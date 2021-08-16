МАУ ИЦ «Норильские новости»

Ложный звонок в службу спасения едва не привёл норильчанина за решётку

Ложный звонок в службу спасения едва не привёл норильчанина за решётку

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Ложный звонок в службу спасения едва не привёл норильчанина за решётку

11 апреля этого года мужчина, будучи пьяным, позвонил в службу «112» и сообщил, что в СРК «Арена» произойдёт взрыв.

Ложный звонок в службу спасения едва не привёл норильчанина за решёткуЛожный звонок в службу спасения едва не привёл норильчанина за решётку

В спортивно-развлекательный комплекс незамедлительно прибыли службы спасения и правоохранители. Однако информация о планируемом террористическом акте не подтвердилась. Незаконные действия злоумышленника причинили ущерб на общую сумму около 25 тыс. рублей.

По решению городского суда мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 207 УК РФ «заведомо ложное сообщение об акте терроризма». С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Фото из открытых источников
16 августа в 13:52 480
ложный вызовзакон112
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