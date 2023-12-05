Лучшие инвестпроекты норильских предпринимателей будут представлены в Москве

Тогда из предпринимателей, бизнес-партнёров акселератора и представителей органов местного самоуправления были сформированы команды, которые проработали инвестиционные проекты и начали их реализацию. Для участия в GR-акселераторе изначально было акцептовано шесть проектов. Четыре из них дошли до следующего этапа и сегодня были представлены на муниципальном уровне. На презентацию, кроме представителей Городского совета, администрации Норильска и «Норникеля», также пригласили руководство Союза промышленников и предпринимателей, Агентства развития Норильска, фонда «Наш Норильск», представителя уполномоченного по защите прав предпринимателей Красноярского края в Норильске.

«Сейчас на муниципальном уровне вводятся региональные инвестиционные стандарты, и проект GR-акселератора сделал Норильск своего рода пилотной территорией, где такие стандарты будут внедряться. То есть в ближайшее время именно муниципалитеты должны организовать системную работу с инвесторами, которую раньше вели региональные корпорации», — отметил вице-президент бизнес-школы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Дмитрий Богданов.

«Те проекты, которые пока не попали в акселератор, мы от них ни в коем случае не отказываемся – просто там не такая высокая степень готовности и предстоит дополнительно проработать многие моменты. Эти проекты мы будем курировать совместно с Агентством развития Норильска и, возможно, включим их в дальнейшую работу GR-акселератора в последующие годы», — обратился к участникам акселератора председатель Городского совета Норильска Александр Пестряков.

В ходе встречи предприниматель Татьяна Другова представила наработки по созданию первой в Норильске семейной клиники на базе частного медучреждения «Диалог плюс». Проект находится в высокой степени готовности — в третьей декаде ноября открылось отделение педиатрии, до конца года будут получены все необходимые разрешительные документы для комплексного оказания медицинской помощи пациентам, включая профилактические осмотры. Как отметила Татьяна Другова, открытие семейной клиники будет способствовать решению множества проблем на территории – сократится длительность ожидания приёма специалистами, в том числе узкими, снизится нагрузка на государственные медучреждения, появится возможность создания «семейной истории здоровья» и прочее.

Сразу два проекта акселератора относятся к сфере развития туризма. В частности, предприниматель Андрей Муруев намерен создать в Кайеркане горнолыжную базу. По его мнению, подобный объект в Норильске будет востребован среди горожан всех возрастов. Самое главное – найти подходящий земельный участок и создать качественную инфраструктуру. В перспективе эксплуатировать комплекс можно будет круглогодично – летом здесь можно организовать кемпинг.

Ещё один проект в сфере развития туризма представила Мария Быканова – создание турцентра «Четыре ветра». Среди направлений деятельности – создание и реализация мерча (брендированной сувенирной продукции), агрегатор туров и проведение мероприятий туристической направленности. Помещение для создания турцентра уже подобрано, там сейчас ведётся ремонт. Открытие состоится в ближайшее время.

Четвёртый проект, презентованный представителям муниципалитета Норильска, имеет экологическую направленность. Предприниматель Валерия Терешкова создала в Норильске центр по переработке отработанных шин. Первые этапы проекта уже реализованы – закуплено необходимое оборудование и ведётся приём шин на переработку (пока только у юридических лиц). Вторым этапом приобретено оборудование для изготовления резиновых покрытий из переработанных покрышек. Выпускаемая из вторсырья продукция будет ориентирована, прежде всего, на внутренний рынок: изготавливать планируют плитку и рулонные покрытия из резиновой крошки, коврики, парковочные столбы, придверные коврики и прочее. По мере реализации проекта планируется также организовать приём отработанных шин/покрышек у физических лиц. Сейчас прорабатывается соответствующая экономическая модель такой услуги.

Рассмотрев все представленные проекты, эксперты отметили важность и актуальность их для Норильска. В то же время вице-президент бизнес-школы РСПП Дмитрий Богданов рекомендовал предпринимателям особый упор делать на существующие сложности в реализации проекта – это поможет аккумулировать ресурсы всех участников команды и сообща решить проблемы.

Заместитель главы Норильска по земельно-имущественным отношениям и развитию предпринимательства Дмитрий Бусов подчеркнул, что администрация города готова оказать участникам GR-акселератора всемерную помощь в реализации проектов: «Если в ходе воплощения тех или иных идей в жизнь возникают сложности, скажем, с подбором земельного участка или помещения, необходимо незамедлительно к нам обращаться — окажем содействие в решении проблем. Готовы также выступить посредниками в переговорах с ресурсоснабжающими организациями, если речь идёт об ускорении процесса получения разрешения на подключение к энергосетям».

По итогам встречи презентации проектов будут доработаны – предприниматели подробно опишут взаимодействие с органами местного самоуправления, просчитают объём инвестиций, социальный эффект, а также количество новых рабочих мест, которые будут созданы в результате реализации проекта. Предпринимателям, которые справятся с этим лучше других, посчастливится представить свои проекты в Москве.

«Коллеги, впереди у нас ещё месяц интенсивной работы по реализации всех представленных сегодня проектов. После чего, ориентировочно в январе следующего года, мы презентуем их в Москве на площадке федерального РСПП. Но и после этого GR-акселератор не прекратит свою работу – как уже было сказано, реализовывать все планы мы будем поэтапно и обязательно в тесном взаимодействии», — резюмировал итоги встречи спикер местного парламента Александр Пестряков.