Людмила Магомедова рассказала норильским коллегам об итогах своей депутатской работы в Заксобрании

Отчёт о своей деятельности председатель комитета по образованию, культуре и спорту Законодательного собрания Красноярского края Людмила Магомедова представила на 29-й сессии горсовета Норильска.

В течение 5 лет комитетом рассмотрено 1897 вопросов, в том числе 162 проекта краевых законов, 147 проектов постановлений Заксобрания, 192 проекта федеральных законов, 47 законодательных инициатив, 42 краевые целевые программы и другие вопросы, относящиеся к сфере образования, культуры и спорта.

«За этими цифрами – ежедневный кропотливый труд, направленный на улучшение качества жизни граждан, обеспечение жёсткого контроля за эффективностью использования миллиардов бюджетных средств», - отметила Людмила Магомедова.

Особо депутат подчеркнула конструктивность и оперативность работы с властями Норильска в сфере решения проблем северян. Так, удалось устранить социальную несправедливость в отношении норильских медработников, которые с 2014 года перешли в ведение региональной власти: дорогу в отпуск членам семьи медиков с 2018 года оплачивают вне зависимости от того, совместно ли они отдыхают с работником или отдельно. Кроме того, в Норильске, в отличие от других городов края, удалось решить проблему обеспечения жильём детей-сирот. В региональный закон были внесены изменения, которые позволяют для норильских сирот не только приобретать квартиры за счёт бюджетных средств, но и ремонтировать муниципальные пустующие квартиры для последующего предоставления таким гражданам. Более того, совместными усилиями краевым и местным депутатам удалось внести ещё одно важное для детей-сирот изменение в краевой закон – за счёт бюджета теперь выполняют текущий ремонт в квартирах, которые закреплены за сиротами (в собственности либо по договорам найма).

«Решение проблем с применением системного подхода позволяет в дальнейшем избежать возникновения точек напряжения – мало решить вопрос для одного жителя или отдельного учреждения, необходимо сделать всё возможное с точки зрения законодательства, чтобы подобные ситуации больше не возникали в принципе», - уверена Людмила Магомедова.

Помимо этого, депутат Заксобрания от Норильска сообщила о решениях, которые были приняты краевым парламентом на прошлой неделе. В частности, в закон об образовании внесены необходимые изменения, касающиеся выплат педагогам за классное руководство (норильским учителям эти выплаты будут проводиться с учётом северного коэффициента и северных надбавок). Теперь эти средства предусмотрены в краевом бюджете не только на 2021 год, но и на следующие периоды. Ещё один важный краевой закон касается льгот для северян из категории инвалиды с детства.

«Речь идёт об оплате раз в два года дороги к месту отдыха и обратно для норильчан-инвалидов с детства. К сожалению, в федеральном законе этой льготы предусмотрено не было. Поэтому мы в краевом бюджете на ближайшие два года заложили более 20 миллионов рублей, чтобы эти люди тоже могли воспользоваться дорогой раз в два года. Согласитесь, они в этом очень нуждаются», - подчеркнула Магомедова.

В завершение своего доклада Людмила Магомедова поблагодарила норильских коллег за плодотворную совместную работу, подчеркнув, что мобилизация сил краевой и местной властей и поддержка компании «Норникель» помогла и помогает Норильску относительно спокойно переживать сложный период пандемии.

«Результаты совместной работы у нас значительные, но очень много нам ещё только предстоит сделать. Я говорю сейчас о реализации новых проектов в рамках комплексного плана социально-экономического развития Норильска. Нам нужно уже сегодня всем засучить рукава и работать дальше», - резюмировала она.