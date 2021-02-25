Лучший подарок - сделанный своими руками

Фаблаб проведёт мастер-класс по созданию макетов в CorelDraw для изготовления сувениров на станке лазерной резки. Помимо красивого подарка каждый получит массу новых знаний – познакомится с графическим редактором, узнает о том, что же такое растровая и векторная графики, научится создавать макеты для станков с числовым программным управлением (ЧПУ). А самое главное, что подарок будет создан по своему дизайну.

Мастер-классы пройдут 27 февраля и 6 марта в 15.00 в Фаблаб-Норильск по адресу: пр. Котульского, 15, для норильчан старше 12 лет. Продолжительность - два часа.

Принять участие можно по предварительной записи - +7 913 501 52 55 (звонить с 10.00 до 16.00 либо писать в WhatsApp).