришёл работать по иным основаниям, нежели желание помочь людям, — говорит Ирина Грищеня. — У нас непростой труд, часто морально сложный, плюс большое количество выездов для адресной помощи. Но я абсолютно уверена в своём коллективе. Рядом только те, кто любят эту работу и умеют её делать, а главное — хотят помогать другим.