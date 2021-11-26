Людям, планирующим заграничные новогодние поездки, напомнили правила поведения по возвращении на родину

В частности, россияне, которые не прошли вакцинацию или переболели ковидом более полугода назад, при возвращении из-за рубежа должны сделать ПЦР-тест и загрузить результат на портал «Госуслуги» в течение четырёх дней с момента пересечения границы.

Об этом сообщил Дмитрий Горяев, главный санитарный врач Красноярского края в телеграм-канале регионального Роспотребнадзора.

- В преддверии новогодних праздников жители края стали активно бронировать туры в другие страны. Сегодня из Красноярска чартерным рейсом можно улететь в Египет, ОАЭ и Доминикану, а с 17 декабря и в Таиланд. В связи с этим хочу напомнить, что, согласно Постановлению главного государственного санитарного врача РФ от 18.03.2020 № 7 россияне, которые не поставили прививку или переболели более 6 месяцев назад, при возвращении из-за рубежа должны сделать ПЦР-тест и загрузить результат на портал госуслуг в течение 4 дней с момента пересечения границы. До получения результата нужно соблюдать изоляцию по месту жительства или пребывания. За несоблюдение данных требований предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, - отметил он.

Управлением Роспотребнадзора в нынешнем году возбуждены административные дела в отношении 326 нарушителей правил, не предоставивших результаты тестирования на коронавирусную инфекцию в установленный срок. Рассмотрено 82 дела, по результатам которых наложено штрафов на общую сумму 646 500 рублей.

- Подчеркну: даже находясь на отдыхе, не стоит забывать о соблюдении всех мер профилактики заболеваемости COVID-19. И, конечно, лучше всего перед предстоящей поездкой защитить себя прививкой - вакцинироваться либо ревакцинироваться, если прошло 6 месяцев. Это особенно важно для путешествующих, контактирующих с большим количеством туристов из разных стран, - заключил Дмитрий Горяев.