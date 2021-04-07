Людмила Магомедова: «Мы должны обеспечить северянам равные условия социальной поддержки»

В июле прошлого года были внесены поправки в законы края в сфере социальной поддержки граждан, проживающих в Эвенкии и на Таймыре. Законодательно было установлено право на оплату стоимости проезда за счёт средств краевого бюджета к месту отдыха и обратно для отдельных категорий инвалидов и сопровождающих их лиц, но только, если они проживают на вышеуказанных территориях.

Принятие данного закона, по мнению депутата Заксобрания от Норильска Людмилы Магомедовой, привело к неравенству прав жителей края, относящихся к одной категории и проживающих в похожих климатических условиях.

- Возникает вопрос, почему для других районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей края - Туруханского, Богучанского, Енисейского, Кежемского, Мотыгинского и Северо-Енисейского районов, городов Енисейск, Лесосибирск, Норильск - такой меры поддержки не было предусмотрено? Для устранения этой несправедливости и был подготовлен законопроект в защиту прав и интересов наших земляков, - заявила она.

Законопроект устанавливает для неработающих граждан - получателей социальной пенсии по инвалидности, являющихся инвалидами с детства, и лиц, сопровождающих инвалидов, имеющих I группу инвалидности, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, право на компенсацию проезда. Предлагается за счёт средств краевого бюджета один раз в два года оплачивать указанным категориям граждан стоимость проезда к месту отдыха и обратно на территории РФ.

Количество граждан данной категории (за исключением Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского районов) составляет 978 человек, сопровождающих для инвалидов I группы - 361 человек. Таким образом, в случае принятия проекта закона края, потребуется оплатить стоимость проезда к месту отдыха и обратно для 1339 человек в течение двух лет.

Средняя стоимость компенсации будет зависеть от места проживания, вида транспорта и класса проезда.

Объём средств краевого бюджета, который потребуется на реализацию проекта закона края, составит более 21 млн рублей на каждые два года.