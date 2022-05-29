Людмила Капина: «Волейбол — команда на всю жизнь»

– Как всё начиналось?

– В первом классе мама привела меня в секцию волейбола. Первым моим тренером стала Екатерина Ивановна Филиппова. Были моменты, когда я уставала, но бросить спорт даже мысли не возникало: у нас сложилась отличная команда, она и держала.

Тренерскую деятельность я начала после окончания норильского педагогического училища, где получила специальность «учитель начальных классов». Помню, как нас, старшеклассниц, отбирал тренер училища Владимир Селиванов, из всех спортсменок выбрал двоих, меня в том числе, и предложил поступить. Поскольку я хорошо окончила школу, то могла выбрать любой вуз, но в училище была классная команда, которая ездила на соревнования, а я хотела идти с волейболом по жизни. Первое время пришлось трудно. Нелегко совмещать учёбу и спорт, когда тренировки по три часа ежедневно. Ночами готовилась к занятиям, писала конспекты, днём мы давали уроки в школах. Успевали ещё ездить на разные студенческие соревнования: наша команда попала во вторую лигу, занимали призовые места. Тогда же я выполнила первый спортивный разряд.

– С кого в спорте вы брали пример?

– Мне очень нравились профессиональные волейболистки Любовь Соколова, Евгения Артамонова, Екатерина Гамова. А ещё я равнялась на наших старших девчат, на спартакиадах смотрела на спортсменок из других городов.

– Кем стали бы, если не тренером?

– Я хотела после училища работать преподавателем начальных классов. Мне очень нравилось заниматься с малышами. Но тогда школы города молодых специалистов не брали: это было начало 1990–х, рождаемость упала, школы не знали, как нагрузить имеющихся педагогов. Тогда я пошла в кайерканскую спортшколу № 5, и её тогдашний директор Вадим Тюриков взял меня тренером. Позднее я получила и высшее профильное образование, поступив в 1998–м заочно в Кузбасскую государственную академию физической культуры. В том же году перешла в спортшколу № 1, которой руководил Валерий Шварц. Считаю большой удачей, что он взял меня.

– Каковы достоинства и недостатки волейбола?

– В волейболе, несомненно, больше достоинств. Это не контактная игра, столкновения происходят нечасто. Зато можно приобрести отличную физическую форму, поскольку тренируются все группы мышц, занятия положительно влияют на сердечно–сосудистую, дыхательную системы организма. Развивается и внимание благодаря постоянному наблюдению за мячом. Ко всему прочему волейбол — игра интеллектуальная, развивает мышление. Ещё один важный аргумент — командность игры. Но буду объективна: есть и минусы. Травмоопасность в частности. От этого не уйдёшь, её можно лишь минимизировать грамотной разминкой, растяжкой. Случаются травмы голеностопа, пальцев, плеча. Но нечасто.

– Портрет идеального волейболиста?

– Это человек, живущий этим видом спорта. Конечно, многое значат физические данные: прыгучесть, техничность, рост, а также дисциплинированность, умение работать в команде, хорошая координация. Но сегодня поколение относительно невысоких, но быстрых игроков, которые могут играть в амплуа либеро. Так что, повторюсь, главное — огромное желание. Такие люди многого добьются.

– Кому вход в этот спорт заказан?

– У нас нет специального отбора, волейболом могут заниматься все, кроме тех, у кого есть противопоказания по здоровью. А в процессе тренировок происходит «естественный отбор». В команде не удержатся ленивые, недисциплинированные ребята, а также те, кто не может подружиться с командой. Они обычно сами уходят. При поступлении в спортшколу дети сдают контрольные нормативы, так выбирается основной состав команды и резервный. Тренируются потом все одинаково, но у ребят есть мотив перейти в основной состав.

– Расскажите об истории развития волейбола в Норильске?

– Волейбол — один из первых видов спорта в Норильске. Уже в 1945 году в волейбольной секции города занимались 180 человек. В конце 1960–х годов на спартакиаде комбината был установлен своеобразный рекорд: участие в ней приняли 43 мужские и 34 женские команды.

В 1962 году организована ДЮСШ № 1 с секцией волейбола. Первые тренировки проходили в спортзале домостроительного комбината в Старом городе. Одним из первых тренеров был Анатолий Степанович Околелов. Кстати, у него занимался мой коллега Валерий Васильевич Шварц, которого по праву считают настоящей легендой этого спорта. В 1971 году на отделение волейбола пришёл работать Павел Колбасов, его ученицы до сих пор защищают честь города на соревнованиях различного уровня, в том числе и ветеранских. Это Любовь Вершанская, Наталья Фролова и другие. Так что современным спортсменам есть на кого равняться.

С 2000 по 2012 год было время наивысших достижений спортшколы № 1. Например, в 2002–м Александр Лутонин был приглашён в команду мастеров Высшей лиги России «Динамо» (Улан–Удэ). Также много наших учащихся входили в состав сборной края и выступали на первенстве Сибирского федерального округа (их тренировал Фёдор Кравченко).

– Насколько развит сегодня этот вид спорта?

– Сегодня у нас работают пять тренеров с девочками и двое — с мальчиками, но этого недостаточно. Из семерых тренеров один уезжает в этом году, другой — в следующем. Нам очень нужны высококвалифицированные специалисты. Этот спорт в Норильске очень популярен. Без волейбола не обходится ни одна городская спартакиада. Кроме того, волейбол входит в обязательную школьную программу. Так что группы мы набираем быстро, набор детей идёт с 8 лет. Занятия проходят 3–4 раза в неделю. Мы очень дружим со всеми школами города и работаем на их базах. К сожалению, у нас нет своего зала — хотя спортшколе № 1 в ноябре исполнится уж 60 лет. Плюс много тренируемся в БОКМО, там же проводим соревнования.

– Кем или чем гордитесь?

– За свои годы работы я воспитала много ребят. Мои девочки становились призёрами первенства края, бронзовыми призёрами спартакиады школьников, входили в сборную региона, я была вторым тренером сборной в подготовке к зональным соревнованиям и полуфиналу первенства России. На сегодня у меня 95 выпускников. Приходят–то многие, а до выпуска остаётся примерно треть. Одна моя ученица сегодня играет профессионально в Санкт–Петербурге, многие тренируют. Немало моих учеников, живущих в Норильске, участвуют в спартакиаде комбината — особенно их много в команде ННР. Так что есть кем гордиться.

– Планы на будущее?

– Мы завершим тренировки в конце июня, а в сентябре будет новый набор, также продолжим с уже действующими спортсменками готовиться к новым стартам. Надеюсь, поедем на турнир «Звёзды Красноярья» в начале учебного года. А я на днях уезжаю на курсы повышения квалификации. Считаю, что даже опытному тренеру это необходимо, если хочешь, чтобы твои воспитанники продолжали добиваться успеха.