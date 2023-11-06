Лучше, чем Диснейленд

Любопытство до полюса доведёт

«Это был понедельник, первый урок — «Разговоры о важном», — так начинает свой рассказ Ваня Овдиенко, ученик гимназии № 4.

На занятии обсуждали атомный ледокольный флот, и именно тогда мальчишка увидел QR–код, на тот момент совершенно непонятного ему конкурса. Это оказался «Ледокол знаний — 2023» — IV научно–просветительская арктическая экспедиция «Росатома», которая ищет по всей стране талантливых школьников и даёт им возможность пройти до Северного полюса на атомном ледоколе «50 лет Победы».

– Я просто из любопытства решил узнать, что это за конкурс, — признаётся Иван. — Сначала подумал, что пробиться туда нереально, а потом решил, что попытка не пытка, и зарегистрировался. Конкурс проходил в несколько этапов. Первый — тесты по трём темам: «Наука и технологии», «Наука и окружающая среда», «Наука и искусство». Вопросы были действительно трудными. По итогам тестов был сформирован рейтинг. После нужно было выбрать конкретное направление, по которому будешь двигаться дальше. Я, конечно же, остановился на «Науке и технологии», так как учусь в физико–математическом классе и это два моих любимых предмета. Но, чтобы победить, нужно было занять в рейтинге место не ниже 90–го. Представляете? А там школьники со всей России принимают участие! Шансов было откровенно мало. Сначала я был всего лишь двести тридцать вторым, но отбор продолжался. В итоге кто–то сам отсеялся, кто–то не снял минутный видеоролик на тему «Какова роль учёного в современном мире», и у меня появился шанс попасть в топ–90.

– Ваня всегда был очень самостоятельным ребёнком, — с гордостью рассказывает о сыне Роман Овдиенко. — Зачастую он сам принимает решения, в каком конкурсе, соревновании или олимпиаде будет участвовать. Мы его во всём поддерживаем и помогаем, если надо. Так, он попросил помощи в записи видеоролика. Мы обсудили тему, он набросал свои мысли, я указал, на чём нужно сделать акценты. У нас есть родственник–учёный, мы звонили ему, чтобы узнать, верно ли мыслим. Но в тот момент осознания масштаба конкурса ещё не было. Удивились мы позже.

Результатов конкурса ждал долго, вспоминает Ваня, примерно месяц.

– В то утро я проснулся в 06.30, причём без будильника, — делится школьник. — Залез на страницу конкурса, а меня там нет. Ну всё, думаю... Пролистал до верха странички — оказалось, что победителей распределили по возрасту, и в категории 14–15 лет я нашёл свою фамилию. Сначала не поверил, потом завис секунд на пять, после ощутил себя на вершине мира — это непередаваемо. Ну и рванул будить родителей криками: «Я еду на Северный полюс!»

– Я помню радость и мурашки по телу, — признаётся Татьяна Овдиенко, мама победителя. — Во время участия в конкурсе мы толком не осознавали его масштаба. Возможно, это даже хорошо, сберегли себе нервы. А когда сын объявил о выигрыше, начали изучать тему и поняли, насколько он грандиозный! Я горжусь сыном.

На вершине

Счастливчиками стали 87 школьников из 41 региона страны. Это победители интеллектуальных конкурсов и олимпиад, финалисты проекта «Ледокол знаний. Homo Science Project», победители «Атомного урока» и детских конкурсов, проведённых российскими радиостанциями, абсолютные победители Всероссийского конкурса «Большая перемена — 2022» и Всероссийской олимпиады по математическому моделированию, участники образовательной программы «Атомфлот», лидеры краеведческого проекта «Юный полярник» и многие другие.

«Ледокол знаний — 2023» вышел из Мурманска, добрался до Северного полюса, на обратном пути прошёл через Землю Франца–Иосифа и вернулся в порт отправки.

– Когда я увидел эту махину, в голове не укладывалось, как такой гигант в принципе может двигаться, да ещё и работает на атомном топливе, — делится первыми впечатлениями Ваня. — Нам выдали подарочные рюкзаки с обмундированием: две футболки, тёплая жилетка, пуховик–парка, перчатки, термос. В общем, всё необходимое для того, чтобы не замёрзнуть на Северном полюсе. Первое, что всегда проверяли — это наличие шапки. Это был конец лета, и самая низкая температура, которую мы зафиксировали, составляла

–5 градусов. Мне, норильчанину, было в самый раз. (Смеётся). Мы жили в очень комфортных двухместных каютах. На время нашего путешествия экипаж «50 лет Победы» переселился на нижние палубы, чтобы нам было где разместиться. Конечно же, была экскурсия по ледоколу, которую провёл для нас старший помощник капитана. Он показал механизмы, рассказал, как эта махина длиной 159,6 метра работает. В рамках школьной программы такого не узнаешь, а тут ещё можно рассмотреть всё воочию, потрогать. Особенно интересно, когда ледокол в движении, а не стоит как экспонат на приколе.

Путешествие на «50 лет Победы» длилось девять дней. Единственный представитель Красноярского края на борту признаётся, что никто из ребят даже не заметил отсутствия сотовой связи во время плавания.

– Каждое утро у нас была зарядка на вертолётной площадке, — рассказывает о распорядке дня Ваня. — После шли на завтрак. Кстати, нас кормили пять раз в день, и очень вкусно — постоянно подавали креветки и лосося. Ещё в день проходило три–четыре лекции, а после мы записывались на разные мастер–классы и работали в группах с приглашёнными экспертами — очень известными в научных кругах людьми. Это звёзды, которых в обычной жизни не встретишь. Например, чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Корякин. Мне запомнился Виктор Боярский, почётный полярник. Я с ним много общался на протяжении всей экспедиции, он рассказывал о путешествиях. Инженер Анастасия Горлова говорила об устройстве ледоколов и атомном ледокольном флоте в целом, молодой учёный Дмитрий Чермошенцев — о квантовой физике, профессор НИЯУ МИФИ Владимир Решетов читал лекции о лазерах, а ещё он поэт и у него классные стихи. Зоолог Илья Гомыранов — очень интересный человек, поразил меня лекцией о природе Арктики и её животном мире. А на его мастер–классе мы узнали, как мухи помогают расследовать преступления. Меня никогда особо не интересовала биология и зоология, сначала я думал, что это будет скучно, но он так умеет подать информацию, что просто заслушаешься. Сотрудники национального парка «Русская Арктика», когда мы шли по Земле Франца–Иосифа, рассказали историю её открытия, они же охраняли нас от белых медведей, когда мы высаживались на лёд. Хозяина Арктики нам всё же посчастливилось повстречать. Увидели, как он ведёт себя в дикой природе. Наверное, для всех это была самая долгожданная встреча. Ещё с нами был обладатель звания «Учитель года — 2022» — историк Дмитрий Лутовинов, а также представители корпорации «Росатом». Это было удивительно — мы могли сесть с ними за один стол и пообщаться. На обратном пути, когда шли по островам Земли Франца–Иосифа, заходили в бухты. В бухте Тихой посетили птичий базар. Представьте: большая скала, полностью покрытая птицами. А ещё мы видели полярную станцию, она сейчас заброшена, но выглядит впечатляюще.

Но самые яркие воспоминания Иван Овдиенко привёз именно с точки 90о00’00’’.

– Когда мы вышли на лёд, эмоции были непередаваемые, — с придыханием рассказывает десятиклассник. — Вокруг — бескрайняя белая пустыня и никого, а мы единственные здесь разумные живые существа. Когда по громкой связи объявили, что мы на вершине мира, все радовались, но при этом, наверное, каждый думал, что сейчас под нами целая планета, отсюда расходятся все земные меридианы. Это просто нужно прочувствовать, пережить. Там мы совершили самое быстрое кругосветное путешествие — встали в круг и прошли вокруг знака Северного полюса, обошли весь мир. В руках мы держали ленту, которую в дальнейшем разрезали и каждый забрал себе небольшую часть на память о необычной поездке. По вечерам, когда мы выходили на палубу, наблюдали, как ледокол крушит лёд, я смотрел в эту пустоту — вокруг снег, даже птиц нет — и даже думать ни о чём не хотел, просто погружался в себя, проживал этот момент. Мне кажется, это круче, чем поездка в тёплые страны или в Диснейленд, такое раз в жизни бывает.

Гордость за Родину

Арктика позволяет ощутить гордость за российскую науку, говорит юный покоритель Северного полюса.

– Безусловно, Россия — лидер среди арктических стран, — подчёркивает Иван. — Наш атомный ледокольный флот — единственный на планете. Наши суда с лёгкостью преодолевают Северный морской путь. Чего не скажешь о кораблях других стран. Мы в этом убедились, когда встретили французский лайнер ледокольного типа Le Commandant Charcot. Это комфортабельное модное судно, которое также возит туристов на полюс, но ходит оно только летом, работает на дизеле и кажется таким маленьким по сравнению с «50 лет Победы». Когда мы с ним прощались, наш капитан сделал круг почёта вокруг Le Commandant Charcot. А на самом деле помог ему, разбив вокруг лёд. «Француз» просто красивый, а наш ледокол — ещё и большая научная база. Капитан Дмитрий Лобусов будто сошёл с картины — с бородой и с трубкой. Очень приятный человек, рассказывал нам, как он пришёл во флот, за что любит свою работу и почему восхищается Арктикой. Сейчас ко мне стало приходить осознание, что я действительно счастливчик, ведь на борт атомохода отбирали не вундеркиндов, «Росатом» даёт шанс каждому школьнику страны — от Владивостока до Энергодара Запорожской области. Жаль, что второй раз этим шансом воспользоваться нельзя, такое можно проделать лишь раз в жизни. Хотя... Я же могу стать ведущим учёным и в качестве приглашённого эксперта снова подняться на борт атомного ледокола, чтобы побывать на вершине мира.

Фото Ивана Овдиенко