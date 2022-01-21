Ложная тревога

Грязный приём

Первые сообщения о минировании школ поступили сотрудникам силовых структур 12 января. В Екатеринбурге в этот день пришлось эвакуировать 151 учебное заведение из 163. Информационным атакам, кстати, подверглись учебные заведения и ряда городов Свердловской области — это Качканар, Новоуральск, Заречный. Кроме школ, колледжей и вузов письма–страшилки пришли и в другие организации, например в суды.

Накануне старого Нового года написанные как под копирку «извещения» дошли до Саратова, Архангельска, Самары, Нижнего Новгорода и Красноярска. Причём тут Норильск? Дело в том, что сообщение, поступившее в Центр управления в кризисных ситуациях Красноярского края, гласило, что заминированы двадцать школ региона. Так как названия населённых пунктов и номера учреждений, куда якобы подложили взрывчатку, известны не были, было принято решение об осмотре большинства школ Красноярья. В результате в Красноярском крае эвакуировали 111 школ. В целом же по России ученикам более трёх сотен учебных заведений пришлось покинуть их в спешке. Самыми хладнокровными оказались жители Самары — здесь, несмотря на возможную опасность, большинство школ продолжили работать в штатном режиме, эвакуация прошла лишь в трёх.

Много лет назад сообщения о минировании были единичными и являлись результатом шалости одного из учеников якобы заминированной школы. Но затем развлечение для лишённых интеллекта малолеток вдруг превратилось в психологическое оружие, призванное дестабилизировать обстановку в российских регионах и в целом по стране. Так в 2019 году из–за подобных лжесообщений были эвакуированы различные учреждения в Кемерове, Абакане, Омске, Новосибирске, а также в Алтайском и Красноярском краях. Тогда под вымышленный удар попали не только школы, но и больницы, аэропорты, здания администрации и другие госучреждения. Повторная волна накрыла Россию в феврале прошлого года, когда из–за аналогичного вранья полицейским пришлось срочно проверить около 20 тысяч школ по всей стране.

Политологи и силовики отмечают, что массированные псевдотеррористические атаки неизменно совпадают с крупными геополитическими событиями. Этот раз не стал исключением. Ведь с самого утра 13 января социальные сети гудели о начале переговоров о непродвижении НАТО к нашим границам. Да и регулярные заявления Украины о том, что мы вот–вот на неё нападём, наводнили интернет ещё до нового года. Проведённые спецслужбами проверки показали, что и в этот раз чуб, как говорится, растёт из одной конкретной страны ближнего зарубежья. Эту информацию уже подтвердили сотрудники ФСБ на своём официальном сайте.

Норильские силовики и власти ситуацию с эвакуацией школ пока не комментируют, а вот в Екатеринбурге к представителям СМИ уже вышел глава пресс–службы главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Информационный портал Екатеринбурга E1.ru приводит такую цитату полковника: «Наших «друзей», вероятно, да простят за выражение, колбасит от того, как уверенно двигается вперед наша страна, как она держит удары и успешно решает многочисленные проблемы в разных сферах жизнедеятельности, поэтому, возможно, тщетно стараются «доброжелатели» хоть как–то насолить, создать панику и вызвать страх у людей. Но пусть они не сомневаются — и на них найдётся управа, рано или поздно».

Игра на нервах

Сообщения о минировании вносят дисбаланс в жизнь любого города. Во–первых, для проверки информации силовикам приходится отвлекаться от выполнения других куда более важных задач. А во–вторых, родителям школьников, чтобы забрать ребёнка из опасного места, приходится срочно срываться с работы.

Например, после повторного псевдоминирования школ в Екатеринбурге у дверей местного отделения ФСБ собралась толпа разгневанных родителей, недовольных тем, что они не могут нормально работать, потому что уже не в первый раз вынуждены мчаться за детьми.

Паника накрыла красноярских родителей — их попросили срочно забрать детей из школы по причине срочной эвакуации, не поясняя, в чём причина. Детей выводили на мороз, где их, замёрзших, и находили мамы–папы.

В Норильске же эвакуация прошла относительно спокойно. В этот день была актировка по 11–й,и учились только самые упорные. Да и на момент объявления эвакуации уже подходило время забирать детей — как известно, в актированные дни учеников без сопровождения родителей из школы не выпускают. Тех же школьников, кого родственники не смогли быстро забрать, учителя сами развели по домам.

Так что эффективность лжесообщений, направленных на дестабилизацию обстановки, во многом зависит от того, насколько жители того или иного города в целом готовы к форс–мажорам. Вот норильчане привыкли, что может начаться пурга, может быть объявлена актировка, закрыта дорога, а потому нужно срочно бросать все дела и бежать за ребёнком, на автобус и так далее, поэтому и в этот раз особо никто не паниковал. А в столице края эта ситуация многих горожан заставила изрядно понервничать. «Кошмар! Дурдом! Безобразие! Слов нет!» — так комментировали в СМИ эвакуацию красноярцы.

Будем бдительны. И спокойны.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителям территориальных следственных органов организовать проверки по фактам массовых эвакуаций учащихся учебных заведений.

По итогам анализа произошедших событий следственные органы полиции уже возбудили уголовное дело по части второй статьи 207 УК РФ — заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет. Но есть сомнения в том, что преступников удастся найти и наказать. Хотя бы потому, что находятся злоумышленники не на территории России. Сотрудники ФСБ уже прокомментировали, что электронные письма с сообщениями о заложенных бомбах 12, 13 и 17 января поступили с одного и того же IP–адреса, зарегистрированного в одной из стран ближнего зарубежья.

Как утверждают специалисты, отключить или блокировать источник рассылки практически невозможно. Ведь массовым распространением ложного контента занимается не человек, а программа. От человека требуется только составить текст о том, что где–то заложено взрывное устройство, и указать регионы, куда должны отправиться письма. Остальное программа делает сама: по заявленным тегам вычисляется электронная почта нужных учреждений, а в случае блокировки письма нет труда найти обходные пути по его доставке. Кроме того, в программу можно заложить и таймер, чтобы сообщения уходили с определённой периодичностью, после чего можно спокойно заниматься своими делами, предоставив системе самостоятельно портить кровь простым людям.

Вообще, подобные массированные псевдоатаки — это приём, напоминающий действия обиженного мальчика, которому учительница поставила двойку за невыученный урок, и теперь он регулярно звонит ей в дверь и убегает. Поведение явно не серьёзное и не зрелое, тем более если речь идёт о целом государстве — а то, что это не просто действия одного неприкаянного хакера, а хорошо спланированная акция, за которой стоят спецслужбы целой страны, многим авторитетным россиянам очевидно. Что ж, это хорошо характеризует тех, кто прячется по ту строну границы и ноутбука...

Надеясь, что подобное больше не повторится, всё же подумаем, какое поведение в такой ситуации будет наиболее эффективным. Нам с вами как родителям и обычным горожанам в любом случае нужно сохранять спокойствие, стараться не нервничать и тем более не паниковать. Ведь если мы невозмутимы, значит, этот виртуальный снаряд ушёл в «молоко». А вот правоохранительным органам, я уверен, необходимо и дальше сохранять бдительность и продолжать быстро и чётко реагировать на такие сообщения, даже если нет никаких сомнений, что они ложные. Чтобы не получилось, как в притче про пастушка, который слишком часто без повода кричал «ВОЛКИ!».