Лучшие представители норильского движения «Юнармия» отправятся в Санкт-Петербург
Лучшие представители норильского движения «Юнармия» отправятся в Санкт-Петербург
По инициативе управления молодёжной политики, общественных организаций и управления общего и дошкольного образования был объявлен конкурс лучших из лучших среди участников движения. Глава города поддержал идею. Все расходы взяла на себя администрация города. Из бюджета было выделено полтора миллиона рублей. За время существования «Юнармии» в Норильске такого рода событие прошло впервые.
Ребята на протяжении двух лет проявляли себя, участвуя в городских и федеральных мероприятиях, конкурсах, фестивалях. Они демонстрировали успехи в спорте, науке, военно-технической подготовке. Конкурс был длительным и многоэтапным. Лучших из 428 юнармейцев выбирали представители общественных организаций: «Боевого братства», Федерации армейского рукопашного боя, ветераны-пограничники, а также представители министерства обороны.
5 юношей и 5 девушек в возрасте от 14 до 18 лет безупречно справились с задачами и вышли вперёд. Среди них 8 учащихся общеобразовательных школ и 2 представителя военно-спортивных клубов.
Поездка состоится с 4 по 10 сентября. Сопровождать ребят будут начальник муниципального штаба «Юнармии» Виктор Диконенко и специалист Молодёжного центра. Проживание предусмотрено в гостинице. Особое внимание будет уделено питанию ребят — никаких фастфудов, а только здоровая пища в местах общественного питания, имеющих лицензии и санитарные допуски.
Для ребят разработана культурно-просветительская программа, предусматривающая посещение основных достопримечательностей города: Кронштадта, Эрмитажа, Петропавловской крепости и других интересных мест. Поездка направлена на культурно-духовное развитие юнармейцев и пополнение знаний в области истории и культуры России.
– Сегодня сделан первый пробный шаг. Очень важно, чтобы этот конкурс стал популярным. Планируется, что такие выезды будут ежегодными и появится возможность поощрить больше ребят, — отметил Виктор Диконенко.