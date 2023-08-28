Лучшие представители норильского движения «Юнармия» отправятся в Санкт-Петербург

Ребята на протяжении двух лет проявляли себя, участвуя в городских и федеральных мероприятиях, конкурсах, фестивалях. Они демонстрировали успехи в спорте, науке, военно-технической подготовке. Конкурс был длительным и многоэтапным. Лучших из 428 юнармейцев выбирали представители общественных организаций: «Боевого братства», Федерации армейского рукопашного боя, ветераны-пограничники, а также представители министерства обороны.

5 юношей и 5 девушек в возрасте от 14 до 18 лет безупречно справились с задачами и вышли вперёд. Среди них 8 учащихся общеобразовательных школ и 2 представителя военно-спортивных клубов.

Поездка состоится с 4 по 10 сентября. Сопровождать ребят будут начальник муниципального штаба «Юнармии» Виктор Диконенко и специалист Молодёжного центра. Проживание предусмотрено в гостинице. Особое внимание будет уделено питанию ребят — никаких фастфудов, а только здоровая пища в местах общественного питания, имеющих лицензии и санитарные допуски.

Для ребят разработана культурно-просветительская программа, предусматривающая посещение основных достопримечательностей города: Кронштадта, Эрмитажа, Петропавловской крепости и других интересных мест. Поездка направлена на культурно-духовное развитие юнармейцев и пополнение знаний в области истории и культуры России.

– Сегодня сделан первый пробный шаг. Очень важно, чтобы этот конкурс стал популярным. Планируется, что такие выезды будут ежегодными и появится возможность поощрить больше ребят, — отметил Виктор Диконенко.