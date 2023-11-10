Людмила Магомедова: «Развитие Арктической зоны РФ — одно из приоритетных направлений»

Так, на реализацию госпрограммы по сохранению образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов предусмотрено более 2,7 млрд руб. на три года.

Более 547 миллионов в следующем году планируется направить на компенсационные выплаты, единовременное пособие для подготовки к промысловому сезону, соцвыплаты за изъятие волков, на проезд детей, проживающих в интернатах. Свыше 280 млн руб. пойдут на развитие домашнего оленеводства. Около 140 миллионов за три года уйдут на монтаж быстровозводимых малоэтажных домов, таким образом планируется обеспечить жильём 47 семей на Таймыре.

Министр образования края Светлана Маковская сообщила, что в 2024 году откроется школа в с. Ванавара, продолжится строительство учебного центра с дошкольными группами в п. Хета. По мнению председателя комитета Людмилы Магомедовой, особое внимание необходимо уделить реконструкции детсада для детей с ОВЗ.

«Развитие Арктической зоны РФ — одно из приоритетных направлений, обозначенных президентом страны. Северяне, живущие в суровых климатических условиях, имеют право на комфортное жильё, качественное образование и квалифицированную медицинскую помощь», - отметила Людмила Магомедова.

Обсуждение продолжится при рассмотрении проекта бюджета во втором чтении.